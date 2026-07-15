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గూగుల్‌కు భారీ షాక్.. జెమినీ ఏఐపై కాపీరైట్ కేసు!

జెమినీ ఏఐ శిక్షణకు కాపీరైట్ పుస్తకాలను అనుమతి లేకుండా వినియోగించిందంటూ గూగుల్‌పై అమెరికాలో ప్రముఖ ప్రచురణ సంస్థలు కేసు దాఖలు చేశాయి.

Ramya Vegirouthu
Published on: 15 July 2026 12:38 PM IST
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గూగుల్ అభివృద్ధి చేసిన జెమినీ (Gemini) కృత్రిమ మేధ (AI) మోడళ్లకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి కాపీరైట్ ఉన్న పుస్తకాలను అనుమతి లేకుండా వినియోగించిందని ఆరోపిస్తూ అమెరికాలో ప్రముఖ ప్రచురణ సంస్థలు గూగుల్‌పై కేసు దాఖలు చేశాయి. ఈ వివాదం ఏఐ శిక్షణలో కాపీరైట్ నిబంధనలపై కీలక చర్చకు దారితీసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

న్యూయార్క్ ఫెడరల్ కోర్టులో దాఖలైన ఈ వ్యాజ్యంలో హాచెట్ బుక్ గ్రూప్, సెంగేజ్ లెర్నింగ్, ఎల్సివియర్ సంస్థలతో పాటు ప్రముఖ రచయిత స్కాట్ టురో కూడా భాగస్వాములయ్యారు. గూగుల్ మిలియన్ల కొద్దీ కాపీరైట్ రక్షణ ఉన్న పుస్తకాలను అనుమతి లేకుండా జెమినీ ఏఐ శిక్షణ కోసం ఉపయోగించిందని వారు ఆరోపించారు.

ఫిర్యాదు ప్రకారం, గూగుల్ బుక్స్, గూగుల్ ప్లే బుక్స్, గూగుల్ స్కాలర్ వంటి సేవల కోసం గతంలో లైసెన్స్ పొందిన పుస్తకాలను పరిమిత ప్రయోజనాలకే వినియోగించాల్సి ఉండగా, వాటినే ఏఐ శిక్షణ కోసం ఉపయోగించడం ఒప్పంద ఉల్లంఘన అని ప్రచురణకర్తలు పేర్కొన్నారు.

కాపీరైట్ ఉన్న పుస్తకాల ప్రతులను భద్రపరచి, వాటి ఆధారంగా జెమినీ సామర్థ్యాలను పెంచిందని, రచయితలు లేదా ప్రచురణ సంస్థలకు అదనపు లైసెన్స్ ఫీజులు చెల్లించలేదని వారు ఆరోపించారు. అలాగే, ఈ విధంగా శిక్షణ పొందిన ఏఐ వ్యవస్థలు అసలు పుస్తకాల మార్కెట్‌కు పోటీగా కంటెంట్ రూపొందించే అవకాశం ఉందని కూడా అభిప్రాయపడ్డారు.

ఈ కేసులో గూగుల్‌పై నష్టపరిహారం విధించడంతో పాటు, కాపీరైట్ ఉల్లంఘనకు కారణమైన కంటెంట్‌ను తొలగించాలని, శిక్షణ కోసం వినియోగించిన అనధికారిక కాపీలను నాశనం చేయాలని కోర్టును ప్రచురణ సంస్థలు కోరాయి.

ఇటీవల ఏఐ మోడళ్ల శిక్షణలో కాపీరైట్ ఉన్న కంటెంట్ వినియోగంపై టెక్ కంపెనీలపై వరుసగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. మెటా, ఓపెన్‌ఏఐ, ఆంత్రోపిక్ వంటి సంస్థలు కూడా ఇలాంటి ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ తాజా కేసుపై గూగుల్ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా స్పందించలేదు.

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Ramya Vegirouthu

Ramya Vegirouthu

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