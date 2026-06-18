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మొబైల్ డేటా వెర్సస్ వైఫై.. మీ ఫోన్ బ్యాటరీ త్వరగా పాడయ్యేది ఇందుకే.?

Mobile Data or Wi-Fi: స్మార్ట్‌ఫోన్ వినియోగదారులకు ఎప్పుడూ వచ్చే సందేహం.. మొబైల్ డేటా వాడితే బ్యాటరీ త్వరగా అయిపోతుందా లేక వైఫై వాడితేనా.?

Ravi
By Ravi
Published on: 18 Jun 2026 9:51 AM IST
Mobile Data or Wi-Fi
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మొబైల్ డేటా వెర్సస్ వైఫై.. మీ ఫోన్ బ్యాటరీ త్వరగా పాడయ్యేది ఇందుకే.?

Mobile Data or Wi-Fi: ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారిపోయింది. ఉదయం నిద్రలేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ప్రతి చిన్న పనికీ మనం మొబైల్ ఫోన్‌పైనే ఆధారపడుతున్నాం. అయితే, ఫోన్ ఎంత ఎక్కువగా వాడితే బ్యాటరీ కూడా అంతే వేగంగా అయిపోతుంటుంది. ఈ క్రమంలో చాలామంది స్మార్ట్‌ఫోన్ వినియోగదారుల మదిలో ఎప్పుడూ మెదిలే ఒక అతిపెద్ద సందేహం.. ఇంటర్నెట్ కోసం మొబైల్ డేటా వాడితే ఫోన్ బ్యాటరీ త్వరగా ఖర్చవుతుందా లేక వైఫై నెట్‌వర్క్ వాడుకుంటే బ్యాటరీ వేగంగా అయిపోతుందా? ఈ ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ టెక్నాలజీ నిపుణులు, స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థలు స్పష్టమైన వివరణలు ఇస్తున్నాయి.

ఇంట్లో లేదా ఆఫీసులో వాడే వైఫై నెట్‌వర్క్‌తో పోలిస్తే మనం రెగ్యులర్‌గా వాడే మొబైల్ డేటా వినియోగించినప్పుడే ఫోన్ బ్యాటరీ అతివేగంగా డ్రైన్ అవుతుందని నిపుణులు నిర్ధారించారు. మొబైల్ డేటా వాడినప్పుడు ఫోన్ బ్యాటరీ ఎందుకు అంత వేగంగా అయిపోతుందనే దానికి నిపుణులు కొన్ని సాంకేతిక కారణాలను చెబుతున్నారు. సాధారణంగా మన ఇంట్లో లేదా మనం పనిచేసే ఆఫీసులో ఉండే వైఫై రూటర్ మనకు లేదా మన ఫోన్‌కు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ వైఫై రూటర్ నుంచి వచ్చే ఇంటర్నెట్ సిగ్నల్స్‌ను క్యాచ్ చేయడానికి మన స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఉండే యాంటెన్నా, నెట్‌వర్క్ రిసీవర్లు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం అస్సలు ఉండదు. దానివల్ల సిస్టమ్‌కు చాలా తక్కువ శక్తి మాత్రమే ఖర్చవుతుంది.

కానీ మొబైల్ డేటా నెట్‌వర్క్ విషయానికి వస్తే పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. టెలికాం కంపెనీల మొబైల్ నెట్‌వర్క్ టవర్లు మనకు అనేక కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటాయి. ఆ టవర్ల నుంచి సిగ్నల్స్ నిరంతరం అందుకోవడానికి, డేటాను ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయడానికి మన ఫోన్ ప్రాసెసర్, ఇంటర్నల్ మోడెమ్ చాలా ఎక్కువ శక్తిని నిరంతరం ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా మనం బస్సులో లేదా రైలులో ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు మన ఫోన్ ఒక ప్రాంతంలోని టవర్ నుంచి మరో టవర్‌కు సిగ్నల్స్ మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. దీనివల్ల బ్యాటరీ వినియోగం అమాంతం పెరిగిపోయి ఛార్జింగ్ త్వరగా దిగిపోతుందని టెక్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

అంతేకాకుండా మన ఇంట్లో లేదా మనం ప్రయాణిస్తున్న ప్రాంతంలో మొబైల్ సిగ్నల్ చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, మెరుగైన నెట్‌వర్క్ కనెక్టివిటీ కోసం మన స్మార్ట్‌ఫోన్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. ఈ నిరంతర ప్రయత్నంలో ఫోన్ వేడెక్కడంతో పాటు దాని బ్యాటరీ శాతం కూడా ఊహించని వేగంతో పడిపోతుంది. ఇక ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలామంది వాడుతున్న ఆధునిక 5జీ నెట్‌వర్క్ అయితే పాత తరం 4జీ కంటే కూడా మరింత ఎక్కువగా బ్యాటరీని పీల్చేస్తుందని మొబైల్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కాబట్టి ప్రతిరోజూ ఫోన్ బ్యాటరీ ఎక్కువసేపు రావాలంటే, మీకు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు కచ్చితంగా మొబైల్ డేటాను ఆఫ్ చేసి, కేవలం వైఫై నెట్‌వర్క్‌ను మాత్రమే వినియోగించుకోవడం ఎంతో మంచిదని సూచిస్తున్నారు. సిగ్నల్ ఏమాత్రం లేని మారుమూల ప్రాంతాల్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఏకంగా ఫోన్‌లో ఫ్లైట్ మోడ్ ఆన్ చేసుకోవడం ద్వారా కూడా బ్యాటరీని మనం ఆదా చేసుకోవచ్చని టెక్ నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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