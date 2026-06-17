Snap Specs : ఫోన్కు బదులు AI గ్లాసెస్.. Snap సరికొత్త సంచలనం.!
Snap Specs : ప్రముఖ టెక్ సంస్థ 'స్నాప్' గతేడాది తన స్మార్ట్ వేరబుల్స్ విభాగాన్ని ఒక స్వతంత్ర సంస్థగా మార్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కొత్త విభాగం 'ఆగ్మెంటెడ్..
Snap Specs : ప్రముఖ టెక్ సంస్థ 'స్నాప్' గతేడాది తన స్మార్ట్ వేరబుల్స్ విభాగాన్ని ఒక స్వతంత్ర సంస్థగా మార్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కొత్త విభాగం 'ఆగ్మెంటెడ్ వరల్డ్ ఎక్స్పో 2026' సదస్సులో వినియోగదారుల కోసం తమ మొట్టమొదటి ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ (AR) స్మార్ట్ గ్లాసెస్ 'స్పెక్స్' ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. స్నాప్ సంస్థ ఈ సరికొత్త ఏఐ గ్లాసెస్ను రూపొందించే క్రమంలో ఏకంగా 7,000 కంటే ఎక్కువ పేటెంట్లను ఫైల్ చేయడం విశేషం.
ధర , లభ్యత వివరాలు
ఈ సరికొత్త 'స్పెక్స్' స్మార్ట్ గ్లాసెస్ ధరను కంపెనీ 2,195 డాలర్లుగా నిర్ణయించింది, ఇది మన కరెన్సీలో సుమారు రూ. 2,07,000 కి సమానం. ప్రస్తుతం వీటిని 200 డాలర్ల రిఫండబుల్ డిపాజిట్ చెల్లించి ప్రీ-ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఏడాది చివరలో అమెరికా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ దేశాలలో ఇవి డెలివరీ కానున్నాయి. అయితే భారత్ సహా ఇతర దేశాల్లో వీటి లభ్యతకు సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు.
అద్భుతమైన డిజైన్ , డిస్ప్లే సాంకేతికత
ఈ ఏఐ గ్లాసెస్ స్విస్ పాలిమర్ ఫ్రేమ్తో రెండు సైజులలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇందులో 47 మిమీ మోడల్ బరువు సుమారు 132 గ్రాములు కాగా, 52 మిమీ మోడల్ బరువు సుమారు 136 గ్రాములు ఉంటుంది. అవసరమైన వారు వీటికి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లెన్స్లను కూడా అమర్చుకునే వెసులుబాటు ఉంది. ఇందులో స్నాప్ సొంత 'లిక్విడ్ క్రిస్టల్ ఆన్ సిలికాన్' టెక్నాలజీ , వేవ్గైడ్ ఆర్కిటెక్చర్ను ఉపయోగించారు. ఇది 51-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ, 16 మిలియన్ కలర్స్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీరు పని చేసుకునేటప్పుడు ఇది కళ్ల ముందు 24-ఇంచుల డెస్క్టాప్ మానిటర్ లాగా, అదే సినిమా చూసేటప్పుడు 10 అడుగుల దూరంలో ఉన్న 115-ఇంచుల హోమ్ థియేటర్ స్క్రీన్ లాగా అద్భుతమైన విజువల్స్ అందిస్తుంది.
శక్తివంతమైన ప్రోసెసర్లు , స్మార్ట్ ఫీచర్లు
ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్ రెండు స్నాప్డ్రాగన్ ప్రోసెసర్లతో పనిచేస్తాయి, ఇవి వినియోగదారుల చేతుల కదలికలను గుర్తించే 'హ్యాండ్ ట్రాకింగ్' ఫీచర్ను ఎంతో సులువుగా సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఇందులో 'ఎలక్ట్రోక్రోమిక్ లెన్స్' ఉన్నాయి, ఇవి తక్కువ వెలుతురు ఉన్న గది నుంచి ఒక్కసారిగా ఎండలోకి వెళ్లినప్పుడు కేవలం 10 సెకన్లలోనే తమ రంగును మార్చుకోగలవు. అంతేకాకుండా, ఇందులో ఉన్న ఏఐ వాయిస్ అసిస్టెంట్ మనం చూస్తున్న పరిసరాలను బట్టి మన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తుంది. దారి కనుక్కోవడానికి వీలుగా రియల్ వరల్డ్లోనే మ్యాప్స్ను ప్రదర్శిస్తుంది , గదులు లేదా స్థలాల కొలతలను కూడా ఇది లెక్కించగలదు.
ప్రైవసీకి పెద్ద పీట
ఈ గ్లాసెస్ ద్వారా కంటెంట్ను నేరుగా స్ట్రీమింగ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ప్రైవసీ పరంగా ఎదుటివారికి ఇబ్బంది కలగకుండా స్నాప్ ఒక కీలక ఫీచర్ తెచ్చింది. గ్లాసెస్లో ఉన్న కెమెరా ఆన్ చేసి రికార్డింగ్ లేదా ఫోటోలు తీస్తున్నప్పుడు, చుట్టుపక్కల వారికి స్పష్టంగా కనిపించేలా ఇందులో ఒక ఎల్ఈడీ ఇండికేటర్ లైట్ వెలుగుతుంది.