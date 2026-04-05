Portable AC: ఇళ్లంతా తిరుగుతూ మంచు కురిపించే ఏసీ వచ్చేసింది.. ధర తెలిస్తే ఎగిరి గంతేస్తారంతే?
Portable AC: వేసవి కాలం రాగానే సూర్యుడి భగభగలకు ఇళ్లు నిప్పుల కొలిమిలా మారుతున్నాయి. ఈ ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి సామాన్యులు ఏసీ కొనాలంటే భారీ ఖర్చు, ఫిట్టింగ్ ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.
Portable AC: సాధారణంగా మనం చూసే విండో లేదా స్ప్లిట్ ఏసీలు గోడకు ఒకే చోట బిగించి ఉంటాయి. కానీ పోర్టబుల్ ఏసీ అలా కాదు. ఇది చూడటానికి ఎయిర్ కూలర్ లాగా ఉంటుంది, కానీ పనితీరులో మాత్రం అచ్చం ఏసీలా గదిని చల్లబరుస్తుంది. దీనికి కింద చక్రాలు ఉండటం వల్ల, మనకు అవసరమైన గదిలోకి సులభంగా తరలించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా అద్దె ఇళ్లలో ఉండేవారికి, తరచుగా ఇళ్లు మారేవారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ.
ఖర్చు తక్కువ.. సౌకర్యం ఎక్కువ..
సాధారణ ఏసీని అమర్చాలంటే గోడలు పగలగొట్టడం, వైరింగ్ మార్చడం వంటి పనులకు వేల రూపాయలు ఖర్చవుతాయి. కానీ ఈ చక్రాల ఏసీకి అటువంటి ఇబ్బందులేమీ లేవు. దీనిని కొనుగోలు చేసిన వెంటనే ప్లగ్ పెట్టి నేరుగా వాడుకోవచ్చు. దీని ధర కూడా సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. మార్కెట్లో మంచి కంపెనీల పోర్టబుల్ ఏసీలు రూ. 25,000 నుంచి రూ. 30,000 లోపు ధరకే లభిస్తున్నాయి. ఒకే ఏసీని పగలు హాల్ లో, రాత్రి బెడ్ రూమ్ లో వాడుకోవచ్చు కాబట్టి, రెండు ఏసీలు కొనాల్సిన అవసరం తప్పుతుంది.
నిర్వహణ సులభం.. విద్యుత్ ఆదా..
స్ప్లిట్ ఏసీల సర్వీసింగ్ కోసం టెక్నీషియన్లను పిలవాలి. దానికి భారీగా ఖర్చవుతుంది. పోర్టబుల్ ఏసీని శుభ్రం చేయడం, నిర్వహించడం చాలా సులభం. దీనివల్ల కాలక్రమేణా నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గుతాయి. అలాగే, నేటి ఆధునిక పోర్టబుల్ ఏసీలు విద్యుత్ వినియోగాన్ని కూడా తగ్గిస్తున్నాయి. తద్వారా నెలవారీ కరెంటు బిల్లు భారం కూడా తగ్గుతుంది.
ఎవరికి ఇది సరిపోతుంది?
చిన్న, మధ్యస్థ పరిమాణంలో ఉండే గదులకు పోర్టబుల్ ఏసీ అత్యంత ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. గదిని చాలా త్వరగా చల్లబరచడంలో ఇది ఏమాత్రం తీసిపోదు. భారీ స్థలం ఉన్న గదులకు స్ప్లిట్ ఏసీ అవసరమైనప్పటికీ, గృహ అవసరాలకు ఇది సరిగ్గా సరిపోతుంది. మీరు తక్కువ బడ్జెట్లో, ఎటువంటి ఫిట్టింగ్ గందరగోళం లేకుండా ఏసీ చల్లదనాన్ని పొందాలనుకుంటే, ఈ వేసవికి చక్రాల ఏసీయే సరైన ఎంపిక.