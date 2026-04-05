Honor: ఐఫోన్ 17 ప్రో తరహా డిజైన్.. 9000mAh భారీ బ్యాటరీ.. ఆనర్ నుంచి అదిరిపోయే ఫోన్

Honor 600 Series: హానర్ కంపెనీ తన కొత్త ఫోన్ తో మార్కెట్ ను షేక్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇందులో ఏకంగా 9000mAh సామర్థ్యం కలిగిన భారీ బ్యాటరీని అందించేందుకు సిద్ధమైంది.

Venkat
Published on: 5 April 2026 10:05 PM IST
Honor 600 Series: ప్రముఖ చైనా స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజం ఆనర్ తన సరికొత్త 'ఆనర్ 600' సిరీస్‌ను ప్రపంచ మార్కెట్లోకి విడుదల చేయడానికి సర్వం సిద్ధం చేస్తోంది. వినూత్నమైన డిజైన్, అద్భుతమైన సాంకేతిక హంగులతో రానున్న ఈ ఫోన్లకు సంబంధించి కంపెనీ ఇప్పటికే టీజర్లను విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది. ముఖ్యంగా బ్యాటరీ సామర్థ్యం విషయంలో ఈ సిరీస్ సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

ఆనర్ సంస్థ మలేషియా వంటి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఒక ప్రత్యేక వెబ్‌సైట్ పేజీని (మైక్రోసైట్) అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో కూడా ఈ కొత్త ఫోన్ గురించి వరుస పోస్ట్‌లు చేస్తూ వినియోగదారుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. టెక్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ నెల చివరి నాటికి ఆనర్ 600, ఆనర్ 600 ప్రో మోడళ్లు అధికారికంగా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సిరీస్‌లో ఆకర్షణీయమైన ఆరెంజ్ రంగు వేరియంట్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.

ఐఫోన్ తరహా డిజైన్, కెమెరా..

ఆనర్ 600 సిరీస్ డిజైన్ చూడటానికి ఆపిల్ ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్‌ను పోలి ఉండటం విశేషం. వెనుక భాగంలో చతురస్రాకారపు కెమెరా మాడ్యూల్‌తో పాటు ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌ను కంపెనీ అమర్చింది. ప్రో మోడల్‌లో మూడు కెమెరాలు ఉండగా, సాధారణ మోడల్‌లో రెండు కెమెరాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సదుపాయంతో తీసుకువస్తున్నారు. దీనివల్ల ఫొటోలు, వీడియోలు అత్యంత స్పష్టంగా వస్తాయి.

9000mAh భారీ బ్యాటరీ.. గంటల తరబడి పవర్..

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్లలోని అత్యంత కీలకమైన అంశం దాని బ్యాటరీ. ప్రస్తుత లీకుల ప్రకారం, ఇందులో 9000mAh సామర్థ్యం కలిగిన భారీ సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని అమర్చారు. స్మార్ట్‌ఫోన్ చరిత్రలోనే ఇంత పెద్ద బ్యాటరీని సాధారణ పరిమాణంలో అందించడం ఇదే మొదటిసారి కావచ్చు. దీనివల్ల వినియోగదారులు ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు నుంచి మూడు రోజుల పాటు నిరాటంకంగా ఫోన్‌ను వాడుకోవచ్చు.

కీలక ఫీచర్లు..

డిస్ప్లే: 6.57 అంగుళాల 1.5K OLED స్క్రీన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో వస్తుంది.

ప్రోసెసర్: పవర్ ఫుల్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌ను ఇందులో వాడనున్నారు.

భద్రత: వేగవంతమైన పనితీరు కోసం 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంటుంది.

నిర్మాణం: మెటల్ ఫ్రేమ్, గ్లాస్ బ్యాక్ ప్యానెల్‌తో ప్రీమియం లుక్ కలిగి ఉంటుంది.

మరికొద్ది రోజుల్లోనే ఈ ఫోన్ల ధరలు, పూర్తి వివరాలను కంపెనీ వెల్లడించనుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన బ్యాటరీ లైఫ్ కోరుకునే వారికి గొప్ప ఎంపికగా మారనుంది.

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

