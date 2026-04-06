Mini Portable Air Cooler: కరెంట్ బిల్లు ఊసే లేని 'మినీ పోర్టబుల్ కూలర్'.. ధర కూడా చాలా తక్కువే!
Mini Portable Air Cooler: ఎండలు దంచి కొడుతున్న వేళ ఏసీలు, కూలర్ల వల్ల వచ్చే భారీ కరెంట్ బిల్లుల నుంచి ఉపశమనం పొందండి. తక్కువ ధరలో లభించే 'Navkar క్రాఫ్ట్స్ మినీ ఎయిర్ కూలర్' ఫీచర్లు, ధర మరియు పనితీరు వివరాలు ఇక్కడ..
Mini Portable Air Cooler: ఏప్రిల్ నెలలోనే ఎండలు మాడు పగిలేలా దంచి కొడుతున్నాయి. ఈ వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు సామాన్యులు ఏసీలు, పెద్ద పెద్ద కూలర్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, వీటిని వాడితే కరెంట్ బిల్లు తడిసి మోపెడవుతుందనే భయం అందరిలోనూ ఉంటుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా మార్కెట్లోకి సరికొత్త 'పోర్టబుల్ మినీ కూలర్లు' అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇవి ఇంటిని చల్లబరచడమే కాకుండా, జేబుకు కూడా భారం కావు.
నవ్కార్ (Navkar) క్రాఫ్ట్స్ మినీ ఎయిర్ కూలర్ విశేషాలు:
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 'Navkar క్రాఫ్ట్స్ మినీ ఎయిర్ కూలర్' విపరీతంగా అమ్ముడవుతోంది. దీనిలోని ముఖ్యమైన ఫీచర్లు ఇవే:
ఇది చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది. దీనిని ఇంట్లో, ఆఫీసు టేబుల్ మీద లేదా ప్రయాణాల్లో కూడా సులభంగా వెంట తీసుకెళ్లవచ్చు.
ఇన్స్టంట్ కూలింగ్: ఇందులోని వాటర్ ట్యాంక్లో కొన్ని మంచు గడ్డలు (Ice Cubes) వేసి ఆన్ చేస్తే చాలు.. కేవలం సెకన్లలోనే మీ చుట్టూ ఉన్న వేడి గాలిని చల్లగా మార్చేస్తుంది. ఇది కేవలం కూలింగ్ మాత్రమే కాకుండా, గాలిలో తేమను (Humidifier) పెంచి ఫ్రెష్ గాలిని అందిస్తుంది.
USB పవర్ సప్లై: దీనికి ప్రత్యేకంగా ప్లగ్ పాయింట్ అవసరం లేదు. USB పోర్ట్ ద్వారా ల్యాప్టాప్, పవర్ బ్యాంక్ లేదా మొబైల్ అడాప్టర్ సహాయంతో దీనిని నడపవచ్చు.
ఎకో-ఫ్రెండ్లీ: ఇది ఫ్రీయాన్-ఫ్రీ (Freon-free) సాంకేతికతతో పనిచేస్తుంది. పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని చేయదు.
తక్కువ విద్యుత్ వినియోగం: ఈ మినీ కూలర్ తక్కువ కరెంట్తో పనిచేస్తుంది. ఒక్కసారి వాటర్ ట్యాంక్ ఫుల్ చేస్తే సుమారు 4 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా చల్లని గాలిని ఇస్తుంది.
ఎవరికి ఉపయోగం?
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసే వారికి, ఆఫీసులో ఏసీ సౌకర్యం లేని వారికి, చిన్న గదుల్లో ఉండేవారికి మరియు బ్యాచిలర్లకు ఇది ఒక వరమని చెప్పవచ్చు. భారీ ఏసీలు కొనలేని వారు, తక్కువ బడ్జెట్లో ఈ మినీ పోర్టబుల్ కూలర్ను ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ (Amazon/Flipkart) ద్వారా అతి తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ధర: ఇది అమెజాన్లో కొనుగోలు చేయోచ్చు. దీని అసలు ధర రూ.2599లుగా ఉంది. అయితే డిస్కౌంట్తో కేవలం రూ.1699లకే కొనుగోలు చేయోచ్చు. ఈ లింక్ను ఉపయోగించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. https://www.amazon.in/Navkar-Crafts-Portable-Conditioner-Style/dp/B0C667GNNW/ref=sr_1_10?qid=1686277104&refinements=p_36:-99900&s=kitchen&sr=1-10&th=1
గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసమే. ఈ ప్రొడక్ట్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే మాత్రం రివ్యూలు చదివి, పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్నాకే సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి.