Home టెక్నాలజీజియో అదిరిపోయే ఆఫర్.. రూ. 190 లోపే సరికొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్.. ఆఫర్లు అదుర్స్ అంతే..!

జియో అదిరిపోయే ఆఫర్.. రూ. 190 లోపే సరికొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్.. ఆఫర్లు అదుర్స్ అంతే..!

Jio Cheapest Recharge Plan: ఈ ప్లాన్లను వినియోగదారులు తమ మొబైల్‌లోని మై జియో యాప్ ద్వారా లేదా సంస్థ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా సులభంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. పెరుగుతున్న టారిఫ్ల కాలంలో ఇటువంటి పొదుపైన ప్లాన్లను ఎంచుకోవడం వల్ల సామాన్యులపై ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది.

Venkat
Published on: 9 April 2026 11:58 PM IST
జియో అదిరిపోయే ఆఫర్.. రూ. 190 లోపే సరికొత్త రీఛార్జ్ ప్లాన్.. ఆఫర్లు అదుర్స్ అంతే..!
X

పెరుగుతున్న రీఛార్జ్ ధరలతో సతమతమవుతున్న మొబైల్ వినియోగదారులకు రిలయన్స్ జియో ఊరటనిస్తోంది. ముఖ్యంగా తక్కువ ఖర్చుతో రెండో సిమ్ కార్డును యాక్టివ్‌గా ఉంచుకోవాలనుకునే వారి కోసం రూ. 189 కే అద్భుతమైన ప్లాన్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు అందించే ఈ ప్లాన్ వివరాలు, ప్రీమియం ఆఫర్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

తక్కువ బడ్జెట్‌లో జియో రూ. 189 ప్లాన్..

భారతదేశపు అతిపెద్ద టెలికాం సంస్థ అయిన జియో, సాధారణ వినియోగదారుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ చౌకైన రీఛార్జ్ ప్లాన్‌ను రూపొందించింది. కేవలం రూ. 189 ధరతో లభించే ఈ ప్యాక్ ద్వారా వినియోగదారులు 28 రోజుల పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్ సౌకర్యాన్ని పొందవచ్చు. ఈ ప్లాన్ ద్వారా లభించే ఇతర ప్రయోజనాలు:

డేటా: మొత్తం 2జీబీ హై-స్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది. ఈ పరిమితి ముగిసిన తర్వాత కూడా 64 కేబీపీఎస్ వేగంతో ఇంటర్నెట్ వాడుకోవచ్చు.

సందేశాలు: ప్లాన్ కాలపరిమితిలో మొత్తం 300 ఉచిత ఎస్ఎంఎస్‌లు లభిస్తాయి.

అదనపు లాభాలు: జియో టీవీ, జియో సినిమా, జియో క్లౌడ్ వంటి యాప్‌లకు ఉచిత యాక్సెస్ లభిస్తుంది.

రెండో సిమ్ కార్డును కేవలం కాల్స్ కోసం లేదా యాక్టివ్‌గా ఉంచడం కోసం వాడే వారికి ఇది దేశంలోనే అత్యంత పొదుపైన ప్లాన్‌గా చెప్పవచ్చు.

రూ. 799 ప్రీమియం ప్లాన్: ఏఐ ఫీచర్లతో విప్లవం..

ఎక్కువ డేటా, అధునాతన సాంకేతికతను కోరుకునే వారి కోసం జియో రూ. 799 ప్లాన్‌ను అందిస్తోంది. దీని వ్యాలిడిటీ 84 రోజులు. ఈ ప్లాన్ విశేషాలు:

గూగుల్ జెమినీ ఏఐ: దాదాపు 35,100 రూపాయల విలువైన గూగుల్ జెమినీ ఏఐ ప్రో సభ్యత్వాన్ని 18 నెలల పాటు ఉచితంగా పొందవచ్చు.

భారీ స్టోరేజ్: గతంలో ఉన్న 2టీబీ క్లౌడ్ స్టోరేజ్‌ను ఇప్పుడు ఏకంగా 5టీబీకి (5000జీబీ) పెంచారు.

డేటా, కాల్స్: ప్రతిరోజూ 1.5జీబీ డేటా, 100 ఎస్ఎంఎస్‌లతో పాటు అపరిమిత కాల్స్ చేసుకోవచ్చు.

నానో బనానా ఏఐ: వినియోగదారులకు సరికొత్త ఏఐ అనుభూతిని అందించే నానో బనానా ఫీచర్లకు కూడా ఇందులో అవకాశం ఉంది.

ఇతర ఎంపికలు, రీఛార్జ్ విధానం..

జియో జాబితాలో రూ. 339, రూ. 365 వంటి ఇతర ప్లాన్‌లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి టాక్ టైమ్ అవసరాలు ఉన్నవారికి సరిపోతాయి. ఈ ప్లాన్లను వినియోగదారులు తమ మొబైల్‌లోని మై జియో యాప్ ద్వారా లేదా సంస్థ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా సులభంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. పెరుగుతున్న టారిఫ్ల కాలంలో ఇటువంటి పొదుపైన ప్లాన్లను ఎంచుకోవడం వల్ల సామాన్యులపై ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది.

Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X