రియల్మీ నుంచి మరో కొత్త 5జీ ఫోన్.. ఫీచర్లతోనే ఫిదా చేశారుగా.. అంత స్పెషల్ ఏంటంటే?
Realme Narzo 100x 5G త్వరలో భారత మార్కెట్లో లాంచ్ కానుంది. కొత్త నార్జో ఫోన్కు సంబంధించిన టీజర్ తాజాగా విడుదలైంది. డ్యూయల్ రియర్ కెమెరాలతో వస్తున్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పూర్తి వివరాలు ఓసారి చూద్దాం.
Realme Narzo 100x 5G: స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త మోడళ్లను పరిచయం చేస్తూ వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్న రియల్మీ.. మరో కొత్త 5G ఫోన్ను భారత్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే బడ్జెట్, మిడ్రేంజ్ విభాగాల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నార్జో సిరీస్ను మరింత విస్తరిస్తూ సరికొత్త రియల్మీ నార్జో 100x 5జీ (Realme Narzo 100x 5G) స్మార్ట్ఫోన్ను తీసుకురాబోతోంది.
ఈ కొత్త ఫోన్కు సంబంధించిన అధికారిక టీజర్ను కంపెనీ విడుదల చేసింది. అంతేకాకుండా రియల్మీ ఇండియా వెబ్సైట్లో స్పెషల్ పేజీని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీంతో రియల్మీ నార్జో 100x 5జీ త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టడం ఖాయమైంది.
టీజర్తో ఆసక్తి పెంచిన రియల్మీ..
కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చే ముందు దానిపై ఆసక్తి పెంచడం రియల్మీకి కొత్తేమీ కాదు. గతంలోనూ అనేక మోడళ్ల విషయంలో కంపెనీ ఇదే వ్యూహాన్ని అనుసరించింది. ఇప్పుడు Narzo 100x 5G విషయంలోనూ టీజర్తో మొబైల్ ప్రియుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది.
కంపెనీ విడుదల చేసిన ప్రమోషనల్ ఇమేజ్ ద్వారా ఫోన్ డిజైన్కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు బయటకు వచ్చాయి. ఇందులో ఎల్ఈడీ ఫ్లాష్తో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉండనున్నట్లు టీజర్ ద్వారా తెలుస్తోంది. అయితే కెమెరా సెన్సార్లు ఎన్ని మెగాపిక్సెల్స్తో వస్తాయనే విషయాన్ని కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు.
స్పెసిఫికేషన్లపై కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్..
Realme Narzo 100x 5Gకు సంబంధించిన పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లను కంపెనీ ప్రస్తుతానికి రహస్యంగానే ఉంచింది. ఈ ఫోన్లో ఏ ప్రాసెసర్ ఉపయోగిస్తారు? డిస్ప్లే సైజు ఎంత? బ్యాటరీ సామర్థ్యం ఎంత? ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుందా? వంటి కీలక వివరాలు ఇంకా అధికారికంగా బయటకు రాలేదు.
అంతేకాకుండా ఫోన్ లాంచ్ తేదీ, ధరకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా రియల్మీ ప్రకటించాల్సి ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఒక్కో ఫీచర్ను టీజర్ల ద్వారా వెల్లడించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ఇటీవలే వచ్చిన నార్జో 100 లైట్ 5జీ (Narzo 100 Lite 5G)..
కొత్త ఫోన్ రాకకు ముందే కంపెనీ నార్జో 100 లైట్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. బడ్జెట్ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లు కోరుకునే వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ ఫోన్ను తీసుకొచ్చింది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 4జీబీ ర్యామ్ + 64జీబీ స్టోరేజ్, 4 జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్, 6జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. వినియోగదారులు ఫ్రాస్ట్ సిల్వర్, థండర్ బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్లలో ఈ ఫోన్ను ఎంచుకోవచ్చు.
భారీ డిస్ప్లే.. 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్..
నార్జో 100 లైట్ 5జీలో 6.9 అంగుళాల భారీ ఎల్ఈడీ డిస్ప్లేను అందించారు. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 180Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా 900 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
ఫోన్ పనితీరు కోసం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్ను ఉపయోగించారు. రోజువారీ వినియోగంతో పాటు గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ కోరుకునే వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్రాసెసర్ను అందించినట్లు తెలుస్తోంది.
7000mAh భారీ బ్యాటరీ..
నార్జో 100 లైట్ 5జీలో ప్రధాన ఆకర్షణగా 7000mAh భారీ బ్యాటరీ నిలుస్తోంది. ఎక్కువ సమయం ఫోన్ ఉపయోగించే వారికి ఈ భారీ బ్యాటరీ ఉపయోగకరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఇది 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ను కూడా అందించారు.
గేమింగ్ సమయంలో బ్యాటరీపై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు బైపాస్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ను కూడా ఇందులో అందించారు. ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా బ్యాటరీని బైపాస్ చేస్తూ నేరుగా మదర్బోర్డుకు పవర్ అందుతుంది.
ఫోన్ ఎక్కువగా వేడెక్కకుండా ఉండేందుకు వేపర్ చాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను కూడా అందించడం మరో ప్రత్యేకత.
కెమెరా ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
నార్జో 100 లైట్ 5జీ వెనుక భాగంలో 13 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించారు.
అయితే ఇప్పుడు రాబోతున్న నార్జో 100x 5జీ కెమెరా విభాగంలో ఎలాంటి అప్గ్రేడ్స్ ఉంటాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. టీజర్లో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ కనిపిస్తున్నప్పటికీ పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.