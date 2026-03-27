Realme 16 5G: రియల్‌మీ సంచలనం.. మిర్రర్ తో వచ్చేసిన 16 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఈ కొత్త ఫీచర్ ఎందుకో తెలుసా?

Realme 16 5G: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజం రియల్‌మీ సరికొత్త ఆవిష్కరణతో ముందుకు వచ్చింది. తన రాబోయే మోడల్ 'రియల్‌మీ 16 5జీ'లో వెనుక వైపు కెమెరా పక్కన ప్రత్యేకమైన అద్దాన్ని అమర్చింది.

Venkat
Published on: 27 March 2026 2:30 PM IST
Realme 16 5G: రియల్‌మీ సంస్థ తన ప్రతిష్టాత్మక స్మార్ట్‌ఫోన్ రియల్‌మీ 16 5జీని ఏప్రిల్ 2వ తేదీన భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది. ఇప్పటికే వియత్నాం వంటి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదలైన ఈ ఫోన్, ఇప్పుడు భారతీయుల ముందుకు రాబోతోంది. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఒక చిన్న అద్దాన్ని అమర్చారు. దీనిని సంస్థ 'సెల్ఫీ మిర్రర్' అని పిలుస్తోంది. సాధారణంగా ఫోన్ వెనుక కెమెరాతో ఫోటోలు తీసేటప్పుడు మన ముఖం ఎలా కనిపిస్తుందో తెలియదు, కానీ ఈ అద్దం వల్ల మనల్ని మనం చూసుకుంటూ స్పష్టమైన ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు.

అద్భుతమైన డిజైన్ తోపాటు కెమెరా..

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ డిజైన్ మునుపటి మోడళ్ల కంటే భిన్నంగా ఉంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో పైన అడ్డంగా ఉండే కెమెరా విభాగంలో మూడు లెన్స్‌లను అమర్చారు. వాటి పక్కనే ఈ సెల్ఫీ అద్దం ఉంటుంది. ఇది కేవలం ఒక సాధారణ అద్దం వలె పనిచేస్తుంది. ప్రధాన కెమెరాగా 50 మెగాపిక్సెల్ సోనీ సెన్సార్‌ను ఉపయోగించారు. ఇది అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

భారీ బ్యాటరీ, పనితీరులో కేక..

రియల్‌మీ 16 5జీలో 7,000 ఎంఏహెచ్ (mAh) సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. దీనికి తోడు 60 వాట్ల వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉంది. ఈ బ్యాటరీ దాదాపు ఆరు ఏళ్ల పాటు నాణ్యంగా పనిచేస్తుందని కంపెనీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 టర్బో ప్రాసెసర్‌ను వాడారు. ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉండేందుకు అత్యాధునిక శీతలీకరణ వ్యవస్థను (వేపర్ ఛాంబర్) కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

ఇతర ముఖ్యమైన ఫీచర్లు..

ప్రదర్శన: 6.57 అంగుళాల పెద్ద తెర.

రక్షణ: దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం ఐపి69 (IP69) రేటింగ్.

సాఫ్ట్‌వేర్: ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్‌మీ యూఐ 7.0 సాఫ్ట్‌వేర్.

రంగులు: ఎయిర్ బ్లాక్, ఎయిర్ వైట్ రంగులలో లభ్యం.

చాలా కాలంగా స్మార్ట్‌ఫోన్ రంగంలో కొత్తదనం లోపించిందని భావిస్తున్న తరుణంలో, ఈ సెల్ఫీ మిర్రర్ ఫీచర్ వినియోగదారులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుంటుందో వేచి చూడాలి. కొందరు దీనిని కేవలం ఒక ప్రచార తంత్రంగా భావిస్తున్నప్పటికీ, ఫోటోలు తీసుకోవడం ఇష్టపడే వారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
