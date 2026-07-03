ఇది అట్టాంటి, ఇట్టాంటి ఫోన్ కాదయ్యో.. భారీ బ్యాటరీతో రానున్న ‘మోటో జీ77 పవర్’.. ధరెంతంటే?
Moto G77 Power India launch: తక్కువ ధరలో ఎక్కువ బ్యాటరీ బ్యాకప్, అదిరిపోయే కెమెరా, లగ్జరీ లుక్ కోరుకునే వారికి మోటో జీ77 పవర్ ఒక చక్కని ఎంపిక కానుంది.
Moto G77 Power India launch: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియుల నిరీక్షణకు తెరపడనుంది. ప్రముఖ మొబైల్ బ్రాండ్ మోటొరోలా భారత మార్కెట్లోకి మరో సరికొత్త విప్లవాన్ని తీసుకురాబోతోంది. అద్భుతమైన ఫీచర్లు, కళ్లు చెదిరే డిజైన్తో రూపొందిన ‘మోటో జీ77 పవర్’ వచ్చే వారం దేశీయ మార్కెట్లో విడుదల కానుంది. ముఖ్యంగా చార్జింగ్ సమస్యలతో విసిగిపోయిన వారి కోసం ఈ ఫోన్ ఒక వరం కాబోతోంది.
మూడు రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్.. సరికొత్త రికార్డు!
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రత్యేకతల్లోకెల్లా అత్యంత ముఖ్యమైనది దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యం. మోటొరోలా ఈ ఫోన్లో ఏకంగా 7,000 ఎంఏహెచ్ (mAh) సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అమర్చింది. ఒక్కసారి పూర్తిగా చార్జ్ చేస్తే ఏకంగా మూడు రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా పనిచేస్తుందని కంపెనీ గర్వంగా చెప్తోంది. నిరంతరం ప్రయాణాలు చేసే వారికి, గేమ్స్ ఆడే వారికి ఈ బ్యాటరీ సామర్థ్యం అద్భుతమైన అనుభూతిని అందిస్తుంది. పవర్బ్యాంక్ అవసరం లేకుండానే రోజువారీ పనులన్నీ హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు.
అద్భుతమైన డిజైన్, మన్నికైన బాడీ..
వినియోగదారులను మొదటి చూపులోనే ఆకట్టుకునేలా ఈ ఫోన్ డిజైన్ ఉంది. ప్రముఖ ప్యాంటోన్ రంగుల కలయికతో లదర్ ఫినిషింగ్తో ఈ ఫోన్ రూపుదిద్దుకుంది. నలుపు, నీలం, ఎరుపు రంగుల్లో లభించే ఈ ఫోన్ చేతిలో పట్టుకుంటే చాలా ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది. కేవలం అందమే కాదు, మన్నికలోనూ ఇది టాప్ అనిపించుకోనుంది. మిలిటరీ గ్రేడ్ ధృవీకరణ పొందిన ఈ ఫోన్ ప్రమాదవశాత్తూ కిందపడినా తట్టుకునేలా దృఢంగా ఉంటుంది.
అదిరిపోయే డిస్ప్లే, కెమెరా ఫీచర్లు..
సినిమాలు చూసే వారికి, రీల్స్ చేసుకునే వారికి ఈ ఫోన్ స్క్రీన్, కెమెరా ఎంతగానో నచ్చుతాయి. ఇందులో 6.72 అంగుళాల పూర్తి హెచ్డీ ప్లస్ డిస్ప్లేను అందించారు. 120 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్ వల్ల స్క్రీన్ చాలా వేగంగా, స్మూత్గా పనిచేస్తుంది. దీనికి గొరిల్లా గ్లాస్ రక్షణ కూడా ఉంది. ఇక కెమెరా విషయానికి వస్తే, వెనుక వైపు 50 మెగాపిక్సెల్ సోనీ సెన్సార్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 32 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అమర్చారు. దీనివల్ల ఫొటోలు చాలా స్పష్టంగా, సహజమైన రంగులతో వస్తాయి.
ధర ఎంత ఉండొచ్చు?
ఈ అద్భుతమైన ఫోన్ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా విక్రయానికి రానుంది. అధికారిక సమాచారం ప్రకారం జూలై 8న ఈ ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. దీని ధర రూ. 30,000 లోపే ఉంటుందని కంపెనీ సంకేతాలు ఇచ్చింది. మధ్యతరగతి వినియోగదారుల బడ్జెట్కు తగినట్లుగా, ప్రీమియం ఫీచర్లను అందిస్తూ మోటొరోలా ఈ ఫోన్ను మార్కెట్లోకి తెస్తోంది. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పనిచేసే ఈ ఫోన్కు తదుపరి ఆండ్రాయిడ్ 17 అప్డేట్ ఇస్తామని కూడా కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.
తక్కువ ధరలో ఎక్కువ బ్యాటరీ బ్యాకప్, అదిరిపోయే కెమెరా, లగ్జరీ లుక్ కోరుకునే వారికి మోటో జీ77 పవర్ ఒక చక్కని ఎంపిక కానుంది. జులై 8న విడుదలైన తర్వాత ఈ ఫోన్ భారత మొబైల్ మార్కెట్లో ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.