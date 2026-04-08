oneplus nord 6: సోనీ కెమెరా, బాహుబలి బ్యాటరీతో వన్ప్లస్ నార్డ్ 6 వచ్చేసిందయ్యో.. ఆ ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాకే.!
oneplus nord 6: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం వన్ప్లస్ భారత మార్కెట్లోకి తన సరికొత్త ఫోన్ 'నార్డ్ 6'ను విడుదల చేసింది. కళ్లు చెదిరే డిజైన్, పవర్ ఫుల్ ప్రాసెసర్ మాత్రమే కాకుండా, ఏకంగా 9000mAh భారీ బ్యాటరీతో ఈ ఫోన్ మొబైల్ ప్రియులను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. అత్యాధునిక ఏఐ ఫీచర్లు, సోనీ కెమెరాతో కూడిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర, పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం..
వన్ప్లస్ నార్డ్ 6 రెండు విభిన్న స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 8GB ర్యామ్, 256GB స్టోరేజ్ కలిగిన బేస్ మోడల్ ధర రూ. 38,999 కాగా, 12GB ర్యామ్ వేరియంట్ ధర రూ. 41,999గా నిర్ణయించారు. అయితే, ప్రారంభ ఆఫర్ల కింద హెచ్డీఎఫ్సీ, యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 3,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీనితో ఈ ఫోన్ ధర రూ. 35,999 నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. ఏప్రిల్ 9 మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి అమెజాన్, అధికారిక వెబ్సైట్లలో దీని అమ్మకాలు మొదలవుతాయి.
అద్భుతమైన డిస్ప్లే..
ఈ ఫోన్ 6.78 అంగుళాల భారీ సన్బర్స్ట్ అమోలెడ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పని చేస్తుంది. దీనివల్ల స్క్రీన్ వాడకం చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించేలా 3600 నిట్స్ గరిష్ట కాంతిని ఇది అందిస్తుంది. తడి చేతులతో కూడా ఫోన్ను సులభంగా వాడేందుకు ఇందులో ఆక్వా టచ్ 2.0 సాంకేతికతను జోడించారు. ఇక భద్రత విషయానికి వస్తే, నీరు, ధూళి నుంచి రక్షణ కోసం దీనికి అత్యున్నత స్థాయి రేటింగ్స్ (IP66, IP68, IP69) ఉన్నాయి.
బెస్ట్ ఫీచర్లు..
గేమింగ్ ప్రియుల కోసం ఇందులో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 ప్రాసెసర్ను అమర్చారు. ఇది అత్యంత వేగవంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా 165fps వేగంతో గేమింగ్ను సపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఎక్కడా అంతరాయం లేకుండా ఆటలను ఆస్వాదించవచ్చు. ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యేకమైన చిప్ను కూడా ఇందులో వాడారు.
బాహుబలి బ్యాటరీ.. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్..
వన్ప్లస్ నార్డ్ 6లో ప్రధాన ఆకర్షణ దీని 9000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ. సాధారణ ఫోన్లతో పోలిస్తే ఇది రెట్టింపు సమయం బ్యాటరీ బ్యాకప్ను ఇస్తుంది. దీనిని త్వరగా ఛార్జ్ చేయడానికి 80W సూపర్ ఊక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సౌకర్యం ఉంది. అంతేకాకుండా, ఈ ఫోన్ ద్వారా ఇతర పరికరాలను ఛార్జ్ చేసుకునేందుకు రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉండటం విశేషం.
సోనీ కెమెరా, ఏఐ ఫీచర్లు..
ఫోటోగ్రఫీ కోసం వెనుక వైపు 50MP సోనీ ప్రధాన కెమెరాను అందించారు. ఇది కదలికలో ఉన్నప్పుడు కూడా స్పష్టమైన ఫోటోలను తీయడానికి సహకరిస్తుంది. సెల్ఫీల కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఫోటోలను ఎడిట్ చేయడానికి ఏఐ ఎరేజర్, ఏఐ అన్బ్లర్ వంటి అత్యాధునిక కృత్రిమ మేధస్సు సాధనాలను వన్ప్లస్ ఇందులో పొందుపరిచింది. గూగుల్ జెమిని సపోర్ట్తో వచ్చే ఈ ఫోన్, ఆక్సిజన్ ఓఎస్ 16పై పని చేస్తుంది.