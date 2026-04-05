Jio New Recharge: జియో సంచలనం.. 31 రోజుల వ్యాలిడిటీతో చౌకైన ప్లాన్.. అదిరిపోయే బెనిఫిట్స్
Jio vs Airtel Plans: టెలికాం రంగంలో రిలయన్స్ జియో మరోసారి ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. సాధారణంగా నెలవారీ రీఛార్జ్ అంటే 28 రోజులకే పరిమితం కావడంతో, వినియోగదారులు ఏడాదికి 13 సార్లు రీఛార్జ్ చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ ఇబ్బందిని తొలగిస్తూ, జియో పూర్తి 31 రోజుల వ్యాలిడిటీతో ఓ అద్భుత ప్లాన్ను ప్రవేశపెట్టింది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కల్పిస్తూ ప్రత్యర్థి సంస్థలకు గట్టి పోటీనిస్తోంది.
31 Days Validity Plan: చాలా కాలంగా మొబైల్ వినియోగదారులు 24 లేదా 28 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్లతో విసిగిపోయారు. దీనివల్ల ప్రతి నెలా కొన్ని రోజులు మిగిలిపోయి, ఏడాది చివరలో అదనంగా ఒక నెల రీఛార్జ్ భారం పడుతోంది. జియో కొత్తగా తెచ్చిన రూ. 339 ప్లాన్ క్యాలెండర్ నెల ప్రాతిపదికన పనిచేస్తుంది. అంటే మీరు ఏ రోజైతే రీఛార్జ్ చేస్తారో, తదుపరి నెల అదే తేదీ వరకు ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏడాదికి కేవలం 12 సార్లు రీఛార్జ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
రూ. 339 ప్లాన్ ఇచ్చే అద్భుత ప్రయోజనాలు..
ఈ ప్లాన్ ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న రూ. 349 ప్లాన్ కంటే 10 రూపాయలు తక్కువ కావడమే కాకుండా, వ్యాలిడిటీ పరంగా మెరుగ్గా ఉంది. దీనిలోని ప్రధానాంశాలు ఇవే:
డేటా: ప్రతిరోజూ 1.5 జీబీ హై-స్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది. పరిమితి ముగిసిన తర్వాత కూడా 64 కేబీపీఎస్ వేగంతో ఇంటర్నెట్ వాడుకోవచ్చు.
కాలింగ్: దేశంలోని ఏ నెట్వర్క్కైనా అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ సదుపాయం ఉంటుంది.
మెసేజ్ లు: రోజుకు 100 ఉచిత ఎస్ఎంఎస్ (SMS) సౌకర్యం.
టాక్ టైమ్: అదనంగా రూ. 14.95 విలువైన టాక్ టైమ్ బ్యాలెన్స్ కూడా లభిస్తుంది.
ఏఐ, క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఆఫర్లు..
జియో కేవలం డేటా మాత్రమే కాకుండా, అత్యాధునిక సాంకేతిక సేవలను కూడా ఈ ప్లాన్ ద్వారా అందిస్తోంది. సుమారు రూ. 35,100 విలువ చేసే గూగుల్ జెమిని ప్రో చందాను 18 నెలల పాటు ఉచితంగా ఇస్తోంది. దీనితో పాటు 5 టీబీ (5000 జీబీ) క్లౌడ్ స్టోరేజ్, జియో టీవీ, జియో ఏఐ క్లౌడ్ వంటి సేవలకు ఉచిత ప్రవేశం లభిస్తుంది. నానో బనానా సపోర్ట్ కూడా ఇందులో ఉండటం విశేషం.
5జీ వినియోగదారులకు మాత్రం..
ఈ ప్లాన్ అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తున్నప్పటికీ, 5జీ వాడుతున్న వారికి ఒక చిన్న ప్రతికూలత ఉంది. రూ. 349 ప్లాన్లో లభించే అపరిమిత 5జీ డేటా ఈ రూ. 339 ప్లాన్లో లభించదు. అంటే 5జీ ఫోన్ ఉన్నవారు కూడా ప్రతిరోజూ వచ్చే 1.5 జీబీ డేటా మీదే ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు అపరిమిత 5జీ డేటా అవసరం లేదనుకుంటే, నెలవారీ వ్యాలిడిటీ కోసం ఈ ప్లాన్ ఉత్తమమైన ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు. దీనివల్ల డబ్బు ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, రీఛార్జ్ తేదీలను గుర్తుంచుకోవడం సులభతరం అవుతుంది.