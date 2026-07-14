ఫోల్డబుల్ ఫోన్.. కానీ మడతపెట్టినట్లే తెలియదు. సామ్సంగ్ మరో అద్భుతం. కెకపుట్టిస్తోన్న కొత్త ఫోన్
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: సామ్సంగ్ కొత్త తరం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్లను జూలై 22న జరిగే గ్యాలక్సీ అన్ప్యాకెడ్ ఈవెంట్లో విడుదల చేయనుంది.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: సామ్సంగ్ కొత్త తరం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్లను జూలై 22న జరిగే గ్యాలక్సీ అన్ప్యాకెడ్ ఈవెంట్లో విడుదల చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో సామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రాకు సంబంధించిన వీడియో ఒక టెక్ ప్రపంచంలో ఆసక్తిని పెంచింది. ఈ వీడియోలో ఫోన్ డిస్ప్లే మడత గీత (Crease) దాదాపు కనిపించకుండా ఉండటం విశేషం.
మడత గీత కనిపించని డిస్ప్లే..
వీబోలో మొమెంటరీ డిజిటల్ అనే అకౌంట్ షేర్ చేసిన వీడియోలో Galaxy Z Fold 8 Ultra ప్రోటోటైప్ కనిపించింది. ఫోన్ను పూర్తిగా విప్పినప్పుడు స్క్రీన్ మధ్యలో ఉండే మడత గీత దాదాపు కనిపించలేదు. అయితే కొన్ని ప్రత్యేక కోణాల్లో చూస్తే స్వల్పంగా హింజ్ గుర్తు, చిన్న గుంత కనిపించినా.. గత గాలక్సీ ఫోల్డ్ మోడళ్లలో కనిపించినట్లుగా స్పష్టమైన మడత గీత మాత్రం కనిపించలేదు. వీడియోలో ఫోన్ను పలుమార్లు మడిచి, తిరిగి తెరిచి చూపించారు. దీంతో ఇది కొత్త ఫోన్ కాబట్టి మాత్రమే అలా కనిపిస్తోందనే అనుమానాలకు కూడా కొంతవరకు తెరపడింది.
ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో ఇదే అతిపెద్ద మార్పు కావొచ్చు
ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో స్క్రీన్ మధ్యలో కనిపించే మడత గీత చాలా కాలంగా వినియోగదారుల ప్రధాన ఫిర్యాదుగా ఉంది. అదే కారణంగా కొందరు ఫోల్డబుల్ ఫోన్లు కొనడానికి వెనుకాడుతున్నారు. ఈ లీక్ నిజమైతే గాలక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 Ultra ఇప్పటివరకు సామ్సంగ్ విడుదల చేసిన ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో అత్యుత్తమ డిస్ప్లే అనుభవాన్ని అందించే అవకాశం ఉంది. సాధారణ స్మార్ట్ఫోన్లా మృదువైన స్క్రీన్ అనుభూతిని అందించేందుకు కంపెనీ కీలక మార్పులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే టెక్నాలజీ సాధారణ గాలక్సీ Z ఫోల్డ్ 8లో కూడా ఉండే అవకాశం ఉందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్5 చిప్సెట్ వచ్చే అవకాశం
గతంలో వచ్చిన లీకుల ప్రకారం గాలక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 అల్ట్రాలో క్వాల్కమ్ తాజా స్నాప్ద్రగోన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్ను అందించే అవకాశం ఉంది. ఈ చిప్తో కృత్రిమ మేధ (AI) ఫీచర్లు, గేమింగ్ పనితీరు, బ్యాటరీ సామర్థ్యం, మొత్తం ఫోన్ వేగం మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రాసెసర్ గురించిన వివరాలను శాంసంగ్ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ప్రకటించలేదు.
జూలై 22న గాలక్సీ Unpacked.. ఏయే ఉత్పత్తులు రానున్నాయి?
శాంసంగ్ ఇప్పటికే జూలై 22న గాలక్సీ Unpacked ఈవెంట్ నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమంలో గాలక్సీ Z ఫోల్డ్ 8, గాలక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 Ultra, గాలక్సీ Z Flip 8 స్మార్ట్ఫోన్లతో పాటు కొత్త గాలక్సీ స్మార్ట్ వాచ్ సిరీస్ను కూడా విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం లీక్ల ద్వారా ఫోన్కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు మాత్రమే బయటకు వచ్చాయి. పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, ధర, ఏయే దేశాల్లో ఎప్పుడు విక్రయాలు ప్రారంభమవుతాయన్న వివరాలు మాత్రం జూలై 22న జరిగే అధికారిక లాంచ్ ఈవెంట్లోనే వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.