Nvidia RTX Spark : ఫస్ట్ టైం ఎన్విడియా సూపర్చిప్తో తొలి ల్యాప్టాప్.. లీకైన ఫీచర్లు.!
Nvidia RTX Spark : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రపంచంలో సంచలనాలు సృష్టిస్తున్న గ్రాఫిక్స్ దిగ్గజం 'ఎన్విడియా' (Nvidia), ఈ ఏడాది మార్చిలో జరిగిన జీటీసీ 2026 (GTC 2026) సదస్సులో 'ఆర్టీఎక్స్ స్పార్క్' (RTX Spark) అనే సరికొత్త చిప్సెట్ను పరిచయం చేసింది. ఆన్-డివైజ్ ఏఐ పర్సనల్ ఏజెంట్లను నడపడం కోసం సీపీయూ, జీపీయూ, ఎన్పీయూ , మోడమ్లను కలిపి ఒకే ప్యాకేజీగా ఎన్విడియా దీనిని 'సూపర్చిప్'గా అభివర్ణించింది. కాగా, ఈ పవర్ఫుల్ చిప్సెట్తో వస్తున్న ప్రపంచపు మొట్టమొదటి ల్యాప్టాప్ వివరాలు ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో లీకయ్యాయి. ప్రముఖ టెక్ బ్రాండ్ లెనోవో, 'లెనోవో యోగా ప్రో 9n' (Lenovo Yoga Pro 9n) పేరుతో ఈ ల్యాప్టాప్ను తీసుకురాబోతున్నట్లు సమాచారం.
ఎన్విడియా సూపర్చిప్ ప్రత్యేకతలు
ఈ ల్యాప్టాప్లో వాడబోయే ఎన్విడియా ఆర్టీఎక్స్ స్పార్క్ చిప్సెట్ను ఎన్విడియా , మీడియాటెక్ (MediaTek) సంస్థలు సంయుక్తంగా డిజైన్ చేశాయి. ఇందులో కస్టమ్ 20-కోర్ ఎన్విడియా గ్రేస్ సీపీయూ (Grace CPU) తో పాటు ఎన్విడియా బ్లాక్వెల్ ఆర్టీఎక్స్ జీపీయూ (Blackwell RTX GPU) ను ఉపయోగించారు. ఇది 6,144 కూడా (CUDA) కోర్లతో అద్భుతమైన గ్రాఫిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ను ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఇందులో 128జీబీ వరకు యూనిఫైడ్ మెమరీ (RAM) సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఇది ఏఐ టాస్క్ల కోసం 1 పెటాఫ్లాప్స్ (1 petaflops) సామర్థ్యంతో పనిచేస్తుంది.
డిజైన్ , డిస్ప్లే ఫీచర్లు
లీకైన వివరాల ప్రకారం, ఈ కొత్త ల్యాప్టాప్ చూడటానికి ఈ ఏడాది సీఈఎస్ 2026 (CES 2026) లో ప్రదర్శించిన 'లెనోవో యోగా ప్రో 9i' మోడల్ లాగే ప్రీమియం మెటల్ ఛాసిస్తో ఉంటుంది. ఇది 15-ఇంచుల డిస్ప్లేతో రానుంది. ఇందులో లెనోవో ప్రత్యేకమైన 'ప్యూర్ సైట్ ప్రో' (PureSight Pro) , 'డాల్బీ విజన్' (Dolby Vision) టెక్నాలజీలను అందించనున్నారు. దీనివల్ల వీడియో ఎడిటర్లకు, గేమర్లకు విజువల్స్ చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
స్మార్ట్ టచ్ప్యాడ్.. అదిరిపోయే సౌండ్ సిస్టమ్
ఈ ల్యాప్టాప్ విండోస్ 11 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పనిచేస్తుంది. కీబోర్డ్లో ప్రత్యేకంగా మైక్రోసాఫ్ట్ ఏఐ అసిస్టెంట్ కోసం 'కోపైలట్' (Copilot) కీని ఇచ్చారు. దీని టచ్ప్యాడ్ ఒక ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంది; ఇది స్టైలస్ పెన్ (Stylus Support) ను సపోర్ట్ చేస్తుంది, అంటే క్రియేటర్లు టచ్ప్యాడ్పైనే పెన్నుతో ఈజీగా డ్రాయింగ్స్ , డిజైన్స్ వేసుకోవచ్చు. ఇక సౌండ్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో డాల్బీ అట్మోస్ (Dolby Atmos) సపోర్ట్ ఉన్న 6-స్పీకర్ల సెటప్ (నాలుగు వూఫర్లు, రెండు ట్వీటర్లు) ఉంటుంది. ఇది థియేటర్ లాంటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్ను ఇస్తుంది.
ఆల్-డే బ్యాటరీ లైఫ్.. కనెక్టివిటీ పోర్టులు
ఈ ల్యాప్టాప్ రోజంతా ఆగకుండా పనిచేసే 'ఆల్-డే' బ్యాటరీ లైఫ్ను ఇస్తుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ల్యాప్టాప్కు ఎడమవైపున రెండు థండర్బోల్ట్ 4 పోర్టులు, ఒక హెచ్డీఎమ్ఐ 2.1 పోర్ట్, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ ఉంటాయి. అలాగే కుడివైపున ఎస్డీ కార్డ్ రీడర్, ఒక యూఎస్బీ టైప్-సి పోర్ట్, ఒక యూఎస్బీ టైప్-ఎ పోర్ట్, పవర్ బటన్ , కెమెరాను ఆఫ్ చేసుకునే ఫిజికల్ షట్టర్ బటన్ అందించారు. ఈ సరికొత్త ల్యాప్టాప్ 'థండర్ గ్రే' (Thunder Gray) కలర్ వేరియంట్లో ఈ ఏడాది చివర్లో (ఫాల్ 2026) గ్లోబల్ మార్కెట్లో లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.