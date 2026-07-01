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Prime Dayలో Samsung బంపర్ ఆఫర్.. M47 5G భారీ డిస్కౌంట్.!

Amazon Prime Day : సామ్‌సంగ్ తన లేటెస్ట్ గెలాక్సీ M-సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ Samsung Galaxy M47 5Gని ఈ వీక్‌లోనే ఇండియన్ మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసింది. అయితే, లాంచ్..

G Krishna
Published on: 1 July 2026 2:15 PM IST
samsung galaxy m47 5g
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samsung galaxy m47 5g

Amazon Prime Day : సామ్‌సంగ్ తన లేటెస్ట్ గెలాక్సీ M-సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ Samsung Galaxy M47 5Gని ఈ వీక్‌లోనే ఇండియన్ మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసింది. అయితే, లాంచ్ టైమ్‌లో కంపెనీ కేవలం ఆఫర్లతో కూడిన ఎఫెక్టివ్ ప్రైస్‌ను మాత్రమే అనౌన్స్ చేసి కస్టమర్లను ఊరించింది. తాజాగా అమెజాన్ మైక్రోసైట్ అప్‌డేట్ అవ్వడంతో ఈ ఫోన్ ఒరిజినల్ ప్రైసెస్, ర్యామ్ , స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ల డిటైల్స్ అఫీషియల్‌గా బయటకు వచ్చాయి. బ్లేజ్ బ్లూ, రోగ్ రెడ్ అనే రెండు అట్రాక్టివ్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభించే ఈ ఫోన్, అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ 2026 ఫస్ట్ డే నుంచే ఇండియన్ యూజర్లకు బై చేయడానికి అవైలబుల్‌గా రానుంది.

ఇండియాలో వేరియంట్ల వారీగా ప్రైస్ డిటైల్స్

ఇండియన్ మార్కెట్లో సామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ M47 5G ఫోన్ టోటల్‌గా త్రీ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ఇందులో 6GB ర్యామ్ , 128GB స్టోరేజ్ కలిగిన బేస్ వేరియంట్ ప్రైస్ రూ. 25,999 గా డిసైడ్ చేశారు. అలాగే, అదే స్టోరేజ్ ఉండి 8GB ర్యామ్‌తో వచ్చే మిడ్ వేరియంట్ కాస్ట్ రూ. 28,999 కాగా, అన్నిటికంటే టాప్-ఎండ్ మోడల్ అయిన 8GB ర్యామ్ , 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ. 33,999 ప్రైస్‌కు లభించనుంది. ఈ న్యూ స్మార్ట్‌ఫోన్ జూలై 4 నుండి పాపులర్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్ అమెజాన్ ద్వారా సేల్‌కు రానుంది.

అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ లాంచ్ ఆఫర్స్

ఈ ఫోన్ పర్చేజ్ చేయడంపై సామ్‌సంగ్ సంస్థ అదిరిపోయే లాంచ్ ఆఫర్స్ , డిస్కౌంట్స్‌ను అనౌన్స్ చేసింది. అప్‌కమింగ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్ 2026 సందర్భంగా ఈ ఫోన్ కొనేవారికి డైరెక్ట్‌గా రూ. 2,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీనికి అదనంగా సామ్‌సంగ్ మరో రూ. 1,000 కూపన్ డిస్కౌంట్‌ను కూడా ఆఫర్ చేస్తోంది, దీనివల్ల ఫోన్ ప్రైస్ ఇంకా తగ్గుతుంది. వీటితో పాటు, యూజర్స్ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ లేకుండా బై చేసేందుకు వీలుగా లీడింగ్ బ్యాంక్ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్స్‌పై 6 మంత్స్ వరకు నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు.

ఎక్సలెంట్ డిస్‌ప్లే , సాఫ్ట్‌వేర్ సపోర్ట్

సామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ M47 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ బెస్ట్ విజువల్స్ ఇచ్చేందుకు 6.7-ఇంచుల Full-HD+ Super AMOLED టచ్‌స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్‌కు సపోర్ట్ చేయడం వల్ల స్క్రీన్ యూసేజ్ చాలా స్మూత్‌గా ఉంటుంది. స్క్రీన్ స్క్రాచ్ పడకుండా స్ట్రాంగ్ Corning Gorilla Glass Victus+ ప్రొటెక్షన్‌ను ఇచ్చారు. సాఫ్ట్‌వేర్ విషయానికి వస్తే, ఈ డ్యూయల్ సిమ్ ఫోన్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 బేస్డ్ One UI 8.5 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై రన్ అవుతుంది. యూజర్లకు లాంగ్ టర్మ్ సర్వీస్ ఇచ్చేందుకు సామ్‌సంగ్ ఈ ఫోన్‌కు ఏకంగా 6 ఇయర్స్ వరకు మేజర్ OS అప్‌గ్రేడ్స్, , 6 ఇయర్స్ వరకు సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్ ఇస్తామని ప్రామిస్ చేసింది.

పవర్‌ఫుల్ ప్రాసెసర్ , హెవీ బ్యాటరీ

ఈ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్‌ను బూస్ట్ చేయడానికి ఇందులో క్వాల్‌కామ్ సంస్థకు చెందిన ఆక్టా-కోర్ స్నాప్ డ్రాగన్ 6 Gen 3 ప్రాసెసర్‌ను యూజ్ చేశారు. దీనికి జతగా 8GB వరకు పవర్‌ఫుల్ LPDDR5x ర్యామ్, అలాగే 256GB వరకు ఫాస్ట్ UFS 3.1 ఇన్‌బిల్ట్ స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ మెయిన్ హైలైట్ దీనిలో ఉన్న 6,000mAh హెవీ బ్యాటరీ. ఇది చాలా కాలం పాటు బ్యాకప్ ఇవ్వడమే కాకుండా, USB Type-C పోర్ట్ ద్వారా 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా గేమర్స్ కోసం ఇందులో బైపాస్ చార్జింగ్ ఫీచర్‌ను కూడా యాడ్ చేశారు, ఇది చార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు ఫోన్ హీట్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్‌గా మదర్‌బోర్డుకు పవర్‌ను సప్లై చేస్తుంది.

అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీ కోసం ట్రిపుల్ కెమెరా

కెమెరా డిపార్ట్‌మెంట్‌లో కూడా సామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ M47 5G డిసప్పాయింట్ చేయదు. ఈ ఫోన్ బ్యాక్ సైడ్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్‌ ఉన్న 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా మెయిన్ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తుంది, ఇది మూవ్‌మెంట్స్‌లో కూడా స్టేబుల్ ఫోటోస్ తీయగలదు. దీనితో పాటు ల్యాండ్‌స్కేప్ షాట్స్ కోసం 5-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, , క్లోజప్ షాట్స్ కోసం 2-మెగాపిక్సెల్ మాక్రో సెన్సార్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. ఇక సెల్ఫీస్, హై-క్వాలిటీ వీడియో కాల్స్ కోసం ఫ్రంట్ సైడ్ 12-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను ప్రొవైడ్ చేశారు.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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