ఇంట్లో వైఫై స్పీడ్ తక్కువగా ఉందా.? ఈ చిట్కాలతో ఈజీగా పెంచుకోండి..
Slow Wifi Fixes: ఇంట్లో వైఫై స్పీడ్ తక్కువగా ఉండి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? వీడియోలు పదేపదే బఫర్ అవుతున్నాయా?
Slow Wifi Fixes: ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసే ఉద్యోగులకే కాకుండా, ఇంట్లో వినోదం కోసం స్మార్ట్ టీవీలు, మొబైల్స్ వాడే ప్రతి ఒక్కరికీ ఇంటర్నెట్ అనేది అత్యంత అవసరంగా మారిపోయింది. అయితే, ఎంతో ఖర్చు పెట్టి బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ తీసుకున్నప్పటికీ కొన్నిసార్లు వైఫై స్పీడ్ చాలా దారుణంగా పడిపోయి, ఆన్లైన్ మీటింగ్స్ ఆగిపోవడం లేదా డౌన్లోడ్స్ విసిగించడం లాంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి. నెట్ స్లో అయిన వెంటనే చాలామంది ఆందోళన చెంది నేరుగా కస్టమర్ కేర్కు ఫిర్యాదు చేస్తుంటారు. కానీ, టెక్ నిపుణులు చెబుతున్న ప్రకారం మీ ఇంట్లోనే మీరు సొంతంగా చేయగల కొన్ని సులభమైన టెక్ చిట్కాలను పాటిస్తే మీ వైఫై స్పీడ్ ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుందని మీకు తెలుసా? నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరిచే ఆ సులభమైన పరిష్కారాలు ఏమిటో ఇక్కడ చూద్దాం.
వైఫై స్పీడ్ తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఒకటి రూటర్ను సరైన ప్రదేశంలో ఉంచకపోవడం. చాలామంది రూటర్ను ఇంటి మూలల్లో, అల్మారాల్లో, మందపాటి గోడల చాటున లేదా టీవీ వెనుక దాచినట్లుగా పెడుతుంటారు. దీనివల్ల వైఫై సిగ్నల్స్ ఇంట్లోని అన్ని గదులకు సరిగ్గా వ్యాపించవు. కాబట్టి రూటర్ను ఎల్లప్పుడూ ఇంట్లో మధ్యభాగంలో, కాస్త ఎత్తైన ప్రదేశంలో, ఎలాంటి పెద్ద ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులకు దగ్గరగా లేకుండా ఓపెన్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే, మన మొబైల్ ఫోన్లు హ్యాంగ్ అయినప్పుడు రీస్టార్ట్ చేసినట్లుగానే రూటర్కు కూడా అప్పుడప్పుడు విశ్రాంతి అవసరం. ఇంటర్నెట్ స్లోగా అనిపించిన వెంటనే రూటర్ను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి, కనీసం ఒక నిమిషం పాటు ఆగి మళ్లీ ఆన్ చేయాలి. దీన్నే సాంకేతిక పరిభాషలో 'పవర్ సైక్లింగ్' అంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల రూటర్ ఇంటర్నల్ సిస్టమ్, కనెక్షన్స్ రీఫ్రెష్ అయ్యి, స్పీడ్ మెరుగుపడుతుంది.
ఆధునిక వైఫై రూటర్లు రెండు వేర్వేరు బ్యాండ్లలో అనగా 2.4GHz, 5GHz ఫ్రీక్వెన్సీలలో పనిచేస్తాయి. మీరు రూటర్కు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మీకు అత్యంత వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ కావాలంటే కచ్చితంగా 5GHz నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఒకవేళ రూటర్కు దూరంగా వేరే గదిలో ఉంటే 2.4GHz బ్యాండ్ని ఎంచుకోవాలి. దీనితో పాటు, మీ ఇంట్లో వైఫై పాస్వర్డ్ పక్కింటి వారికి లేదా బయటి వ్యక్తులకు తెలిసి వారు కనెక్ట్ అయ్యుంటే బ్యాండ్విడ్త్ పంచుకోబడి మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ విపరీతంగా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి తరచుగా మీ వైఫై పాస్వర్డ్ను మారుస్తూ, ఇతరులు క్రాక్ చేయలేని బలమైన పాస్వర్డ్ను సెట్ చేసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. అలాగే మొబైల్ ఫోన్లు లేదా ల్యాప్టాప్లలో బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయ్యే అనవసరమైన ఆటో-అప్డేట్స్, బ్యాకప్స్ ఆపేయడం ద్వారా కూడా మీ వైఫై స్పీడ్ను గణనీయంగా కాపాడుకోవచ్చని టెక్ నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ సాధారణ పద్ధతులు పాటిస్తే మీ ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ ఎప్పుడూ రాకెట్ వేగంతో దూసుకుపోతుంది.