OnePlus 13: వన్ప్లస్ లవర్స్ కు బంఫర్ ఆఫర్.. ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ పై ఏకంగా రూ. 12,500లు తగ్గింపు..!
OnePlus 13 Price Drop: భారత మార్కెట్ లో వన్ ప్లస్ ఫోన్లు ఎంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాయి. ఈ ఫోన్ల కోసం యూత్ అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. హైఎండ్ ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్లు బడ్జెట్ ధరల్లో లభించడమే ఇందుకు కారణం.
OnePlus 13 Price Drop: స్మార్ట్ఫోన్ రంగంలో అగ్రగామి సంస్థ వన్ప్లస్ తన సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ 'వన్ప్లస్ 13' పై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్ ను ప్రకటించింది. అత్యాధునిక ఫీచర్లు, లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్తో విడుదలైన ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు సామాన్యులకు సైతం అందుబాటు ధరలోకి వచ్చింది. పరిమిత కాలం పాటు అందుబాటులో ఉండే ఈ ఆఫర్ ద్వారా వేల రూపాయలు ఆదా చేసుకునే అవకాశం వినియోగదారులకు లభిస్తోంది.
బ్యాంకు ఆఫర్లతో మరింత తగ్గింపు..
భారత మార్కెట్లో వన్ప్లస్ 13 ప్రారంభ ధర 69,999 రూపాయలుగా ఉండగా, ప్రస్తుతం విజయ్ సేల్స్ లో భాగంగా దీని ధర 60,990 రూపాయలకు తగ్గింది. అంటే నేరుగా 9,009 రూపాయల తగ్గింపు లభిస్తోంది. దీనికి తోడు హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా 3,500 రూపాయల వరకు రాయితీ లభిస్తుంది. ఇతర కార్డులపై కూడా 2,000 రూపాయల వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. మొత్తంగా చూస్తే, ఈ ఫోన్పై సుమారు 12,500 రూపాయల వరకు లబ్ధి పొందే వీలుంది.
అద్భుతమైన డిస్ప్లే, పనితీరు..
వన్ప్లస్ 13 ఫోన్ 6.82 అంగుళాల క్యూహెచ్డీ ప్లస్ అమోలెడ్ స్క్రీన్ కలిగి ఉంది. ఇది 120 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల ఫోటోలు అత్యంత స్పష్టంగా, మృదువుగా కనిపిస్తాయి. ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపించేలా 4,500 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ సౌకర్యం ఇందులో ఉంది. ఈ ఫోన్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ను ఎంతో సులభతరం చేస్తుంది.
పవర్ ఫుల్ బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 6,000 ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది రోజంతా నిరంతరాయంగా పనిచేస్తుంది. దీనికి తోడు 100 వాట్ల ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50 వాట్ల వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉండటం వల్ల ఫోన్ చాలా త్వరగా ఫుల్ అవుతుంది. ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు తక్కువ సమయంలోనే ఫోన్ను ఛార్జ్ చేసుకోవడం వినియోగదారులకు భారీగా ఊరటనిస్తుంది.
ప్రొఫెషనల్ కెమెరా ఫీచర్లు..
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం వన్ప్లస్ 13లో మూడు వెనుక కెమెరాలను అమర్చారు. ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 50 మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో లెన్స్, 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 32 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కేటాయించారు. తక్కువ కాంతిలో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు.
లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో కూడిన ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. ఈ భారీ తగ్గింపు తర్వాత వన్ప్లస్ 13 మార్కెట్లో అత్యంత విలువైన ఫోన్గా నిలిచింది. స్టాక్ ముగిసేలోపే ఈ ఆఫర్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.