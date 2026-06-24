Meta AI Glasses : వావ్.. మెటా AI గ్లాసెస్ వచ్చేశాయ్.!
Meta AI Glasses : సాంకేతిక రంగంలో ముందంజలో ఉండే మెటా సంస్థ మరోసారి సరికొత్త ఆవిష్కరణతో ముందుకు వచ్చింది. ప్రముఖ కళ్లద్దాల తయారీ సంస్థ ఎస్సిలార్..
Meta AI Glasses : సాంకేతిక రంగంలో ముందంజలో ఉండే మెటా సంస్థ మరోసారి సరికొత్త ఆవిష్కరణతో ముందుకు వచ్చింది. ప్రముఖ కళ్లద్దాల తయారీ సంస్థ ఎస్సిలార్ లూక్సోటికా భాగస్వామ్యంతో సరికొత్త కృత్రిమ మేధ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) స్మార్ట్ కళ్లద్దాలను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఇప్పటివరకు ఉన్న పాత మోడల్స్ కంటే భిన్నంగా, సరికొత్త డిజైన్లతో కేవలం 'మెటా గ్లాసెస్' పేరుతో వీటిని తీసుకొచ్చారు.
సరికొత్త డిజైన్లు.. ప్రముఖ సెలబ్రిటీ ప్రత్యేక ఎడిషన్
ఈ సరికొత్త మెటా కళ్లద్దాలు మూడు రకాల విభిన్న ఫ్రేమ్ స్టైల్స్లో లభిస్తాయి. ఇందులో ప్రత్యేకంగా ప్రముఖ సెలబ్రిటీ కైలీ జెన్నర్ ఎడిషన్ను కూడా మెటా పరిచయం చేయడం విశేషం. క్లాసిక్ బ్లాక్, క్లాసిక్ టోర్టైస్, రేసింగ్ గ్రీన్, లినెన్, మెర్లాట్, మహోగని, శాండ్స్టోన్ వంటి ఎన్నో రకాల రంగులలో ఇవి దొరుకుతాయి. వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన విధంగా క్లియర్, సన్, ట్రాన్సిషన్స్, పోలరైజ్డ్ లెన్స్లను ఎంచుకోవచ్చు. మొత్తంగా ఇరవై ఆరు రకాల విభిన్న కాంబినేషన్లలో ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మ్యూజ్ స్పార్క్ కృత్రిమ మేధ పవర్
ఈ స్మార్ట్ కళ్లద్దాలు మెటా సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్ తయారు చేసిన సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ కృత్రిమ మేధ మోడల్ 'మ్యూజ్ స్పార్క్' పై పనిచేస్తాయి. దీనివల్ల ఈ కళ్లద్దాలు మరింత వేగంగా, అడ్వాన్స్డ్గా స్పందిస్తాయి. మనం చూసే విషయాల గురించి అడిగితే వెంటనే సమాధానాలు చెప్పడం, మన రోజువారీ పనుల జాబితాను అమర్చుకోవడం, సలహాలు ఇవ్వడం వంటి పనులను చేతులు ఉపయోగించకుండానే కేవలం వాయిస్ కమాండ్స్తోనే పూర్తి చేయవచ్చు.
ఈ కళ్లద్దాల ద్వారా హిందీతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు ఇరవై భాషల్లో లైవ్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటే నిజ సమయ అనువాదం కూడా చేసుకోవచ్చు. భవిష్యత్తులో రాబోయే అప్డేట్స్ ద్వారా మరో పద్నాలుగు భాషలను కూడా చేర్చనున్నారు. అంతేకాకుండా, కళ్లద్దాలకు స్క్రీన్ లేకపోయినప్పటికీ కేవలం ఆడియో గైడెన్స్ ద్వారా నడుచుకుంటూ వెళ్లేందుకు వీలుగా 'పెడెస్ట్రియన్ నావిగేషన్' ఫీచర్ను కూడా మెటా త్వరలో తీసుకురాబోతోంది.
అద్భుతమైన కెమెరా, ఆడియో ఫీచర్లు
ఫోటోలు, వీడియోలు తీసుకోవడానికి ఇందులో వంద డిగ్రీల వైడ్ యాంగిల్ కలిగిన పన్నెండు మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అమర్చారు. దీని సాయంతో అత్యంత నాణ్యమైన త్రీ-కే వీడియోలను, అలాగే స్లో-మోషన్ , హైపర్లాప్స్ వీడియోలను కూడా రికార్డ్ చేయవచ్చు. మెటా తీసుకొచ్చిన 'డైనమిక్ ఫోటో' అనే కొత్త ఫీచర్ ద్వారా ఒకేసారి కొన్ని ఫ్రేమ్స్ క్యాప్చర్ చేసి, అందులో అత్యుత్తమంగా వచ్చిన ఫోటోను మనకు సూచిస్తుంది.
ఆడియో విషయానికి వస్తే.. ఇందులో చుట్టుపక్కల ఉండే శబ్దాల ఆధారంగా వాల్యూమ్ మారే ఓపెన్-ఇయర్ స్పీకర్లను అమర్చారు. అలాగే ముక్కు ప్యాడ్లు, ఫ్రేమ్ సైడ్స్, ఫ్రంట్ ఫ్రేమ్లపై కలిపి మొత్తం ఆరు మైక్రోఫోన్ల సిస్టమ్ ఉంది. గాలి వల్ల వచ్చే అదనపు శబ్దాలను తగ్గించే సాంకేతికత ఉండటం వల్ల ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేదా కృత్రిమ మేధతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు మన వాయిస్ చాలా స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది.
దృష్టి లోపం ఉన్నవారికీ గుడ్ న్యూస్
కంటి చూపు సమస్య ఉండి రెగ్యులర్ కళ్లద్దాలు వాడేవారి కోసం మెటా ఒక సరికొత్త సదుపాయాన్ని తెచ్చింది. మైనస్ పన్నెండు నుండి ప్లస్ రెండు పాయింట్ రెండు ఐదు పవర్ రేంజ్ ఉన్న లెన్స్లను ఈ స్మార్ట్ కళ్లద్దాలకు వాడుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ప్రవేశపెట్టిన ప్రత్యేక ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన డాక్టర్ లేదా ఆప్టీషియన్ దగ్గర ప్రిస్క్రిప్షన్ లెన్స్లను మార్పించుకోవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల కళ్లద్దాల వారంటీకి ఎలాంటి భంగం కలగదు.
బ్యాటరీ , స్టోరేజ్ సామర్థ్యం
ఈ మెటా కళ్లద్దాలు ఒకసారి పూర్తి ఛార్జ్ చేస్తే ఎనిమిది గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం పనిచేస్తాయి. దీని ఫోల్డబుల్ ఛార్జింగ్ కేస్తో కలిపి వాడుకుంటే మరో నలభై గంటల అదనపు బ్యాటరీ లభిస్తుంది. ఇందులో ముప్పై రెండు జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఇచ్చారు. దీనిలో దాదాపు వెయ్యి ఫోటోలు లేదా వందకు పైగా ముప్పై సెకన్ల షార్ట్ వీడియోలను సేవ్ చేసుకోవచ్చు. కనెక్టివిటీ కోసం వైఫై సిక్స్, బ్లూటూత్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ధర , లభ్యత
ఈ సరికొత్త మెటా కళ్లద్దాల ప్రారంభ ధర రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది డాలర్లుగా ఉంది. అంటే మన భారత కరెన్సీలో సుమారు ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయలు. ఇవి ప్రస్తుతం అమెరికా, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ వంటి దేశాల్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. భారత మార్కెట్లో ఇవి ఎప్పుడు విడుదలవుతాయి, ఇక్కడ ధర ఎంత ఉండబోతోంది అనే వివరాలను మెటా సంస్థ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది.