విండో ఏసీ vs స్ప్లిట్ ఏసీ.. మీ గదికి ఏది బెటర్?

Venkata Chari
Published on: 6 April 2026 8:13 PM IST
Split AC vs Window AC: వేసవి కాలం రానే వచ్చింది. భానుడి వేడికి తట్టుకోలేక ఇళ్లలో, ఆఫీసుల్లో ఏసీల వాడకం అనివార్యమైంది. అయితే కొత్తగా ఏసీ కొనాలనుకునే వారిని వేధించే ప్రధాన ప్రశ్న.. విండో ఏసీ తీసుకోవాలా లేక స్ప్లిట్ ఏసీనా? రెండింటిలో ఏది త్వరగా చల్లబరుస్తుంది? విద్యుత్ బిల్లు ఎందులో తక్కువ వస్తుంది? మీ సందేహాలన్నింటికీ సమాధానాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఇన్‌స్టాలేషన్..

విండో ఏసీని అమర్చడం చాలా సులభం. మీ గదికి బలమైన కిటికీ ఉంటే చాలు, అందులో దీనిని నేరుగా అమర్చవచ్చు. దీనికి అదనపు పైపులు లేదా గోడలు తవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. తక్కువ ధరలో ఏసీ కావాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.

మరోవైపు, స్ప్లిట్ ఏసీని అమర్చడం కొంచెం క్లిష్టమైన పని. ఇందులో రెండు భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి గది లోపల (ఇండోర్), రెండోది గది బయట (అవుట్‌డోర్) అమర్చాలి. వీటిని కలపడానికి గోడలకు రంధ్రాలు చేసి పైపులు వేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి నిపుణుల సహాయం తప్పనిసరి.

చల్లదనం అందించే సామర్థ్యం..

ఏసీ ఎంపిక ఎప్పుడూ మీ గది పరిమాణంపై ఆధారపడి ఉండాలి. చిన్న లేదా మధ్యస్థ పరిమాణంలో ఉండే గదులకు విండో ఏసీ సరిపోతుంది. కానీ మీ గది పెద్దదిగా ఉండి, చల్లని గాలి మూలమూలలకూ త్వరగా చేరాలనుకుంటే మాత్రం స్ప్లిట్ ఏసీనే ఉత్తమం. దీనికి ఉండే గాలిని పంపే శక్తి (Air-throw) విండో ఏసీ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.

నిశ్శబ్దమైన నిద్ర కోసం ఏది బెటర్?

మీరు పడుకునేటప్పుడు ఎటువంటి శబ్దం లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండాలనుకుంటే స్ప్లిట్ ఏసీ సరైన ఎంపిక. ఎందుకంటే శబ్దం చేసే ప్రధాన భాగం (కంప్రెసర్) గదికి బయట ఉంటుంది. విండో ఏసీలో యంత్రమంతా ఒకే చోట ఉండటం వల్ల అది పనిచేస్తున్నప్పుడు వచ్చే శబ్దం కొంతవరకు ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు.

విద్యుత్ ఆదా..

నేటి కాలంలో ఏసీ కొనేవారు అందరూ ఆలోచించేది కరెంటు బిల్లు గురించి. ఈ విషయంలో స్ప్లిట్ ఏసీలు పైచేయి సాధిస్తాయి. ముఖ్యంగా 'ఇన్వర్టర్' సాంకేతికత కలిగిన స్ప్లిట్ ఏసీలు తక్కువ విద్యుత్తును వాడుకుంటూ ఎక్కువ చల్లదనాన్ని ఇస్తాయి. విండో ఏసీలతో పోలిస్తే ఇవి కరెంటు బిల్లును గణనీయంగా తగ్గిస్తాయి. ప్రారంభంలో ధర కొంచెం ఎక్కువైనా, దీర్ఘకాలంలో ఇవి మీకు డబ్బును ఆదా చేస్తాయి.

మీ బడ్జెట్ తక్కువగా ఉండి, చిన్న గదికి సులభంగా అమర్చుకోవాలనుకుంటే విండో ఏసీ తీసుకోండి. అలా కాకుండా అందమైన లుక్, తక్కువ శబ్దం, తక్కువ కరెంటు బిల్లు కావాలనుకుంటే స్ప్లిట్ ఏసీ కొనడం తెలివైన పని. ఈ విషయాలను గమనించి మీ అవసరానికి తగ్గ ఏసీని ఎంచుకోండి.

