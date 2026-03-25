ChatGPT: అలర్ట్..! చాట్ జీపీటీని ఈ 5 ప్రశ్నలు పొరపాటున అడిగినా.. చిక్కుల్లో పడ్డట్లే..?

ChatGPT safety Tips: ప్రస్తుత కాలంలో కృత్రిమ మేధస్సు (AI) వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ముఖ్యంగా చాట్ జీపీటీని యువత తమ స్నేహితుడిగా, సలహాదారుగా భావిస్తున్నారు.

Venkat
Published on: 25 March 2026 9:13 PM IST
ChatGPT Risks
ChatGPT Risks: ప్రస్తుతం అన్ని రంగాల్లో ఏఐ వాడకం విపరీతంగా పెరిగింది. ఏఐను ఓ సాధారణ సమాచార సాధనంగా మాత్రమే కాకుండా స్నేహితుడు, సలహాదారు, జీవిత మార్గదర్శిగా కూడా భావిస్తున్నారు. ఉద్యోగ చర్చలు, వ్యక్తిగత సమస్యలు ఇలా ఎన్నో నిర్ణయాల కోసం దీనిపై ఆధారపడుతున్నారు. అయితే ఇది ఎంత ఉపయోగకరమో అంతే ప్రమాదకరం కూడా కావొచ్చు. కొన్ని విషయాలు అడగడం వల్ల మీ భద్రతకు ముప్పు కలగవచ్చని మర్చిపోకండి. అసలు చాట్ జీపీటిని ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగవద్దు అనేది తెలుసుకోవాలి.

పర్సనల్ సమాచారం పంచుకోవడం ప్రమాదకరం..

చాట్ జీపీటీ అనేది మీ వ్యక్తిగత డైరీ కాదు. మీ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, పాస్‌వర్డ్‌లు, కార్యాలయానికి సంబంధించిన రహస్య పత్రాలు లేదా ఇతరులకు తెలియకూడదు అనుకునే ఏ విషయాన్నైనా ఇందులో టైప్ చేయకండి. మీరు ఇచ్చే ప్రతి సమాచారం క్లౌడ్ సర్వర్‌లలో నిక్షిప్తమవుతుంది. డేటా లీక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉన్నందున, బహిరంగ ప్రదేశంలో గట్టిగా చెప్పలేని ఏ విషయాన్ని కూడా చాట్ జీపీటీకి చెప్పకండి.

వైద్య సలహాలపై ఆధారపడొద్దు..

అనారోగ్య లక్షణాలను బట్టి మందులు అడగడం లేదా మానసిక ఒత్తిడికి చికిత్స కోరడం ప్రమాదకరం. చాట్ జీపీటీ వైద్యుడు కాదు. అది ఇచ్చే సమాచారం కొన్నిసార్లు తప్పుగా ఉండవచ్చు, ఇది మీ ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. మానసిక సమస్యలకు మనుషుల సానుభూతి అవసరం, యంత్రాల అల్గారిథమ్స్ కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉంటే నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించడమే ఉత్తమం.

చట్ట విరుద్ధ లేదా ప్రమాదకర ప్రశ్నలు అడగవద్దు..

హ్యాకింగ్ చేయడం ఎలా? బాంబు తయారీ లేదా నేరాలు చేసి తప్పించుకోవడం ఎలా? వంటి ప్రశ్నలు సరదాకి కూడా అడగకండి. ఇలాంటి ప్రశ్నలను ఏఐ కంపెనీలు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తాయి. మీ ప్రశ్నలు గనుక అనుమానాస్పదంగా ఉంటే, అవి భద్రతా సంస్థలకు చేరి మీరు చట్టపరమైన చర్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.

అపోహలు, వదంతులపై నమ్మకం పెట్టుకోవద్దు..

ఏఐ కొన్నిసార్లు లేని విషయాన్ని ఉన్నట్లుగా భ్రమింపజేస్తుంది. మీరు ఏదైనా అపోహలు, వదంతులు గురించి అడిగితే, అది అబద్ధాలను కూడా నిజాలుగా నమ్మించేలా సమాధానం ఇస్తుంది. ఇది మీ ఆలోచనా విధానాన్ని తప్పుదోవ పట్టించి, సమాజంలో విద్వేషాలకు లేదా తప్పుడు నిర్ణయాలకు దారితీయవచ్చు. నిజానిజాల కోసం ఎప్పుడూ నమ్మదగిన పుస్తకాలు లేదా నిపుణులను ఆశ్రయించడం మంచిది.

జీవితానికి సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు..

ఉద్యోగం మానేయాలా? సంబంధాన్ని తెంచుకోవాలా? బాస్‌తో ఎలా గొడవపడాలి? వంటి వ్యక్తిగత జీవిత నిర్ణయాలను ఏఐకి వదిలివేయకండి. మీ భావోద్వేగాలు, మీ జీవిత నేపథ్యం ఏఐకి తెలియదు. అది కేవలం గణాంకాల ఆధారంగా సమాధానం ఇస్తుంది. నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఐడియాలు తీసుకోవచ్చు కానీ, తుది నిర్ణయం మాత్రం మీ విజ్ఞతకే వదిలివేయాలి.

చాట్ జీపీటీ నేర్చుకోవడానికి, రాయడానికి ఒక అద్భుతమైన సాధనం. కానీ దానిని డాక్టర్‌గానో, లాయర్‌గానో లేదా ప్రాణస్నేహితుడిగానో భావించి గుడ్డిగా నమ్మడం మీ భద్రతకే ముప్పు.

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Related Stories
