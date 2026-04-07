Realme: 7000mAh భారీ బ్యాటరీతో రియల్మీ సీ100.. ఫీచర్లు చూస్తే పరేషానే!
Realme: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్మీ, తన 'C' సిరీస్లో భాగంగా సరికొత్త రియల్మీ C100 5G ఫోన్ను థాయ్లాండ్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. 7,000mAh భారీ బ్యాటరీ, 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో వచ్చిన ఈ ఫోన్, బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం అనుభూతిని అందించనుంది. వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనిని రూపొందించారు.
ధర, లభ్యత..
రియల్మీ C100 5G రెండు వేర్వేరు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 4GB ర్యామ్, 128GB స్టోరేజ్ కలిగిన ప్రాథమిక మోడల్ ధర సుమారుగా 20,000 రూపాయలు (6,999 థాయ్ భట్) కాగా, 6GB ర్యామ్, 128GB స్టోరేజ్ కలిగిన టాప్ మోడల్ ధర సుమారు 21,000 రూపాయలుగా (7,499 థాయ్ భట్) నిర్ణయించారు. ఈ ఫోన్ 'బ్లూమింగ్ పర్పుల్', 'స్ప్రౌటింగ్ గ్రీన్' అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో లభిస్తుంది. ఏప్రిల్ 22 నుంచి ప్రముఖ అంతర్జాల విక్రయ సంస్థల ద్వారా ఇవి వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
శక్తివంతమైన పనితీరు, ప్రదర్శన..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.8 అంగుళాల హెచ్డి ప్లస్ ఎల్సీడీ స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 900 నిట్స్ గరిష్ట కాంతితో వస్తుంది. దీనివల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వేగవంతమైన పనితీరు కోసం ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ను అమర్చారు. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత సరికొత్త సాఫ్ట్వేర్పై ఈ ఫోన్ నడుస్తుంది. దుమ్ము, నీటి తుంపర్ల నుంచి రక్షణ కోసం దీనికి ఐపి64 రేటింగ్ కూడా ఇచ్చారు.
అద్భుతమైన కెమెరా, కనెక్టివిటీ..
ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను అమర్చారు. ఇది అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన ఫోటోలను తీయగలదు. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. ఇక బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 7,000mAh భారీ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. భద్రత కోసం వేలిముద్ర సెన్సార్, ముఖ గుర్తింపు (ఫేస్ అన్లాక్) వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వై-ఫై, బ్లూటూత్ 5.3, టైప్-సి పోర్ట్ వంటి ఆధునిక కనెక్టివిటీ సౌకర్యాలు ఇందులో ఉన్నాయి.