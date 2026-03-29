Laptop Charging Tips: ల్యాప్‌టాప్‌ను మంచం మీద పెట్టుకుని ఛార్జ్ చేస్తున్నారా.. ప్రమాదంలో పడ్డట్లే..?

Laptop Charging Tips: ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో ల్యాప్‌టాప్ మన జీవితంలో ఒక ముఖ్య భాగం. అయితే, మనకు తెలియకుండా చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఈ ఖరీదైన ల్యాప్ టాప్ ను పనిచేయకుండా చేయవచ్చు.

Venkat
Published on: 29 March 2026 5:46 PM IST
Laptop Charging Tips: ల్యాప్‌టాప్‌ను మంచం మీద పెట్టుకుని ఛార్జ్ చేస్తున్నారా.. ప్రమాదంలో పడ్డట్లే..?

Laptop Charging Tips: ప్రస్తుత కాలంలో చదువు నుంచి ఆఫీసు పనుల వరకు ప్రతిచోటా ల్యాప్‌టాప్ వినియోగం పెరిగింది. మనం ఎంత జాగ్రత్తగా వాడుతున్నాం అన్న దానిపైనే ల్యాప్ టాప్ మన్నిక ఆధారపడి ఉంటుందని తెలిసిందే. చాలామంది ఛార్జింగ్ ప్రక్రియను చాలా సాధారణంగా తీసుకుంటారు. కానీ, ఆ సమయంలో ప్రదర్శించే అజాగ్రత్త వల్ల బ్యాటరీ సామర్థ్యం తగ్గడమే కాకుండా, షార్ట్ సర్క్యూట్ వంటి ప్రమాదాలు జరిగి అగ్నిప్రమాదాలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది.

మృదువైన ఉపరితలాలపై ఛార్జింగ్ వద్దు..

చాలామందికి ల్యాప్‌టాప్‌ను మంచం మీద లేదా సోఫాపై ఉంచి ఛార్జింగ్ పెట్టే అలవాటు ఉంటుంది. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన అలవాటు. ల్యాప్‌టాప్ అడుగు భాగంలో వేడి బయటకు వెళ్లడానికి గాలి గొట్టాలు ఉంటాయి. మంచం లేదా దిండు వంటి మెత్తటి వస్తువులపై ఉంచినప్పుడు, ఈ గాలి గొట్టాలు మూసుకుపోతాయి. దీనివల్ల లోపల ఉత్పన్నమయ్యే వేడి బయటకు వెళ్లలేక మదర్‌బోర్డు వంటి కీలక భాగాలు కాలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఎప్పుడూ చదునైన బల్ల లేదా గట్టి ఉపరితలంపైనే ల్యాప్‌టాప్‌ను ఉంచాలి.

ఛార్జింగ్ సమయంలో..

ల్యాప్‌టాప్ ఛార్జ్ అవుతున్నప్పుడు ఆటలు ఆడటం లేదా భారీ వీడియోలను ఎడిట్ చేయడం వంటి పనులు చేయకూడదు. దీనివల్ల ప్రాసెసర్, బ్యాటరీ రెండింటిపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పడి ల్యాప్ టాప్ వేడెక్కుతుంది. ఛార్జింగ్ సమయంలో వీలైనంత వరకు ల్యాప్‌టాప్‌ను విశ్రాంతి స్థితిలో ఉంచడం ఉత్తమం.

రాత్రంతా ఛార్జింగ్ పెట్టడం తప్పు..

ప్రస్తుతం వస్తోన్న ల్యాప్‌టాప్‌లలో ఛార్జింగ్ పూర్తయ్యాక ఆగిపోయే సాంకేతికత ఉంది. కానీ, రాత్రంతా ప్లగ్ ఇన్ చేసి ఉంచడం వల్ల బ్యాటరీ కాలక్రమేణా తన సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతుంది. బ్యాటరీ ఎనభై నుంచి తొంభై శాతం వరకు నిండగానే ఛార్జర్‌ను తొలగించడం మంచిది.

నకిలీ ఛార్జర్లతో పొంచి ఉన్న ముప్పు..

తక్కువ ధరకు లభిస్తాయని నాణ్యత లేని లేదా స్థానిక ఛార్జర్లను వాడటం ల్యాప్‌టాప్ కు హానికరం. ఇవి సరైన వోల్టేజీని అందించలేవు. దీనివల్ల బ్యాటరీ పేలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఎల్లప్పుడూ సంస్థ అందించిన అసలైన ఛార్జర్లను మాత్రమే వాడాలి. పరికరం అసాధారణంగా వేడెక్కుతున్నట్లు గమనిస్తే వెంటనే ఛార్జింగ్ ఆపివేసి సాంకేతిక నిపుణుడిని సంప్రదించాలి.

Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
తాజా వార్తలు
