Electric Scooter: ఏథర్, ఓలాకు చెక్.. చౌక ధరలో 200 కి.మీ మైలేజ్ ఇచ్చే కొత్త ఈవీ.. ఫీచర్లు ఇవే!

Electric Scooter: సింపుల్ ఎనర్జీ నుంచి కొత్త ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'అరైవ్'. ఏథర్ రిస్టాకు పోటీగా రూ. 1 లక్ష బడ్జెట్‌లో విడుదలయ్యే అవకాశం. 190 కిలోమీటర్ల రేంజ్, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో స్పై ఫోటోలు వైరల్.

Arun Chilukuri
Updated on: 4 April 2026 12:42 PM IST
Electric Scooter: ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసిన సింపుల్ ఎనర్జీ, ఇప్పుడు సామాన్యులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సరికొత్త 'ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్'ను సిద్ధం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం స్పోర్టీ లుక్‌తో ఉన్న 'సింపుల్ వన్', 'వన్ ఎస్' మోడళ్లను విక్రయిస్తున్న ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా 'అరైవ్' (Arrive) సిరీస్‌ను తీసుకువస్తోంది. ఇటీవల భారతీయ రహదారులపై ఈ స్కూటర్ టెస్టింగ్ నిర్వహిస్తుండగా తీసిన స్పై ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

కుటుంబ సభ్యులందరికీ నచ్చే డిజైన్:

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ఏథర్ రిస్టా, టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ వంటి ఫ్యామిలీ స్కూటర్లకు పోటీగా దీనిని రూపొందించారు. స్పోర్టీ డిజైన్ కంటే సరళమైన, సౌకర్యవంతమైన డిజైన్‌ను ఇష్టపడే వారి కోసం ఈ స్కూటర్ ఉండబోతోంది.

ప్రధాన ఫీచర్లు (అంచనా):

సౌకర్యవంతమైన సీటు: కుటుంబం మొత్తం ప్రయాణించేందుకు వీలుగా పొడవైన, వెడల్పాటి సింగిల్-పీస్ సీటు.

సస్పెన్షన్: వెనుక భాగంలో మెరుగైన ప్రయాణం కోసం ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్స్.

టెక్నాలజీ: ఆధునిక ఫీచర్లతో కూడిన టీఎఫ్‌టీ (TFT) డిస్‌ప్లే, ఎల్‌ఈడీ (LED) లైటింగ్ సిస్టమ్.

స్టోరేజ్: హెల్మెట్ మరియు నిత్యావసర వస్తువుల కోసం పెద్ద అండర్-సీట్ స్టోరేజ్ స్పేస్.

బ్యాటరీ మరియు రేంజ్:

సింపుల్ ఎనర్జీ తన 'వన్ ఎస్' మోడల్‌లో వాడుతున్న 3.7 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను ఇందులోనూ కొనసాగించే అవకాశం ఉంది.

ఇది సింగిల్ ఛార్జ్‌పై సుమారు 190 కిలోమీటర్ల (సర్టిఫైడ్) రేంజ్ ఇస్తుంది.

అయితే, ధరను తగ్గించే ఉద్దేశంతో 2.0 kWh చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో కూడిన బేస్ వేరియంట్‌ను కూడా విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

ధర మరియు పోటీ:

ఏథర్ రిస్టా విజయవంతమైన ఫార్ములాను అనుసరిస్తూ, సింపుల్ ఎనర్జీ ఈ కొత్త స్కూటర్‌ను సుమారు రూ. 1 లక్ష ప్రారంభ ధరతో మార్కెట్లోకి తెచ్చే అవకాశం ఉంది. బడ్జెట్ ధరలో ఎక్కువ రేంజ్ ఇచ్చే స్కూటర్ కోసం చూస్తున్న మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇది మంచి ఆప్షన్ కానుంది.

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

