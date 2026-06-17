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పవర్‌ఫుల్ ఫీచర్లతో శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8.. లీకైన ఫీచర్లు చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే?

Samsung Galaxy Z Fold 8: మొబైల్ మార్కెట్లో శాంసంగ్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్లకు ఉండే క్రేజ్ వేరు. వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని, సరికొత్త టెక్నాలజీని కలగలిపి సరికొత్త అనుభూతిని అందించడంలో ఈ సిరీస్ ఎప్పుడూ ముందుంటుంది.

Venkat
Published on: 17 Jun 2026 8:33 AM IST
Samsung Galaxy Z Fold 8
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పవర్‌ఫుల్ ఫీచర్లతో శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8.. లీకైన ఫీచర్లు చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే?

Samsung Galaxy Z Fold 8: స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రపంచంలో ఫోల్డబుల్ విప్లవానికి తెరలేపిన ప్రముఖ దిగ్గజం శాంసంగ్, మరో సంచలనానికి సిద్ధమైంది. టెక్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త 'శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8' మార్కెట్లోకి రావడానికి అడుగు దూరంలో ఉంది. తాజాగా అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ సర్టిఫికేషన్ వెబ్‌సైట్‌లో ఈ ఫోన్ ప్రత్యక్షం కావడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి.

రంగంలోకి సరికొత్త ఫోల్డబుల్ కింగ్..

మొబైల్ మార్కెట్లో శాంసంగ్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్లకు ఉండే క్రేజ్ వేరు. వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని, సరికొత్త టెక్నాలజీని కలగలిపి సరికొత్త అనుభూతిని అందించడంలో ఈ సిరీస్ ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. ఇప్పటికే గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 ఆల్ట్రా, గెలాక్సీ Z ఫ్లిప్ 8 మోడళ్లు సర్టిఫికేషన్ పూర్తి చేసుకోగా, తాజాగా బేసిక్ మోడల్ అయిన 'గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8' కూడా అమెరికా ఎఫ్‌సీసీ (FCC) డేటాబేస్‌లో చేరిపోయింది. SM-F971U మోడల్ నంబరుతో నమోదైన ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్, వచ్చే నెలలోనే మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

నెక్స్ట్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్.. వేగంలో రారాజు!

ఈ సరికొత్త ఫోల్డబుల్ ఫోన్‌లో శాంసంగ్ అత్యంత పవర్ ఫుల్ చిప్‌సెట్‌ను ఉపయోగించబోతోంది. క్వాల్‌కామ్ సంస్థకు చెందిన అత్యంత ఆధునిక స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) ప్రాసెసర్‌తో ఈ ఫోన్ పనిచేయనున్నట్లు లీకైన పత్రాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల మల్టీటాస్కింగ్, భారీ గ్రాఫిక్స్ కలిగిన గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు వినియోగదారులకు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత వేగవంతమైన, స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ లభిస్తుంది.

అద్భుతమైన డిస్‌ప్లే.. అదిరిపోయే కెమెరా..

విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఫోన్ వెలుపల ఒక చిన్న కవర్ డిస్‌ప్లేతో పాటు, లోపలి వైపున మరింత వెడల్పైన ప్రధాన స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉండబోతోంది. ల్యాప్‌టాప్ అవసరం లేకుండా, మల్టీటాస్కింగ్ కోసం ఈ పెద్ద స్క్రీన్ అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది. రెండు ప్యానెళ్లపైనా సరికొత్త కెమెరాలను అమర్చారు. ఇక వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ సామర్థ్యం గల రెండు పవర్‌ఫుల్ కెమెరాలను ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల ప్రొఫెషనల్ స్థాయిలో ఫొటోగ్రఫీ, వీడియో గ్రఫీని ఆస్వాదించవచ్చు.

సాటిలేని కనెక్టివిటీ.. శాటిలైట్ సపోర్ట్!

ఈ కాలపు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా అత్యంత వేగవంతమైన వై-ఫై 7, ఎన్‌ఎఫ్‌సీ (NFC), అల్ట్రా-వైడ్‌బ్యాండ్ (UWB) వంటి అత్యాధునిక కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను ఇందులో జోడించారు. వీటన్నింటికీ మించి, నెట్‌వర్క్ లేని అత్యవసర సమయాల్లో కూడా సమాచారాన్ని పంపేందుకు వీలుగా ఎన్బీ-ఎన్‌టీఎన్ (NB-NTN) టెక్నాలజీ ఆధారిత శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ ఫీచర్‌ను సైతం ఇందులో ప్రవేశపెడుతుండటం విశేషం.

రోజంతా నిలిచే బ్యాటరీ.. లండన్ వేదికగా లాంచ్!

ఈ ఫోన్‌లో 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో కూడిన 4,800mAh సామర్థ్యం గల పవర్‌ఫుల్ బ్యాటరీని అమర్చారు. అంతేకాదు వైర్‌లెస్ చార్జింగ్, రివర్స్ వైర్‌లెస్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఇందులో ఉంది. లండన్ వేదికగా జూలై 22న జరగబోయే ప్రతిష్టాత్మక 'శాంసంగ్ గెలాక్సీ అన్‌ప్యాక్డ్' ఈవెంట్‌లో ఈ ఫోన్‌ను అధికారికంగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయనున్నారు. ఈ వేదికపైనే ఫోల్డ్ 8తో పాటు గెలాక్సీ వాచ్ 9 సిరీస్‌ను కూడా లాంచ్ చేయనున్నట్లు గట్టి ప్రచారం జరుగుతోంది.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ Z ఫోల్డ్ 8 కేవలం ఒక స్మార్ట్‌ఫోన్ మాత్రమే కాదు, టెక్నాలజీ భవిష్యత్తుకు ఇదొక నిదర్శనం. స్నాప్‌డ్రాగన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ప్రొఫెషనల్ చిప్‌సెట్, అల్ట్రా వైడ్ స్క్రీన్, శాటిలైట్ కనెక్టివిటీ వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ ఫోన్, ఫోల్డబుల్ మొబైల్ రంగంలో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. టెక్ ప్రియుల కలల ఫోన్‌గా ఇది నిలవబోతోంది.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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