మీ స్మార్ట్ఫోన్ దొంగతనానికి గురైందా.? డేటాను ఇలా ఈజీగా డిలీట్ చేసేయొచ్చు
Smartphone: స్మార్ట్ఫోన్ పోయిందా లేక దొంగతనానికి గురైందా? ఫోన్ పోయిన బాధ కంటే అందులోని వ్యక్తిగత డేటా సైబర్ నేరగాళ్ల కి చిక్కుతుందో అనే భయం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
Smartphone: ప్రస్తుత రోజుల్లో స్మార్ట్ఫోన్ అనేది మన జీవితంలో విడదీయరాని భాగంగా మారిపోయింది. ఫోన్ పోయినా లేదా ఎవరైనా దొంగిలించినా మనం పడే ఆందోళన అంతా ఇంతా కాదు. కొత్త ఫోన్ పోయిందన్న బాధ కంటే, అందులో ఉన్న మన వ్యక్తిగత ఫోటోలు, వీడియోలు, బ్యాంకింగ్ పాస్వర్డ్లు, ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్లు ఎక్కడ దుర్వినియోగం అవుతాయోనన్న భయమే మనల్ని ఎక్కువగా పీడిస్తుంటుంది.
అయితే, ఇలాంటి ఆందోళనకర పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఫోన్ మీ చేతిలో లేకపోయినా, ఎక్కడికీ వెళ్లకుండానే మీ స్మార్ట్ఫోన్లోని డేటా మొత్తాన్ని రిమోట్గా డిలీట్ చేసి మీ ప్రైవసీని ఎలా కాపాడుకోవాలో టెక్ నిపుణులు కొన్ని సులభమైన పద్ధతులను సూచిస్తున్నారు.
మీరు ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ఫోన్ వాడుతున్నట్లయితే, పోయిన ఫోన్లోని డేటాను డిలీట్ చేయడానికి గూగుల్ అందించే 'ఫైండ్ మై డివైజ్' ఫీచర్ను ఉపయోగించవచ్చు. దీనికోసం ముందుగా మీరు వేరొక మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి '[android.com/find](https://android.com/find)' వెబ్సైట్లోకి వెళ్లాలి. అక్కడ పోయిన మీ స్మార్ట్ఫోన్లో ఏ గూగుల్ అకౌంట్(జీమెయిల్) అయితే లాగిన్ చేసి ఉన్నారో, అదే అకౌంట్తో లాగిన్ అవ్వాలి.
లాగిన్ అయిన వెంటనే మీ ఫోన్ ఆన్ లో ఉంటే దాని ప్రస్తుత లొకేషన్ మ్యాప్లో కనిపిస్తుంది. అలాగే స్క్రీన్ ఎడమ వైపున 'ప్లే సౌండ్', 'సెక్యూర్ డివైజ్', 'ఎరేజ్ డివైజ్' అనే మూడు ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. ఇందులో మూడో ఆప్షన్ అయిన 'ఎరేజ్ డివైజ్'పై క్లిక్ చేసి నిర్ధారిస్తే చాలు, ఇంటర్నెట్కు కనెక్ట్ అయిన వెంటనే మీ పాత ఫోన్లోని డేటా మొత్తం శాశ్వతంగా, సురక్షితంగా డిలీట్ అయిపోతుంది.
ఒకవేళ మీరు ఆపిల్ ఐఫోన్ వాడుతున్నట్లయితే, ఆపిల్ అందించే ఐక్లౌడ్ సేవ ద్వారా ఈ ప్రక్రియను చాలా సులభంగా పూర్తి చేయవచ్చు. దీనికోసం బ్రౌజర్లో '[icloud.com/find](https://icloud.com/find)' వెబ్సైట్కు వెళ్లి మీ ఆపిల్ ఐడీతో లాగిన్ కావాలి. అక్కడ పైన కనిపించే 'ఆల్ డివైజెస్' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి, మీ పోయిన ఐఫోన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అందులో కనిపించే 'ఎరేజ్ ఐఫోన్' అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే మీ ఫోన్లోని డేటా అంతా పూర్తిగా పోతుంది.
అయితే, ఈ ఆప్షన్ల ద్వారా డేటాను ఎరేజ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫోన్ను మీరు మళ్లీ ఈ టూల్స్ ద్వారా ట్రాక్ చేయడం సాధ్యం కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి డేటాను ఎరేజ్ చేసిన వెంటనే మీ టెలికాం నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ను సంప్రదించి మీ సిమ్ కార్డును బ్లాక్ చేయించడం ఎంతో అవసరం. ఆ తర్వాత సమీపంలోని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వ టెలికాం శాఖకు చెందిన 'CEIR' పోర్టల్ ద్వారా మీ ఫోన్ బార్కోడ్ (IMEI) నంబర్ను బ్లాక్ చేయడం ద్వారా సైబర్ నేరగాళ్ల ముప్పు నుంచి పూర్తిగా బయటపడవచ్చని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.