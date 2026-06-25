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Snapdragon 7s Gen 4 ప్రాసెసర్.. మార్కెట్లోకి నథింగ్ ఫోన్ 4b.!

లండన్ కేంద్రంగా పనిచేసే ప్రముఖ సాంకేతిక స్టార్టప్ సంస్థ 'నథింగ్' (Nothing), తన తదుపరి సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ 'నథింగ్ ఫోన్ 4b' (Nothing Phone 4b) అధికారిక డిజైన్‌ను..

G Krishna
Published on: 25 Jun 2026 12:33 PM IST
nothing phone 4b
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nothing phone 4b

లండన్ కేంద్రంగా పనిచేసే ప్రముఖ సాంకేతిక స్టార్టప్ సంస్థ 'నథింగ్' (Nothing), తన తదుపరి సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ 'నథింగ్ ఫోన్ 4b' (Nothing Phone 4b) అధికారిక డిజైన్‌ను గురువారం వెల్లడించింది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న నథింగ్ ఫోన్ 4a , ఫోన్ 4a ప్రో మోడళ్లతో కూడిన ఫోన్ 4 లైనప్‌లో ఇది సరికొత్త ఫోన్‌గా చేరనుంది. నథింగ్ సంస్థకు ఉన్న ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అయిన ట్రాన్స్‌పరెంట్ డిజైన్ శైలిని ఈ ఫోన్‌లోనూ కొనసాగించారు. అయితే, ఈసారి సరికొత్తగా 'గ్లిఫ్ బార్' (Glyph Bar) ఇంటర్‌ఫేస్‌ను ఇందులో పరిచయం చేశారు.

ఆకట్టుకునే బ్లూ కలర్ , సరికొత్త గ్లిఫ్ బార్

నథింగ్ సంస్థ విడుదల చేసిన అధికారిక ఫోటోల (రెండర్స్) ప్రకారం, ఈ ఫోన్ సరికొత్త బ్లూ (నీలం) రంగులో మెరిసిపోతోంది. దీని వెనుక వైపు ఉన్న పారదర్శక ప్యానెల్ ద్వారా ఫోన్ లోపలి విడిభాగాలు, స్క్రూలు , ఇండస్ట్రియల్ తరహా డిజైన్ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. ఫోన్ 4a ప్రో మోడల్‌లో ఉపయోగించిన వినూత్నమైన యూనిబాడీ నిర్మాణాన్ని దీనికి కూడా ఉపయోగించారు. అయితే, పాత ఫోన్లలో లాగా వెనుక ప్యానెల్ అంతా లైట్లు ఉండే సెగ్మెంటెడ్ గ్లిఫ్ ఇంటర్‌ఫేస్ కాకుండా, ఈసారి కెమెరా కింద చిన్న అడ్డ గీతలా ఉండే హారిజాంటల్ గ్లిఫ్ బార్‌ను అమర్చారు. ఈ లైటింగ్ బార్ ద్వారా నోటిఫికేషన్లు, ఛార్జింగ్ ఇండికేటర్ , యాప్ అలర్ట్‌లను తెలుసుకోవచ్చు.

కెమెరా , డిజైన్ ప్రత్యేకతలు

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఎగువ ఎడమ మూలలో ఓవల్ ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్ ఉంది. అందులో నిలువుగా అమర్చిన డ్యుయల్ కెమెరా సెటప్ కనిపిస్తుంది. దీనితో పాటు ఎల్‌ఈడీ ఫ్లాష్ , ఇతర సెన్సార్లు ఉన్నాయి. ఫోన్ ఫ్లాట్ ఫ్రేమ్ అంచులు వెనుక వైపు వంపు తిరిగి ఉండటం వల్ల చేతిలో పట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ రోజువారీ వాడకానికి అనువుగా ఉండేలా మరింత పటిష్టమైన నిర్మాణంతో, చేతికి మెత్తటి అనుభూతినిచ్చే సాఫ్ట్-టచ్ ఫినిషింగ్‌తో వస్తోందని కంపెనీ తెలిపింది.

లీకైన గీక్‌బెంచ్ వివరాలు

నథింగ్ ఫోన్ 4b మోడల్ నంబర్ A024 తో ఇటీవల ప్రముఖ బెంచ్‌మార్కింగ్ సైట్ గీక్‌బెంచ్‌లో కనిపించింది. దీని ప్రకారం, ఈ ఫోన్ క్వాల్కమ్ సంస్థకు చెందిన 'స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s జెన్ 4' ప్రాసెసర్‌తో పనిచేయనుంది. దీనికి తోడు 8జీబీ ర్యామ్ సామర్థ్యం ఉండనుంది. ఈ సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత 'నథింగ్ ఓఎస్ 4' సాఫ్ట్‌వేర్‌తో మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నట్లు లీకుల ద్వారా తెలుస్తోంది.

ఈ నథింగ్ ఫోన్ 4b అనేది కంపెనీ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ 4 సిరీస్ కంటే తక్కువ ధరలో, బడ్జెట్ శ్రేణి వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా అందుబాటులోకి రానుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, ధర , లాంచ్ తేదీ వివరాలను కంపెనీ రాబోయే రోజుల్లో అధికారికంగా ప్రకటించనుంది.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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