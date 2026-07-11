AI ఫీచర్లతో Tecno Camon 50 Ultra 5G.. భారత్లో త్వరలో లాంచ్.!
Tecno Camon 50 Ultra 5G : ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో (Tecno) తన సరికొత్త ప్రీమియం మోడల్ 'టెక్నో కామన్ 50 ఆల్ట్రా 5G (Tecno Camon 50 Ultra 5G)'
Tecno Camon 50 Ultra 5G : ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో (Tecno) తన సరికొత్త ప్రీమియం మోడల్ 'టెక్నో కామన్ 50 ఆల్ట్రా 5G (Tecno Camon 50 Ultra 5G)' త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నట్లు అధికారికంగా ధృవీకరించింది. ఈ లాంచ్కు ముందే కంపెనీ ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన టీజర్లను విడుదల చేస్తూ, ఇందులో అందించిన కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్లు , ఆకర్షణీయమైన డిజైన్పై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న కామన్ 50 సిరీస్లో భాగంగా ఈ సరికొత్త హ్యాండ్సెట్ భారత వినియోగదారుల ముందుకు రానుంది.
లాంచ్ తేదీ , లభ్యత
టెక్నో కంపెనీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ సరికొత్త కామన్ 50 ఆల్ట్రా 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారతదేశంలో జూలై 17న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) లాంచ్ కానుంది. ఈ ఫోన్ విక్రయాల కోసం ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ అమెజాన్ (Amazon) లో ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ కూడా ఇప్పటికే లైవ్ లోకి వచ్చింది. లాంచ్ తర్వాత ఈ ఫోన్ అమెజాన్ ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సైప్రస్ గ్రీన్, మిస్టీ పర్పుల్ , నెబ్యులా టైటానియం వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగులలో లభించనుంది. డిజైన్ పరంగా ఇది రౌండెడ్ కార్నర్స్తో కూడిన ఫ్లాట్-ఫ్రేమ్ బాడీని కలిగి ఉండటమే కాకుండా, వెనుక వైపు మూడు పెద్ద కెమెరా సెన్సార్లు, ఒక ఎల్ఈడీ ఫ్లాష్ , రెడ్ యాక్సెంట్తో కూడిన వర్టికల్ కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉంది.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం సరికొత్త AI ఫీచర్లు
ఫోటోగ్రఫీ , కంటెంట్ క్రియేషన్ కోసం ఈ ఫోన్ లో అత్యాధునిక ఏఐ (AI) ఫీచర్లను అందిస్తున్నట్లు టెక్నో తెలిపింది. ఫోటోలను మరింత అందంగా మార్చడానికి, అలాగే ఫోటోల నుండి మనకు నచ్చని అవాంఛిత వస్తువులను సులభంగా తొలగించడానికి (Object Removal) ఇందులో ప్రత్యేక ఏఐ టూల్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. స్లిమ్ ప్రొఫైల్ (సన్నని డిజైన్) కలిగి ఉండి, అత్యంత బలమైన బిల్డ్ క్వాలిటీతో పాటు రోజంతా బ్యాకప్ ఇచ్చే పవర్ఫుల్ బ్యాటరీతో ఈ ఫోన్ రాబోతుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
టెక్నో కామన్ 50 ఆల్ట్రా 5G అంచనా ఫీచర్లు
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మొదటగా బార్సిలోనాలో జరిగిన MWC 2026 ప్రదర్శనలో కామన్ 50 సిరీస్లో టాప్-ఎండ్ మోడల్గా ప్రదర్శించారు. గ్లోబల్ వేరియంట్ ఆధారంగా ఈ ఫోన్ 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4,500 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ , కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్తో కూడిన 6.78-ఇంచుల 1.5K అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లేతో వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఈ ఫోన్ లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్టిమేట్ (MediaTek Dimensity 7400 Ultimate) చిప్సెట్ను ఉపయోగించగా, ఇది 12GB వరకు రామ్ (RAM) , 256GB స్టోరేజ్తో రానుంది. ఇది హైఓఎస్ 16 (HiOS 16) ఆధారిత ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది.
కెమెరా విషయానికి వస్తే వెనుక వైపు 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-700C ప్రధాన కెమెరా, 3x ఆప్టికల్ జూమ్ సపోర్ట్ ఉన్న 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరా , 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాలు ఉన్నాయి. అలాగే సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 13-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించారు, ఇది 4K రెజల్యూషన్తో వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లో ఏకంగా 6,500mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు, ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ధూళి , నీటి నిరోధకత కోసం దీనికి IP68, IP69 , IP69K రేటింగ్స్ ఉండటంతో పాటు డాల్బీ అట్మోస్ స్టీరియో స్పీకర్లు, ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, ఎన్ఎఫ్సీ (NFC), బ్లూటూత్ 5.4, డ్యూయల్-బ్యాండ్ వై-ఫై , యూఎస్బీ టైప్-సి పోర్ట్ వంటి అధునాతన కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. భారతీయ మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ ఖచ్చితమైన ధర, అందుబాటులోకి వచ్చే తేదీ , ఆఫర్ల వివరాలను లాంచ్ రోజైన జూలై 17న కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించనుంది.