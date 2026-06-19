బాహుబలి బ్యాటరీతో వస్తున్న కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 4 రోజులు తిరుగులేదంతే..!
Honor 600 Smart 5G: ప్రముఖ గ్లోబల్ బ్రాండ్ హానర్ (Honor) నుంచి సరికొత్త 5G స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలోనే మార్కెట్లో సందడి చేయనుంది.
Honor 600 Smart 5G: స్మార్ట్ఫోన్ వాడే ప్రతి ఒక్కరినీ వేధించే ఏకైక సమస్య.. బ్యాటరీ త్వరగా అయిపోవడం. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపుతూ, ఏకంగా నాలుగు రోజుల పాటు ఛార్జింగ్ అవసరం లేని ఒక అద్భుతమైన మొబైల్ మార్కెట్లోకి రాబోతోంది. భారీ బ్యాటరీ, తిరుగులేని ఫీచర్లతో మధ్యతరగతి బడ్జెట్లో వినియోగదారులను ఆకట్టుకోవడానికి సరికొత్త సాంకేతికతతో ఈ ఫోన్ సిద్ధమైంది.
స్మార్ట్ఫోన్ ప్రపంచంలో సరికొత్త సంచలనం..
ప్రముఖ గ్లోబల్ బ్రాండ్ హానర్ (Honor) నుంచి సరికొత్త 5G స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలోనే మార్కెట్లో సందడి చేయనుంది. 'హానర్ 600 స్మార్ట్ 5G' (Honor 600 Smart 5G) పేరుతో వస్తున్న ఈ మొబైల్ ఫ్రాన్స్ అధికారిక వెబ్సైట్లో కనిపించడంతో టెక్ ప్రియుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా మిడిల్ రేంజ్ బడ్జెట్లో ప్రీమియం ఫీచర్లను కోరుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప వరమని చెప్పవచ్చు.
నాలుగు రోజుల పాటు నిరంతరాయంగా..
ఈ సరికొత్త ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీనిలో ఉపయోగించిన 7,700mAh సామర్థ్యం గల బాహుబలి బ్యాటరీ. సాధారణంగా స్మార్ట్ఫోన్లలో 5,000mAh బ్యాటరీ మాత్రమే చూస్తుంటాం. కానీ దీనిలో అంతకంటే భారీ బ్యాటరీని అందించారు. ఒక్కసారి పూర్తిస్థాయిలో ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 93 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా పనిచేస్తుందని కంపెనీ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. అంటే దాదాపు నాలుగు రోజుల పాటు ఛార్జర్తో పనే ఉండదు. దీనికి తోడు 45W వేగవంతమైన వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండటంతో బ్యాటరీ చాలా వేగంగా నిండుతుంది.
పడిపోయినా పగలదు.. తిరుగులేని రక్షణ..
ఫోన్ చేతిలో నుంచి కింద పడితే స్క్రీన్ ఎక్కడ పగిలిపోతుందో అని భయపడే కాలం ముగిసింది. ఈ హానర్ 600 స్మార్ట్ ఫోన్కు ప్రత్యేకంగా 'SGS ప్రీమియం' సర్టిఫికేషన్ లభించింది. అంటే కింద పడినా గీతలు పడకుండా, స్క్రీన్ పగలకుండా ఉండేలా దీనిని అత్యంత దృఢంగా రూపొందించారు. అలాగే ధూళి, నీటి తుంపరల నుంచి రక్షణ కోసం IP64 రేటింగ్ను కూడా ఈ మొబైల్కు ఇచ్చారు.
అద్భుతమైన ఫీచర్లు.. కృత్రిమ మేధస్సు (AI) బటన్..
నేటి ఆధునిక కాలానికి అనుగుణంగా ఈ ఫోన్లో ప్రత్యేకమైన 'AI బటన్'ను అమర్చారు. దీని ద్వారా కేవలం ఒకే ఒక్క క్లిక్తో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ను వినియోగించుకోవచ్చు. 6.87 అంగుళాల పెద్ద స్క్రీన్, 1020 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ దీని సొంతం. కాబట్టి ఎండలో చూసినా డిస్ప్లే ఎంతో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో పనిచేసే ఈ ఫోన్లో 4GB ర్యామ్ ఉంటుంది. అయితే హానర్ ర్యామ్ టర్బో సాంకేతికత సాయంతో దీనిని ఏకంగా 12GB వరకు పెంచుకోవచ్చు. ఫొటోల కోసం వెనుక వైపు 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను ఇచ్చారు.
మన బడ్జెట్కు తగ్గేదేలే..
ఈ ఫోన్ ధర విషయానికి వస్తే, ఐరోపా మార్కెట్ ధరల ప్రకారం సుమారు 219 యూరోలుగా ఉంది. అంటే మన భారతీయ కరెన్సీలో దాదాపు రూ. 23,000 వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. బ్లాక్, వైట్ రంగుల్లో లభించే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత మ్యాజిక్ ఓఎస్ 10.0 ప్లాట్ఫారమ్పై రన్ అవుతుంది.
మొబైల్ స్క్రీన్ ముందు గంటల తరబడి గడిపే నేటి యువతకు, తరచూ ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఈ ఫోన్ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. భారీ బ్యాటరీతో పాటు అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు, తక్కువ బడ్జెట్లో లభిస్తుండటంతో ఈ హానర్ 600 స్మార్ట్ 5G ఫోన్ మార్కెట్లో హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.