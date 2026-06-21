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GTA 6 : GTA లవర్స్‌కు సూపర్ న్యూస్.. వైస్ సిటీ రెడీ.!

GTA 6 : గేమింగ్ ప్రపంచం ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'గ్రాండ్ తెఫ్ట్ ఆటో 6' (GTA 6) గేమ్ గురించిన ఒక కీలకమైన అప్‌డేట్‌ను రాక్‌స్టార్ గేమ్స్ అధికారికంగా

G Krishna
Published on: 21 Jun 2026 7:08 PM IST
GTA 6
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GTA 6 

GTA 6 : గేమింగ్ ప్రపంచం ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'గ్రాండ్ తెఫ్ట్ ఆటో 6' (GTA 6) గేమ్ గురించిన ఒక కీలకమైన అప్‌డేట్‌ను రాక్‌స్టార్ గేమ్స్ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. వచ్చే వారం నుండి ఈ మోస్ట్ అవేటెడ్ ఓపెన్-వరల్డ్ క్రైమ్ గేమ్ ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభం కానున్నట్లు గురువారం ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటనతో పాటు గేమ్‌కు సంబంధించిన అఫీషియల్ కవర్ ఆర్ట్ , గేమింగ్ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకునేలా వైస్ సిటీ (Vice City) సరికొత్త నైట్ వ్యూని కూడా డెవలపర్స్ పంచుకున్నారు.

జూన్ 25 నుండి ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభం

ప్లేస్టేషన్ 5 (PS5) , ఎక్స్‌బాక్స్ సిరీస్ ఎస్/ఎక్స్ (Xbox Series S/X) వినియోగదారులు జూన్ 25 నుండి 'జిటిఎ 6' గేమ్‌ను ప్రీ-పర్చేజ్ (ముందుగా కొనుగోలు) చేసుకోవచ్చని రాక్‌స్టార్ గేమ్స్ వెల్లడించింది. ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమయ్యే ఆ రోజునే గేమ్ ధర వివరాలు , అందుబాటులో ఉండే వివిధ ఎడిషన్ల (Editions) గురించిన సమాచారాన్ని స్టూడియో అధికారికంగా ప్రకటించనుంది. ఈ గేమ్ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ధర సుమారు $80 (డాలర్లు) వరకు ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.

అప్‌డేట్ అయిన అఫీషియల్ వెబ్‌సైట్.. కొత్త కవర్ ఆర్ట్!

ప్రీ-ఆర్డర్ తేదీ ప్రకటనతో పాటు రాక్‌స్టార్ గేమ్స్ తమ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను అప్‌డేట్ చేసింది. హోమ్‌పేజీలో సరికొత్త కవర్ ఆర్ట్‌ను ఉంచారు. ఈ కవర్ ఆర్ట్‌లో గేమ్‌లోని వివిధ పాత్రలు, వాహనాలు , ఒక ముసలి (Alligator) ఉన్న కొల్లాజ్‌ను మనం చూడవచ్చు. దీనితో పాటు జూన్ 25 ప్రీ-ఆర్డర్ తేదీ , సపోర్ట్ చేసే ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల వివరాలను హోమ్‌పేజీలో పొందుపరిచారు.

వైస్ సిటీ అద్భుతమైన నైట్ స్కైలైన్ వ్యూ

వెబ్‌సైట్‌లో కొద్దిగా కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే, వైస్ సిటీ రాత్రి వేళల్లో ఎలా ఉంటుందో చూపించే ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్‌ను రాక్‌స్టార్ జత చేసింది. గతంలో విడుదలైన ట్రైలర్స్ , స్క్రీన్‌షాట్స్‌లో వైస్ సిటీని చూపించినప్పటికీ, నైట్ టైమ్ స్కైలైన్‌ను ఇంత వివరంగా చూపించడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ క్లిప్‌లో దట్టమైన డౌన్‌టౌన్ పట్టణ ప్రాంతం, వాటర్‌ఫ్రంట్ ప్రాపర్టీలు, పీర్స్ (Piers), కదులుతున్న ట్రాఫిక్, గాల్లో ఎగురుతున్న హెలికాప్టర్లు , కొన్ని పడవలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

విడుదల తేదీపై ఫ్యాన్స్ అయోమయం.. కానీ!

వెబ్‌సైట్ అప్‌డేట్‌లో ఒక ఆసక్తికరమైన మార్పు చోటుచేసుకుంది. గతంలో హోమ్‌పేజీలో కనిపించిన 'నవంబర్ 19' విడుదల తేదీ రెఫరెన్సులు ఇప్పుడు కనిపించడం లేదు. వాటి స్థానంలో కొత్త జూన్ 25 ప్రీ-ఆర్డర్ తేదీని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల గేమ్ విడుదల ఏమైనా ఆలస్యం అవుతుందా? అని కొందరు అభిమానులు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే గేమ్ ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం లేదని నిపుణులు చెప్తున్నారు. రాక్‌స్టార్ మాతృ సంస్థ 'టేక్-టూ' (Take-Two) ఇప్పటికే నవంబర్ 19 విడుదల తేదీని పలుమార్లు పునరుద్ఘాటించింది.

త్వరలోనే కొత్త ట్రైలర్ , గేమ్‌ప్లే?

వచ్చే వారం ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభం కావడం అనేది గేమ్ విడుదల తేదీ లాక్ అయిందనడానికి బలమైన సంకేతం. టేక్-టూ సీఈఓ ప్రకారం, ఈ వేసవిలోనే జిటిఎ 6 మార్కెటింగ్ ప్రచారాన్ని భారీగా ప్రారంభించనున్నారు. జూన్ 25న ప్రీ-ఆర్డర్లు లైవ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత, రాక్‌స్టార్ గేమ్స్ తమ 3వ ట్రైలర్‌ను లేదా మొదటి గేమ్‌ప్లే (Gameplay) వీడియోను విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని గేమింగ్ కమ్యూనిటీ గట్టిగా ఆశిస్తోంది.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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