Home టెక్నాలజీAir Purifier AC: దేశంలోనే తొలి 'ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్' విండో ఏసీ.. 52 డిగ్రీల ఎండలోనూ ఇంట్లో మంచు కురవాల్సిందే..!

Air Purifier AC: దేశంలోనే తొలి 'ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్' విండో ఏసీ.. 52 డిగ్రీల ఎండలోనూ ఇంట్లో మంచు కురవాల్సిందే..!

Sharp Plasmacluster technology: ప్రముఖ జపనీస్ బ్రాండ్ 'షార్ప్' భారతీయ వినియోగదారుల కోసం వినూత్నమైన విండో ఏసీని ప్రవేశపెట్టింది. గదిని చల్లబరచడంతో పాటు గాలిలోని కాలుష్యాన్ని తొలగించే అత్యాధునిక 'ప్లాజ్మాక్లస్టర్' సాంకేతికతతో రూపొందిన ఈ ఏసీ, ఎండలు తీవ్రంగా ఉండే 52 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో కూడా అద్భుతమైన పనితీరును కనబరుస్తుంది.

Venkat
Published on: 27 March 2026 1:00 PM IST
దేశంలోనే తొలి 'ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్' విండో ఏసీ.. 52 డిగ్రీల ఎండలోనూ ఇంట్లో మంచు కురవాల్సిందే..!

Plasmacluster Technology: సాధారణంగా ఏసీలు గదిని చల్లబరుస్తాయి, కానీ గాలిని శుద్ధి చేయలేవు. అయితే జపాన్ కు చెందిన షార్ప్ సంస్థ భారత్ లో మొట్టమొదటిసారిగా 'ప్లాజ్మాక్లస్టర్' (Plasmacluster) సాంకేతికత కలిగిన విండో ఏసీలను విడుదల చేసింది. ఈ సాంకేతికత ద్వారా గాలిలోకి పాజిటివ్, నెగటివ్ అయాన్లను విడుదల చేసి, గదిలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా, అలర్జీ కారకాలు, దుర్వాసనలను ఇది అరికడుతుంది. అంటే, మీరు పీల్చే గాలి చల్లగా ఉండటమే కాకుండా ఎంతో స్వచ్ఛంగా కూడా ఉంటుంది.

తీవ్రమైన ఎండల్లోనూ అత్యుత్తమ కూలింగ్..

భారతదేశంలో వేసవి తాపం విపరీతంగా ఉంటుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 50 డిగ్రీలు కూడా దాటుతుంటాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, షార్ప్ తన కొత్త ఏసీలను 52 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కూడా సమర్థవంతంగా పనిచేసేలా రూపొందించింది. ఇందులో అమర్చిన 'ట్విన్ రోటరీ ఇన్వర్టర్ కంప్రెసర్', 'టర్బో మోడ్' వల్ల గది అతి తక్కువ సమయంలోనే చల్లబడుతుంది. అలాగే ఇందులోని 'కోండా ఎయిర్ ఫ్లో' ఫీచర్ వల్ల గాలి గదిలోని అన్ని మూలలకు సమానంగా వ్యాపిస్తుంది.

వివిధ మోడళ్లు, స్మార్ట్ ఫీచర్లు..

షార్ప్ ఈ ఏసీలను 'ర్యోహు' (Ryohu), 'ర్యోహు-ఎఫ్ఎస్' (Ryohu-FS) అనే రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. ఇవి 1.5 టన్ల నుంచి 2 టన్ల సామర్థ్యంతో లభిస్తాయి. ఇందులో 4-ఇన్-1 కన్వర్టబుల్ మోడ్ ఉంది. దీని ద్వారా మన అవసరానికి అనుగుణంగా కూలింగ్ ను సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. పూర్తిగా రాగి (100% Copper) తో చేసిన కండెన్సర్, తుప్పు పట్టకుండా ఉండే కోటింగ్ దీని మన్నికను పెంచుతాయి. కంపెనీ ఈ ఏసీలపై 5 ఏళ్ల వారంటీని కూడా అందిస్తోంది.

ధర, లభ్యత..

ఇన్వర్టర్ మోడళ్ల ప్రారంభ ధర రూ. 39,990 కాగా, ఫిక్స్‌డ్ స్పీడ్ మోడళ్లు రూ. 34,490 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే గాలిని శుద్ధి చేసే ప్లాజ్మాక్లస్టర్ సాంకేతికత అన్ని మోడళ్లలో ఉండదు. కాబట్టి కొనే ముందు ఆ ఫీచర్ ఉందో లేదో సరిచూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ ఏసీలు అన్ని ప్రముఖ ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

పెరుగుతున్న కాలుష్యం, వేడిని తట్టుకోవడానికి ఇది ఒక చక్కని పరిష్కారం అని చెప్పవచ్చు.

Air ConditionerSharp window ACAir Purifier ACRyoku Inverter AC
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

