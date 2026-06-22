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Google Pixel 7 Price Drop: మొబైల్ ప్రియులకు బంపర్ ఆఫర్.. రూ. 31,000 భారీ డిస్కౌంట్‌తో గూగుల్ పిక్సెల్ 7..!

Google Pixel 7 Amazon Offers: అద్భుతమైన బిల్డ్ క్వాలిటీ, అదిరిపోయే కెమెరా పనితీరుతో లగ్జరీ ఫోన్‌గా పేరుగాంచిన గూగుల్ పిక్సెల్ 7 (8GB రామ్ + 128GB స్టోరేజ్) వేరియంట్‌ను కంపెనీ ప్రారంభంలో రూ. 59,999 ల భారీ ధరకు భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. అప్పట్లో అంత ధర పెట్టి కొనలేకపోయిన వారికి ఇప్పుడు అమెజాన్ అదిరిపోయే తీపి కబురు అందించింది.

Venkat
Published on: 22 Jun 2026 6:00 AM IST
Google pixel 7 mega discount amazon offer price in india
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Google pixel 7

Google Pixel 7 Amazon Offers: ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనాలని కలలు కనే వారికి ఇదొక సువర్ణావకాశం. ఐఫోన్, శాంసంగ్‌లకు గట్టి పోటీ ఇస్తూ, ప్యూర్ ఆండ్రాయిడ్ అనుభూతిని అందించే గూగుల్ పిక్సెల్ 7 పై ప్రముఖ ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ సంస్థ అమెజాన్ ఊహించని రీతిలో ఏకంగా రూ. 31 వేల వరకు భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు మీ కోసం.

మధ్యతరగతి బడ్జెట్‌లోనే లగ్జరీ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్..

స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్లో గూగుల్ పిక్సెల్ సిరీస్‌కు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అద్భుతమైన బిల్డ్ క్వాలిటీ, అదిరిపోయే కెమెరా పనితీరుతో లగ్జరీ ఫోన్‌గా పేరుగాంచిన గూగుల్ పిక్సెల్ 7 (8GB రామ్ + 128GB స్టోరేజ్) వేరియంట్‌ను కంపెనీ ప్రారంభంలో రూ. 59,999 ల భారీ ధరకు భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. అప్పట్లో అంత ధర పెట్టి కొనలేకపోయిన వారికి ఇప్పుడు అమెజాన్ అదిరిపోయే తీపి కబురు అందించింది. ప్రస్తుతం ఎలాంటి అదనపు నిబంధనలు లేకుండానే ఈ ఫోన్ ఏకంగా రూ. 29,499 లకే లిస్ట్ అయింది. అంటే కస్టమర్లకు నేరుగా రూ. 30,500 ల ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. ముప్పై వేల లోపు బడ్జెట్ ఉన్న వారికి ఇది నిజంగానే గోల్డెన్ డీల్ అని చెప్పవచ్చు.

బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ లబ్ధి..

అమెజాన్ ఈ ఆఫర్‌ను మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చడానికి కొన్ని అదనపు రాయితీలను కూడా జత చేసింది. హెచ్ఎస్‌బీసీ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగించి ఈ ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేస్తే కస్టమర్లకు అదనంగా 5 శాతం (గరిష్టంగా రూ. 1,474 వరకు) ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఫోన్ ధర కేవలం రూ. 28,024 కే తగ్గుతుంది. ఇంతటితో ఆగకుండా, మీ పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా గరిష్టంగా రూ. 27,650 వరకు అదనపు తగ్గింపును సొంతం చేసుకోవచ్చు. పాత ఫోన్ కండిషన్ బాగుంటే ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా గూగుల్ పిక్సెల్ 7ను అత్యంత తక్కువ ధరకే చేజిక్కించుకోవచ్చు. మొత్తం ఆఫర్లు కలుపుకుంటే దాదాపు రూ. 31,975 ల వరకు వాస్తవ లాభం చేకూరుతుంది.

కళ్ళు చెదిరే డిస్‌ప్లే, సరికొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్..

ఈ ప్రీమియం ఫోన్ ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ ఉన్న 6.30-ఇంచ్ ఫుల్ హెచ్‌డీ+ ఓఎల్ఈడీ డిస్‌ప్లేను అందించారు. దీనివల్ల ఇండోర్, అవుట్‌డోర్లలో స్క్రీన్ బ్రైట్‌నెస్, కలర్స్ చాలా రిచ్‌గా కనిపిస్తాయి. సాఫ్ట్‌వేర్ పరంగా గూగుల్ కంపెనీ ఈ ఫోన్‌కు సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్‌డేట్‌ను కూడా అందించింది. ప్యూర్ ఆండ్రాయిడ్ కావడం వల్ల ఇందులో ఎలాంటి అనవసరమైన యాప్స్ ఉండవు, ఫోన్ చాలా వేగంగా, స్మూత్‌గా పనిచేస్తుంది. భద్రత కోసం ఫోన్ స్క్రీన్ లోపలే అమర్చిన అడ్వాన్స్‌డ్ ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌తో పాటు ఫాస్ట్ ఫేస్ అన్‌లాక్ ఫీచర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

సినిమాటిక్ కెమెరా, పవర్ ఫుల్ బ్యాటరీ..

గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్లంటేనే ఫొటోగ్రఫీకి కేరాఫ్ అడ్రస్. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు లాండ్‌స్కేప్ ఫోటోల కోసం 12 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాను ఇచ్చారు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం ముందు వైపు 10.8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. ఇందులో గూగుల్ సొంతంగా తయారు చేసిన శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ గూగుల్ టెన్సార్ G2 ప్రాసెసర్‌ను అమర్చారు. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్లను చాలా సులభంగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. కనెక్టివిటీ పరంగా 5G సపోర్ట్ ఉంది. ఈ ఫోన్ ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌తో పాటు ప్రీమియం వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌ను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. గూగుల్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ బ్యాటరీ సేవర్ మోడ్‌ను ఆన్ చేస్తే ఈ ఫోన్ ఏకంగా 72 గంటల (3 రోజులు) బ్యాటరీ లైఫ్‌ను ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

రూ. 30 వేల లోపు బడ్జెట్‌లో ఒక బ్రాండెడ్, ప్రీమియం లుక్, అద్భుతమైన కెమెరా ఉన్న స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం చూస్తున్న వారికి గూగుల్ పిక్సెల్ 7 అత్యుత్తమ ఎంపిక అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అమెజాన్‌లో లైవ్ లో ఉన్న ఈ మెగా డిస్కౌంట్ ఆఫర్ పరిమిత కాలం మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, ఆసక్తి గల కొనుగోలుదారులు వెంటనే స్పందించి ఈ డీల్‌ను సొంతం చేసుకోవడం మంచిది.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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