Social Media: ఇక ఫేక్ అకౌంట్లకు చెక్.. సోషల్ మీడియాకు అది తప్పనిసరి..!
Social Media KYC India: నేటి డిజిటల్ యుగంలో సోషల్ మీడియా వినియోగం ఎంత పెరిగిందో, దాని ద్వారా జరిగే మోసాలు కూడా అంతే స్థాయిలో పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది.
Social Media KYC India: మనం బ్యాంకు ఖాతా తెరవాలన్నా లేదా కొత్త మొబైల్ సిమ్ కార్డు తీసుకోవాలన్నా కేవైసీ (నో యువర్ కస్టమర్) ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తాం. అదే విధానాన్ని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికలకు కూడా వర్తింపజేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దీని ప్రకారం, వినియోగదారులు తమ ఆధార్ లేదా ఇతర ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డులను సమర్పించి తమ ఖాతాలను ధృవీకరించుకోవాలి. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వంటి వేదికలతో పాటు ఆన్లైన్ గేమింగ్, డేటింగ్ యాప్లకు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. దీనివల్ల నకిలీ ఖాతాలను సృష్టించడం దాదాపు అసాధ్యం అవుతుంది.
సైబర్ నేరాలకు పగ్గాలు..
ఇంటర్నెట్ వేదికగా జరుగుతున్న వేధింపులు, మోసాలు ప్రభుత్వానికి పెద్ద సవాలుగా మారాయి. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నకిలీ ప్రొఫైల్స్ సృష్టించి ఆర్థిక మోసాలకు పాల్పడటం, అసభ్యకర పోస్టులు పెట్టడం వంటివి పెరిగిపోయాయి. ఇటీవల ఒక పార్లమెంటరీ కమిటీ ఈ సైబర్ నేరాల పట్ల తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఒకసారి కేవైసీ నిబంధన అమల్లోకి వస్తే, ప్రతి ఖాతా వెనుక ఒక అసలైన వ్యక్తి గుర్తింపు ఉంటుంది. ఫలితంగా ఏదైనా నేరం జరిగినప్పుడు నిందితులను పట్టుకోవడం పోలీసులకు చాలా సులభం అవుతుంది.
మహిళలు, పిల్లల రక్షణే ప్రథమ ప్రాధాన్యం..
డిజిటల్ ప్రపంచంలో మహిళలు, పిల్లలు తరచూ సైబర్ స్టాకింగ్, వేధింపులకు గురవుతున్నారు. ఈ కొత్త వ్యవస్థ ద్వారా అటువంటి ప్రమాదాలను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు. ముఖ్యంగా పిల్లల వయస్సును నిర్ధారించడానికి ఈ కేవైసీ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. దీనివల్ల చిన్న పిల్లలు సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉండేలా చూడవచ్చు. అలాగే డేటింగ్ యాప్లలో జరిగే అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు కూడా అడ్డుకట్ట పడుతుంది. ప్రతి వినియోగదారుడు తమ బాధ్యతను గుర్తించేలా ఈ వ్యవస్థ రూపొందించబడింది.
గోప్యత, భద్రతపై చర్చ..
ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ నిర్ణయం డిజిటల్ భద్రతను పెంచుతుందనే నమ్మకం ఉన్నప్పటికీ, మరోవైపు వ్యక్తిగత గోప్యత (ప్రైవసీ) పై చర్చ మొదలైంది. వినియోగదారుల వ్యక్తిగత వివరాలు ఎంతవరకు భద్రంగా ఉంటాయనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. భద్రత, గోప్యత మధ్య సరైన సమతుల్యతను పాటించడం ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ముందున్న అతిపెద్ద సవాలు. ఏదేమైనా, ఈ 'డిజిటల్ చక్రవ్యూహం' ఇంటర్నెట్ ప్రపంచాన్ని మరింత పారదర్శకంగా, సురక్షితంగా మారుస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.