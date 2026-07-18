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Gen Z : ఏఐపై జెన్ జీ తిరుగుబాటు.. "మాకు మనుషులే ముఖ్యం" అంటున్న యువత

ఏఐపై జెన్ జీ వ్యతిరేకత పెరుగుతోంది. ఉద్యోగ భద్రత, సృజనాత్మకత, మానవ విలువలు కాపాడాలని యువత గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తోంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 July 2026 2:20 AM IST
Gen Z Pushes Back Against AI, Demands Human-Centric Future
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Gen Z Pushes Back Against AI, Demands Human-Centric Future

కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) ప్రపంచాన్ని వేగంగా మార్చేస్తున్నప్పటికీ, దానిపై యువతలో వ్యతిరేక స్వరం రోజురోజుకూ బలపడుతోంది. ముఖ్యంగా జెన్ జీ (Gen Z) తరానికి చెందిన యువత ఏఐ తమ సృజనాత్మకత, ఉపాధి అవకాశాలు, స్వతంత్ర నిర్ణయాలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని భావిస్తోంది. అందుకే అల్గోరిథమ్‌లు నిర్ణయించే భవిష్యత్తు కాకుండా, మనుషులు కేంద్రంగా ఉండే సమాజాన్ని కోరుకుంటున్నట్లు తాజా పరిణామాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

ఇటీవల ప్రముఖ హాలీవుడ్ దర్శకుడు మార్టిన్ స్కోర్సేస్ కథా చిత్రీకరణకు ముందుగా స్టోరీబోర్డింగ్ కోసం జనరేటివ్ ఏఐ సంస్థ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ ల్యాబ్స్తో కలిసి పనిచేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే ఈ ప్రకటన సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. "ఏఐ సినిమా కళను నాశనం చేస్తుంది" అంటూ అనేక మంది అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు.

ఇక అమెరికాలోని పలు విశ్వవిద్యాలయాల పట్టభద్రుల సభల్లో కూడా ఇదే అసంతృప్తి కనిపించింది. ఫ్లోరిడా యూనివర్సిటీలో జరిగిన కాన్వొకేషన్‌లో ఏఐను "తదుపరి పారిశ్రామిక విప్లవం"గా కొనియాడిన వక్తకు విద్యార్థులు బిగ్గరగా వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేశారు. మాజీ గూగుల్ సీఈఓ ఎరిక్ ష్మిడ్, బిగ్ మెషిన్ రికార్డ్స్ సీఈఓ స్కాట్ బోర్చెట్టా వంటి ప్రముఖులు ఏఐను ప్రశంసించిన సందర్భాల్లో కూడా విద్యార్థులు నిరసన తెలిపారు.

యువతలో పెరుగుతున్న అనుమానాలు

తాజా అధ్యయనాల ప్రకారం, జెన్ జీ తరానికి చెందిన చాలా మంది యువత ఏఐ తమ సృజనాత్మకతను పెంచుతుందనే అభిప్రాయాన్ని అంగీకరించడం లేదు. పైగా ఇది విద్యా నాణ్యతను దెబ్బతీస్తుందని, విమర్శనాత్మక ఆలోచనా విధానాన్ని బలహీనపరుస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఉద్యోగాల్లో కూడా ఏఐ కారణంగా అవకాశాలు తగ్గిపోతాయనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

దీనికి భిన్నంగా, బేబీ బూమర్ తరం మాత్రం ఏఐను పనిని సులభతరం చేసే విప్లవాత్మక సాధనంగా చూస్తోంది. టైప్‌రైటర్ నుంచి కంప్యూటర్ వరకు వచ్చిన సాంకేతిక మార్పులను అనుభవించిన వారు ఏఐను మరో సాంకేతిక పురోగతిగా స్వీకరిస్తున్నారు.

ఉద్యోగ భద్రతే ప్రధాన ఆందోళన

ప్రస్తుత యువతకు ఎదురవుతున్న అతిపెద్ద సమస్య ఉద్యోగ భద్రత. నిరంతరం కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి, ఆటోమేషన్ పెరుగుదల, ఏఐ ఆధారిత ఉద్యోగ వ్యవస్థలతో భవిష్యత్తుపై అనిశ్చితి నెలకొంది. దీంతో "ఏఐకు అనుగుణంగా మారండి లేక వెనుకబడిపోతారు" అనే సందేశాన్ని జెన్ జీ పెద్దగా అంగీకరించడం లేదు.

మానవ సృజనాత్మకతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలంటున్న జెన్ జీ

యువత అభిప్రాయం ప్రకారం, కళ, సాహిత్యం, విద్య, ఉపాధి వంటి రంగాల్లో మానవ సృజనాత్మకత, ఆలోచనా శక్తి, స్వతంత్ర నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం తగ్గకూడదు. ఏఐ పూర్తిగా జీవితాన్ని నియంత్రించే పరిస్థితి కాకుండా, మనుషులకు తోడ్పడే సాధనంగా మాత్రమే ఉండాలని వారు కోరుతున్నారు.

ఏఐ భవిష్యత్తుపై స్పష్టమైన సందేశం

జెన్ జీ నుంచి వస్తున్న ఈ వ్యతిరేక స్వరం ఒక విషయం స్పష్టం చేస్తోంది. సాంకేతికత అభివృద్ధి అవసరమే అయినా, మానవ విలువలు, సృజనాత్మకత, ఉపాధి భద్రత, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే భవిష్యత్తునే యువత కోరుకుంటోంది. అల్గోరిథమ్‌లు మాత్రమే నిర్ణయించే ప్రపంచం కంటే, మనుషులు కేంద్రంగా ఉండే సమాజమే తమ లక్ష్యమని జెన్ జీ స్పష్టంగా చెబుతోంది.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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