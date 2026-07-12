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Sundar Pichai: గూగుల్ సీఈఓ ఒప్పుకున్న నిజం.. ఈ ఏఐ రేసులో ఇంకా వెనుకబడ్డాం

ఏఐ కోడింగ్ టూల్స్ అభివృద్ధిలో గూగుల్ కొంత వెనుకబడి ఉందని సుందర్ పిచాయ్ అంగీకరించారు. కొత్త వ్యూహంతో ముందుకు సాగుతున్న సంస్థ.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 12 July 2026 4:30 AM IST
Sundar Pichai Admits Google Trails in AI Coding Race
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Sundar Pichai Admits Google Trails in AI Coding Race

గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కృత్రిమ మేధస్సు ఆధారిత కోడింగ్ టూల్స్ అభివృద్ధిలో తమ సంస్థ ప్రస్తుతం పోటీదారుల కంటే కొంత వెనుకబడి ఉందని ఆయన అంగీకరించారు. ఈ విభాగంలో ఇతర సంస్థలు ముందంజలో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.

ఒక అంతర్జాతీయ పాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడిన సుందర్ పిచాయ్.. టెక్స్ట్, వాయిస్, మల్టీమోడల్ సామర్థ్యాలు, తార్కిక విశ్లేషణ వంటి అనేక ఏఐ విభాగాల్లో గూగుల్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక కోడింగ్ పనులను స్వయంచాలకంగా నిర్వహించే సాంకేతికతలో ఇంకా మెరుగుదల అవసరమని తెలిపారు.

డెవలపర్లు నేరుగా ఉపయోగించే వేదికలు తమ వద్ద గతంలో లేకపోవడం వల్ల అవసరమైన సమాచారం, వినియోగ అనుభవం తగినంతగా లభించలేదని ఆయన వివరించారు. అయితే ఈ లోటును త్వరలోనే అధిగమిస్తామని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ లోటును అధిగమించేందుకు గూగుల్ ఇటీవల కొత్త కోడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఒకేసారి అనేక పనులను నిర్వహించే సామర్థ్యం, వేగవంతమైన పనితీరుతో కూడిన కొత్త ఏఐ మోడల్‌ను కూడా పరిచయం చేసింది. భారీ స్థాయి సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రాజెక్టులను తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేసేలా ఈ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది.

ప్రస్తుతం సంస్థలో ఏఐ వినియోగం వేగంగా పెరుగుతోందని సుందర్ పిచాయ్ వెల్లడించారు. ఉద్యోగులు ఉపయోగిస్తున్న ఏఐ సేవల వినియోగం ప్రతి వారం గణనీయంగా పెరుగుతోందని, ఇంత వేగంగా సాంకేతికత విస్తరించడం తాను గతంలో చూడలేదని వ్యాఖ్యానించారు.

అంతేకాకుండా ఏఐ ఆధారిత కోడింగ్ సేవలను మరింత విస్తరించేందుకు సంస్థ కొత్త చందా పథకాలను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. డెవలపర్లకు తక్కువ ధరలో అధునాతన ఏఐ కోడింగ్ సేవలను అందించి మార్కెట్లో పోటీని మరింత పెంచాలని గూగుల్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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