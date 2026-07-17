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Smart Phone: స్మార్ట్ ఫోన్ ఓవర్ హీట్ అవుతోందా? పొరపాటున కూడా ఈ పనులు చేయకండి

Smart Phone: వేసవి కాలంలో లేదా ఎక్కువ సమయం వాడినప్పుడు స్మార్ట్‌ఫోన్లు ఓవర్ హీట్ అవ్వడం సర్వసాధారణం. అయితే, ఫోన్‌ను చల్లబరచడానికి కొందరు ఫ్రిజ్‌లో పెడుతుంటారు.

Ravi
By Ravi
Published on: 17 July 2026 7:51 AM IST
Smart Phone
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Smart Phone: స్మార్ట్ ఫోన్ ఓవర్ హీట్ అవుతోందా? పొరపాటున కూడా ఈ పనులు చేయకండి

Smart Phone: ఈ ఆధునిక డిజిటల్ యుగంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ మన జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం అయిపోయింది. అయితే, మొబైల్‌ను నిరంతరం ఉపయోగించడం వల్ల లేదా భారీ గేమింగ్ ఆడటం వల్ల ఫోన్ ఓవర్ హీట్ అవ్వడం మనం తరచూ గమనిస్తూనే ఉంటాం. ఫోన్ చేతిలో పట్టుకోలేనంతగా వేడెక్కినప్పుడు చాలామంది కంగారు పడిపోతుంటారు.

ఈ క్రమంలో మొబైల్‌ను త్వరగా చల్లబరచాలనే తొందరపాటు ఆలోచనతో కొందరు వింతైన ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో ఫోన్ వేడెక్కినప్పుడు దానిని నేరుగా తీసుకెళ్లి ఫ్రిజ్ లేదా ఫ్రీజర్‌లో పెట్టే వారి సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల మీ ఫోన్ పూర్తిగా పాడైపోతుందని టెక్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఫోన్‌ను ఫ్రిజ్‌లో పెట్టడం వల్ల బయట ఉండే చల్లటి ఉష్ణోగ్రత కారణంగా మొబైల్ లోపలి భాగంలోకి తేమ సులభంగా చేరుకుంటుంది. ఈ తేమ కారణంగా ఫోన్ లోపల ఉండే అత్యంత ఖరీదైన డిస్‌ప్లే స్క్రీన్, ప్రధానమైన లాజిక్ బోర్డు పూర్తిగా దెబ్బతింటాయి. అంతేకాకుండా, విపరీతమైన చల్లదనం వల్ల ఫోన్‌లోని బ్యాటరీ అకస్మాత్తుగా ఉబ్బిపోతుంది. తద్వారా మొబైల్ పూర్తిగా పనిచేయడం ఆగిపోయి డెడ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. చల్లబరచడానికి చేసే ఇటువంటి తప్పుడు పనులు ఫోన్ జీవితకాలాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేస్తాయి.

అందుకే, మీ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఓవర్ హీట్ అయినప్పుడు కంగారు పడకుండా కొన్ని సులువైన, సరైన పద్ధతులను పాటించాలి. మొబైల్ బాగా వేడెక్కినట్లు అనిపిస్తే వెంటనే ఫోన్‌ను కాసేపు పూర్తిగా ఆఫ్ చేయడం అత్యంత ఉత్తమమైన మార్గం. ఫోన్ వేడిగా ఉన్నప్పుడు దానిపై ఎలాంటి మొబైల్ గేమ్స్ ఆడకూడదు, అలాగే ఎటువంటి వీడియోలను కూడా అస్సలు చూడకూడదు. ఫోన్‌లో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో రన్ అవుతూ ఎక్కువ బ్యాటరీని, ప్రాసెసర్‌ను ఉపయోగించే బ్లూటూత్, జీపీఎస్, వైఫై వంటి ఫీచర్లను కాసేపటి వరకు పూర్తిగా ఆఫ్ చేసి ఉంచాలి.

కాగా, సాంకేతిక పరికరాలను వాడేటప్పుడు కనీస అవగాహన కలిగి ఉండటం ఎంతో అవసరం. పక్కవారిని చూసి లేదా ఇంటర్నెట్‌లో వచ్చే తప్పుడు చిట్కాలను నమ్మి ఫోన్‌ను ఫ్రిజ్‌లో పెట్టేలాంటి పిచ్చి పనులు అస్సలు చేయకండి. నిపుణులు సూచించిన ఈ చిన్నపాటి జాగ్రత్తలను క్రమశిక్షణతో పాటిస్తూ మీ ఫోన్‌ను సురక్షితంగా ఉంచుకోండి. మీ విలువైన మొబైల్ ఎక్కువ కాలం మన్నికగా వచ్చేలా జాగ్రత్తపడండి.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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