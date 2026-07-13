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Moto G77 Power India : 7,000mAh బ్యాటరీతో మోటో కొత్త ఫోన్ సేల్స్ షురూ.!

Moto G77 Power India : ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థ మోటోరోలా తన సరికొత్త మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ 'మోటో G77 పవర్' (Moto G77 Power) ను భారత మార్కెట్లో..

G Krishna
Published on: 13 July 2026 4:47 PM IST
moto g77
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moto g77

Moto G77 Power India : ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థ మోటోరోలా తన సరికొత్త మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ 'మోటో G77 పవర్' (Moto G77 Power) ను భారత మార్కెట్లో విక్రయానికి ఉంచింది. జూలై 8న లాంచ్ అయిన ఈ ఫోన్, ఇప్పుడు ప్రత్యేకమైన లాంచ్ ఆఫర్లతో కస్టమర్లకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఏకంగా 7,000mAh బ్యాటరీ, ప్యాంటోన్ కలర్ ఆప్షన్లు , పవర్‌ఫుల్ ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ ఫోన్ గురించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ధర, లభ్యత , లాంచ్ ఆఫర్లు

భారతదేశంలో మోటో G77 పవర్ కేవలం ఒకే ఒక వేరియంట్‌లో లభిస్తుంది. 8GB రామ్ + 128GB స్టోరేజ్ ఉన్న ఈ మోడల్ ధరను రూ.25,999 గా నిర్ణయించారు. అయితే లాంచ్ ఆఫర్ కింద IDFC ఫస్ట్ బ్యాంక్, కోటక్ బ్యాంక్, ICICI బ్యాంక్ , SBI క్రెడిట్ కార్డ్‌ల ద్వారా కొనుగోలు చేసే వారికి రూ.2,500 వరకు ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీనితో పాటు జియో (Jio) కస్టమర్లకు 18 నెలల పాటు 500GB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ , గూగుల్ జెమిని ప్రో (Gemini Pro) ప్లాన్‌ను ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ , మోటోరోలా ఇండియా అధికారిక వెబ్‌సైట్లలో ప్యాంటోన్ ఫుచ్సియా రెడ్, ప్యాంటోన్ ఇంపెనెట్రబుల్, ప్యాంటోన్ నాటికల్ బ్లూ అనే మూడు క్రేజీ కలర్లలో లభిస్తోంది.

అదిరిపోయే డిస్‌ప్లే.. స్మార్ట్ లుక్

మోటో G77 పవర్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత 'హెల్లో యూఐ' (Hello UI) తో పనిచేస్తుంది. దీనికి 1 సంవత్సరం ఓఎస్ అప్‌గ్రేడ్, మూడేళ్ల సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్‌లను కంపెనీ ప్రామిస్ చేసింది. ఇందులో 6.72 అంగుళాల Full-HD+ ఎల్‌సీడీ టచ్‌స్క్రీన్‌ను అందించారు. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,050 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది. ఫోన్ భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్, ఫేస్ అన్‌లాక్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, ఈ ఫోన్ ధూళి , నీటి చినుకుల నుండి రక్షణ కోసం IP64 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

పవర్‌ఫుల్ ప్రాసెసర్.. నెక్స్ట్ లెవెల్ బ్యాటరీ

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 6nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 (MediaTek Dimensity 6400) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌ను ఉపయోగించారు. ఇది 2.5GHz స్పీడ్‌తో రన్ అవుతుంది. ఇక ఈ ఫోన్ మెయిన్ హైలైట్ దీని బ్యాటరీ. ఇందులో ఏకంగా 7,000mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని ఇచ్చారు. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 59 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ ఇస్తుందని కంపెనీ క్లెయిమ్ చేస్తోంది. దీనికి తోడు 30W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ , 6W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ ఈ ఫోన్ బరువు కేవలం 215 గ్రాములు మాత్రమే ఉండటం విశేషం.

సోనీ సెన్సార్‌తో అద్భుతమైన కెమెరా

ఫోటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే, మోటో G77 పవర్ వెనుక వైపు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో సోనీ LYT-600 సెన్సార్‌తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉంది. దీనితో పాటు 120-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ కలిగిన 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరాను కూడా ఇచ్చారు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 32-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అమర్చారు. దీని ద్వారా 2K క్వాలిటీతో వీడియోలను రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. భారీ బ్యాటరీ లైఫ్, నమ్మకమైన కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి ఈ సరికొత్త మోటో ఫోన్ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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