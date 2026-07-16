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AIలో కొత్త బాస్.. 'Nubia NaviX Ultra' టీజర్ రిలీజ్.!

Nubia NaviX Ultra : ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ 'నుబియా' (Nubia) తన సరికొత్త ఏఐ-ఆధారిత (AI-powered) స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన వివరాలను పంచుకుంది.

G Krishna
Published on: 16 July 2026 7:29 PM IST
Nubia NaviX Ultra
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Nubia NaviX Ultra 

Nubia NaviX Ultra : ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ 'నుబియా' (Nubia) తన సరికొత్త ఏఐ-ఆధారిత (AI-powered) స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన వివరాలను పంచుకుంది. షాంఘై వేదికగా జూలై 17 నుండి జూలై 20 వరకు జరగనున్న 'వరల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాన్ఫరెన్స్ 2026' (WAIC) ప్రదర్శనకు ముందే ఈ ఫోన్ టీజర్‌ను కంపెనీ విడుదల చేసింది. ఈ సరికొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ డివైజ్‌కు 'నుబియా నవిక్స్ అల్ట్రా' (Nubia NaviX Ultra) అని పేరు పెట్టినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. చైనాకు చెందిన ప్రముఖ మైక్రోబ్లాగింగ్ సైట్ 'వైబో' (Weibo) లో కంపెనీ వరుస పోస్ట్‌ల ద్వారా ఈ ఫోన్ డిజైన్ , కలర్ ఆప్షన్లను రివీల్ చేసింది.

ఆకట్టుకునే డిజైన్.. నాలుగు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో

నుబియా నవిక్స్ అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్ మొత్తం నాలుగు విభిన్నమైన కలర్ ఫినిషింగ్స్‌లో లభించనుంది. ఇది బ్లాక్, పింక్, పర్పుల్ , వైట్ రంగుల్లో వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో క్యాప్సూల్ (పిల్) ఆకారంలో ఉండే ప్రత్యేకమైన కెమెరా ఐలాండ్ డిజైన్‌ను అందించారు, దీనికి కాస్త కిందగా ఫ్లాష్ లైట్‌ను అమర్చారు. అలాగే ఈ హ్యాండ్‌సెట్ పక్క భాగంలో (సైడ్) ఒక ఆరెంజ్ కలర్ బటన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ బటన్ ద్వారా ఏఐ ఫీచర్లను వేగంగా యాక్సెస్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నప్పటికీ, దీని ఖచ్చితమైన పనితీరుపై కంపెనీ ఇంకా పూర్తి వివరాలు వెల్లడించలేదు. ఇక ఫోన్ ముందు భాగంలో సెల్ఫీ కెమెరా కోసం స్క్రీన్ మధ్యలో హోల్-పంచ్ కటౌట్‌ను ఇచ్చారు.

'దౌబావో ఏఐ అసిస్టెంట్'తో ఏజెంటిక్ పవర్

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ చైనాకు చెందిన ప్రముఖ 'దౌబావో ఏఐ అసిస్టెంట్' (Doubao AI assistant) తో పనిచేస్తుందని నుబియా ధృవీకరించింది. దీనిలోని ఏజెంటిక్ ఏఐ (Agentic AI) సామర్థ్యాల ద్వారా యూజర్లు వేర్వేరు అప్లికేషన్లలో పనులను చాలా సులభంగా , వేగంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఈ ఫోన్ అధికారికంగా విడుదల కాకముందే, దీని అత్యుత్తమ సాంకేతికతకు గాను ప్రతిష్టాత్మక 'WAIC 2026 సెయిల్ (SAIL) ఔట్‌స్టాండింగ్ ఏఐ లీడర్ అవార్డు' దక్కడం విశేషం. ఈ మోడల్ గతంలో చైనాలో విడుదలై, ఆ తర్వాత మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ 2026 (MWC) లో గ్లోబల్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన 'నుబియా M153' స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సక్సెసర్‌గా వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. గత మోడల్ క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్‌సెట్‌తో మార్కెట్లోకి వచ్చింది.

ఎప్పుడొస్తుందంటే..

ఈ సరికొత్త ఏఐ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన పూర్తి హార్డ్‌వేర్ స్పెసిఫికేషన్లు, ధర, మార్కెట్ లభ్యత , విక్రయాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను జూలై 17న ప్రారంభం కానున్న వరల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఈవెంట్ లోనే అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. ఏఐ సాంకేతికతలో సరికొత్త విప్లవాన్ని సృష్టించేందుకు వస్తున్న ఈ ఫోన్ పై టెక్ ప్రియుల్లో అప్పుడే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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