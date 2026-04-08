Portable Fridge: మీ జర్నీని కూల్గా మార్చేయండి.. 3 వేల లోపే అదిరిపోయే మినీ ఫ్రిజ్!
Portable Fridge: వేసవి ప్రయాణాల్లో చల్లని పానీయాల కోసం అమెజాన్లో లభిస్తున్న నోస్టాల్జియా మినీ ఫ్రిజ్పై ప్రత్యేక కథనం. తక్కువ ధరలో కూలింగ్ మరియు హీటింగ్ ఫీచర్లతో లభిస్తున్న ఈ పోర్టబుల్ ఫ్రిజ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Portable Fridge: ఎండలు మండిపోతున్న వేళ మినీ ఏసీలు, పోర్టబుల్ కూలర్ల హవా నడుస్తోంది. ఇదే క్రమంలో ఇప్పుడు పర్సనల్ రిఫ్రిజిరేటర్లకు కూడా డిమాండ్ పెరిగింది. ముఖ్యంగా వేసవిలో లాంగ్ జర్నీలు చేసే వారికి, ఆఫీసులో పర్సనల్ ఫ్రిజ్ కావాలనుకునే వారికి ఈ 'మినీ ఫ్రిజ్' ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్. ప్రస్తుతం అమెజాన్లో మంచి రేటింగ్తో వైరల్ అవుతున్న Nostalgia RF6RRAQ Retro మినీ ఫ్రిజ్ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
చిన్నది.. కానీ ఫీచర్లు పెద్దవి!
ఈ మినీ ఫ్రిజ్ చూడటానికి చాలా స్టైలిష్గా, రిట్రో లుక్లో ఉంటుంది. దీని ఎత్తు కేవలం 10.43 అంగుళాలు, వెడల్పు 9.84 అంగుళాలు మాత్రమే. బరువు కేవలం 2 కేజీలు. అంటే దీనిని ఎక్కడికైనా సులభంగా మోసుకెళ్లొచ్చు. ఇందులో 6 కూల్ డ్రింక్ క్యాన్లు పట్టేంత స్పేస్ ఉంటుంది.
కూలింగ్ మాత్రమే కాదు.. హీటింగ్ కూడా!
ఈ ఫ్రిజ్లోని అతిపెద్ద ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. ఇది కేవలం వస్తువులను చల్లబరచడమే కాదు, అవసరమైతే వేడి కూడా చేస్తుంది. ఇందులో ఉండే థెర్మో ఎలక్ట్రిక్ టెక్నాలజీ సాయంతో.. 7 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు కూలింగ్ చేసుకోవచ్చు. 48 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు వేడి (Heating) కూడా చేసుకోవచ్చు. లంచ్ బాక్సులు, వాటర్ బాటిళ్లు, బేబీ మిల్క్ బాటిళ్లు, సూప్స్ వంటివి ఇందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు.
కారులో కూడా వాడుకోవచ్చు
దీనికి ఏసీ (AC) మరియు డీసీ (DC) పవర్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి దీనిని ఇంట్లోనే కాకుండా, కారులోని సిగరెట్ లైటర్ సాకెట్కు కనెక్ట్ చేసి ప్రయాణాల్లో కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇందులో ఫ్రీజర్ లేనప్పటికీ, పానీయాలను చల్లగా ఉంచడానికి ఇది చక్కగా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని షెల్ఫ్ (స్లైడ్) తీసివేయడం ద్వారా లోపల స్పేస్ను కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు.
ధర మరియు ఆఫర్
అమెజాన్లో ఈ మినీ రిఫ్రిజిరేటర్ ప్రస్తుతం డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.3711 కే లభిస్తోంది. ఆరు విభిన్న రంగుల్లో లభిస్తున్న ఈ మినీ ఫ్రిజ్ మీ డెస్క్ లేదా కారుకు ఒక కొత్త లుక్ను ఇస్తుంది.
