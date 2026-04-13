iPhone Deals 2026: యాపిల్ ప్రియులకు బంఫర్ ఆఫర్.. ఐఫోన్ 16 ఏకంగా ఎంత తగ్గిందంటే?
iPhone 16 Price Drop: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 16 ప్రధాన నగరాల్లో ఏప్రిల్ 11వ తేదీ నుంచి 'యాపిల్ డేస్ 2026' ప్రత్యేక సేల్ ప్రారంభమైంది. దీంతో యాపిల్ ఫోన్లను ఇష్టపడే వారికి ఇదొక మంచి అవకాశంగా మారింది.
iPhone 16 Price Drop: టెక్నాలజీ దిగ్గజం యాపిల్ ఉత్పత్తులను ఇష్టపడే వారికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చేసింది. ప్రముఖ రిటైల్ సంస్థ విజయ్ సేల్స్ నిర్వహిస్తున్న 'యాపిల్ డేస్ 2026' విక్రయాల్లో ఐఫోన్ 16 శ్రేణి, ఐఫోన్ 15 మోడళ్లపై మునుపెన్నడూ లేని విధంగా భారీ ధరల తగ్గింపును ప్రకటించింది. బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లతో కూడిన ఈ తగ్గింపు వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
విజయ్ సేల్స్ యాపిల్ డేస్ 2026: ప్రత్యేక ఆఫర్ల హంగామా..
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 16 ప్రధాన నగరాల్లోని 160కి పైగా రిటైల్ విక్రయశాలల్లో ఏప్రిల్ 11వ తేదీ నుంచి ఈ ప్రత్యేక సేల్ ప్రారంభమైంది. ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా ఈ ఆఫర్లను పొందే వెసులుబాటు ఉంది. ఐఫోన్ 16, ఐఫోన్ 15, ఐఫోన్ ఎయిర్ వంటి మోడళ్లపై గణనీయమైన ధరల తగ్గింపుతో పాటు బ్యాంక్ రాయితీలు, రివార్డు పాయింట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఐఫోన్ 16, 16 ప్లస్ పై భారీ తగ్గింపు..
కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఐఫోన్ 16 (128జీబీ) అసలు ధర 69,900 రూపాయలు కాగా, ఈ విక్రయాల్లో దీనిని 66,490 రూపాయలకే అందిస్తున్నారు. దీనికి అదనంగా యాక్సిస్, ఐసీఐసీఐ లేదా ఎస్బీఐ బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించి కొనుగోలు చేస్తే మరో 2,000 రూపాయల తక్షణ రాయితీ లభిస్తుంది. దీనివల్ల తుది ధర 64,490 రూపాయలకు తగ్గుతుంది. ఇక ఐఫోన్ 16 ప్లస్ మోడల్ విషయానికి వస్తే, 79,900 రూపాయల ధర కలిగిన ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు 73,490 రూపాయలకే లభిస్తోంది. బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలిపి ఇది 71,490 రూపాయలకే వినియోగదారులకు సొంతమవుతుంది.
బడ్జెట్ ధరలో ఐఫోన్ 16ఈ, ఐఫోన్ 15..
సరసమైన ధరలో ఐఫోన్ పొందాలనుకునే వారి కోసం ఐఫోన్ 16ఈ, ఐఫోన్ 15 మోడళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఐఫోన్ 16ఈ ధర 59,900 రూపాయల నుంచి 55,690 రూపాయలకు తగ్గింది. బ్యాంక్ డిస్కౌంట్తో ఇది 53,690 రూపాయలకే దక్కుతుంది. మరోవైపు, ఐఫోన్ 15 మోడల్ 56,900 రూపాయల ప్రారంభ ధరతో లభిస్తోంది. దీనిపై కూడా 2,000 రూపాయల బ్యాంక్ రాయితీ వర్తిస్తుంది.
అదనపు ప్రయోజనాలు: ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రివార్డులు..
కేవలం నేరుగా ఇచ్చే తగ్గింపులే కాకుండా, పాత ఫోన్లను మార్చుకునే వారికి 10,000 రూపాయల వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ను సంస్థ అందిస్తోంది. దీనితో పాటు ప్రతి కొనుగోలుపై నిర్ణీత రివార్డు పాయింట్లు లభిస్తాయి. ఐఫోన్ 16ఈ కొనుగోలుపై 418 రివార్డు పాయింట్లు లభించడం విశేషం. మీరు కొత్త ఐఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఈ బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రయోజనాలను ఉపయోగించుకుని తక్కువ ధరకే మీ కలల ఫోన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లవచ్చు.