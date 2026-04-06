iPhone: ఐఫోన్ నుంచి మడతపెట్టే ఫోన్.. లీకైన డిజైన్.. ఫొటోలు చూస్తే ఫిదానే..?

Home టెక్నాలజీiPhone: ఐఫోన్ నుంచి మడతపెట్టే ఫోన్.. లీకైన డిజైన్.. ఫొటోలు చూస్తే ఫిదానే..?

Apple Foldable iPhone: యాపిల్ ప్రేమికులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న మొట్టమొదటి మడతపెట్టే ఐఫోన్ (ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్) అతి త్వరలో విపణిలోకి రాబోతోంది. అసలు ఈ ఐఫోన్ ఫోల్డ్ ప్రత్యేతకలు ఏంటి? దీని రూపకల్పన ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Venkat
Published on: 6 April 2026 10:36 AM IST
iPhone
X

Apple Foldable iPhone: యాపిల్ సంస్థ తన తొలి ఫోల్డబుల్ ఫోన్‌ను ఐఫోన్ 18 సిరీస్ తో కలిపి విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం. సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్న ఫోటోల ప్రకారం, ఈ ఫోన్ శామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఫోల్డ్ మాదిరిగానే బుక్ స్టైల్ లా మడవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. అయితే, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ఇతర ఫోన్ల కంటే దీని ముందు భాగంలోని ఫ్రంట్ స్క్రీన్ చాలా పెద్దదిగా ఉండబోతోంది. దీనివల్ల ఫోన్‌ను మడత పెట్టినప్పుడు కూడా సాధారణ ఐఫోన్ లాగే సౌకర్యవంతంగా వాడుకోవచ్చు.

అత్యంత సన్నని డిజైన్.. అమోఘమైన శక్తి..

సాధారణంగా ఫోల్డబుల్ ఫోన్లు మడతపెట్టినప్పుడు కాస్త లావుగా అనిపిస్తాయి. కానీ యాపిల్ ఈ విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటోంది. లీకైన సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఫోన్ కేవలం 4.5 మిల్లీమీటర్ల మందం మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నని ఫోల్డబుల్ ఫోన్‌లలో ఒకటిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.

సాంకేతికత విషయానికి వస్తే, ఇందులో సరికొత్త ఏ20 ప్రో చిప్‌సెట్‌ను వాడనున్నారు. ఇది అత్యంత వేగవంతమైన పనితీరును అందించడమే కాకుండా, బ్యాటరీ వినియోగాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో అతిపెద్ద సమస్య బ్యాటరీ బ్యాకప్. దీనిని అధిగమించేందుకు యాపిల్ ఇందులో 5300 నుంచి 5800 ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అమర్చనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మార్కెట్లో కొత్త సంచలనం..

ఐఫోన్ ఫోల్డ్ కేవలం ఒక ఫోన్ మాత్రమే కాదు, అది యాపిల్ చరిత్రలో ఒక మైలురాయి కానుంది. పెద్ద డిస్ప్లే, సన్నని రూపం, పవర్ ఫుల్ చిప్‌సెట్ దీనిని ఇతర సంస్థల ఫోన్ల కంటే ముందు వరుసలో నిలబెడతాయి. ముఖ్యంగా మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేవారికి, గేమర్లకు, వీడియోలు ఎక్కువగా చూసేవారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.

అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో వస్తున్న లీకుల ఆధారంగా తెలిసిన విశేషాలు మాత్రమే. యాపిల్ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించే వరకు మనం వేచి చూడాల్సిందే. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే మాత్రం స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్లో ఐఫోన్ ఫోల్డ్ ఒక సరికొత్త రికార్డును సృష్టించడం ఖాయం.

iPhoneApple Foldable iPhoneTech News TeluguiPhone 18 Series
2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X