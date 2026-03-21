Tata Sierra: ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్ట్ లో కొత్త రికార్డ్.. 5 స్టార్ రేటింగ్ తో దుమ్ములేపిన టాటా సియెర్రా..!

Tata Sierra: భారతీయ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్‌లో భద్రతకు కొత్త ప్రమాణాన్ని స్థాపిస్తూ టాటా సియెర్రా (Tata Sierra) ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్ట్‌లో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది. అడల్ట్, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్‌లో అద్భుత మార్కులు తెచ్చుకున్న ఈ SUV, సేఫ్టీ పరంగా టాప్ ఎంపికగా నిలిచింది.

Venkata Chari
Published on: 21 March 2026 3:40 PM IST
X

Tata Sierra: టాటా మోటార్స్ తన సేఫ్టీ రికార్డును మరోసారి నిరూపించుకుంది. ఐకానిక్ 'సియెర్రా' సరికొత్త వెర్షన్ భారత్ ఎన్సీఏపీ (NCAP) పరీక్షల్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచి, భారత మార్కెట్లోనే అత్యంత సురక్షితమైన SUVలలో ఒకటిగా నిలిచింది.

1. భద్రతలో మేటి (Crash Test Results)..

అడల్ట్ ప్రొటెక్షన్ (Adult Occupant Protection): 32 పాయింట్లకు గాను 31.14 సాధించింది. ముఖ్యంగా డ్రైవర్ తల, మెడ, కాళ్లకు 'అత్యుత్తమ' రక్షణ లభిస్తుందని రిపోర్ట్ వెల్లడించింది.

చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ (Child Occupant Protection): పిల్లల భద్రతలో 49కి 44.73 మార్కులు సాధించి, ఫ్యామిలీస్ కోసం సురక్షితమైన ఎంపికగా మారింది.

2. ఇంజిన్, పెర్ఫార్మెన్స్..

సియెర్రా కేవలం సేఫ్టీ మాత్రమే కాదు, పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో కూడా వస్తోంది:

1.5L టర్బో పెట్రోల్: 160hp పవర్, 255Nm టార్క్.

1.5L డీజిల్: లాంగ్ డ్రైవ్స్, ఆఫ్-రోడింగ్ కోసం అందించారు.

1.5L నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్: సిటీ డ్రైవింగ్ కోసం బెస్ట్.

3. ఫీచర్లు, టెక్నాలజీ..

టాటా సియెర్రాలో భద్రత కోసం స్టాండర్డ్‌గా 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్స్ ఇస్తున్నారు. అలాగే,

లెవల్-2 ఏడీఏస్: ప్రమాదాలను ముందే గుర్తించి అలర్ట్ చేస్తుంది.

360-డిగ్రీ కెమెరా: పార్కింగ్, ఇరుకైన దారుల్లో చాలా ఉపయోగకరం.

బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటరింగ్: వెనుక నుంచి వచ్చే వాహనాలను గుర్తించేందుకు వీలుగా అందించారు.

4. ధర (Price)..

దీని ధర రూ. 11.49 లక్షల నుంచి రూ. 21.29 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది. ఇది మార్కెట్లో హ్యాండాయ్ క్రెటా, మారుతీ గ్రాండ్ విటారా, రెనాల్ట్ డస్టర్ కార్లకు గట్టి పోటీనిస్తోంది.

ఒకప్పుడు ఆఫ్-రోడింగ్ కింగ్‌గా పేరున్న సియెర్రా, ఇప్పుడు మోడ్రన్ టెక్నాలజీ, 5-స్టార్ సేఫ్టీతో తిరిగి రావడం విశేషం. మీరు ఒక సురక్షితమైన ఫ్యామిలీ SUV కోసం చూస్తుంటే, ఇది ఖచ్చితంగా బెస్ట్ ఆప్షన్.

టాటా సియెర్రా ధర రూ. 11.49 లక్షల నుంచి రూ. 21.29 లక్షల వరకు ఉంది. సేఫ్టీ, టెక్నాలజీ, పనితీరు ఇలా ఆల్ ఇన్ వన్ ప్యాకేజ్‌గా టాటా సియెర్రా నిలుస్తోంది. 5-స్టార్ రేటింగ్‌తో ఇది భారత మార్కెట్‌లో అత్యంత భద్రమైన SUVలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.

Tata SierraIndiaSUV safety
Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X