Canva Down: యూజర్లకు షాక్.. గంటల తరబడి నిలిచిపోయిన ‘కాన్వా’!
Canva Down: ప్రముఖ డిజైనింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'కాన్వా' (Canva) జూలై 2న సాంకేతిక సమస్యలను ఎదుర్కొంది.
Canva Down: ప్రముఖ డిజైనింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'కాన్వా' (Canva) జూలై 2న సాంకేతిక సమస్యలను ఎదుర్కొంది. దీనివల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద సంఖ్యలో యూజర్లు తమ రోజువారీ పనులను చేసుకోలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. సైట్లో ఇమేజ్లు అప్లోడ్ కాకపోవడం, ప్రాజెక్ట్లు ఓపెన్ అవ్వకపోవడం, పని మధ్యలోనే స్క్రీన్ ఫ్రీజ్ (ఆగిపోవడం) అయిపోవడం వంటి అనేక ఫిర్యాదులు యూజర్ల నుండి వెల్లువెత్తాయి.
అసలు ఏం జరిగింది?
ప్రముఖ అవుట్టేజ్ ట్రాకింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ 'డౌన్డిటెక్టర్' (Downdetector) లో వందలాది మంది యూజర్లు కాన్వా పనిచేయడం లేదంటూ రిపోర్ట్ చేశారు. ముఖ్యంగా ఇమేజ్లు, వీడియోలు లేదా ఇతర డిజైన్ ఫైల్స్ను అప్లోడ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ప్రాసెస్ మధ్యలోనే నిలిచిపోవడం లేదా ఫెయిల్ అవ్వడం వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. మరికొందరు సైట్ చాలా నెమ్మదిగా లోడ్ అవుతోందని, పాత ప్రాజెక్ట్లు ఓపెన్ కావడం లేదని ఫిర్యాదు చేశారు. కాన్వా అధికారిక స్టేటస్ పేజీ కూడా ఈ సమస్యను ధృవీకరించింది. ముఖ్యంగా ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ ప్రాంతాల్లోని యూజర్లకు సైట్ మరింత నెమ్మదిగా రెస్పాండ్ అయినట్లు సంస్థ పేర్కొంది.
కాన్వా స్టేటస్ టైమ్లైన్ (ఆస్ట్రేలియా కాలమానం ప్రకారం - AEST):
రోజంతా కాన్వా ఇంజనీరింగ్ టీమ్ ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి నిరంతరం పనిచేసింది. స్టేటస్ పేజీ ప్రకారం టైమ్లైన్ ఇలా ఉంది:
10:47 AEST (సమస్య గుర్తింపు): కాన్వా సమస్యను గుర్తించి, దానికి సంబంధించిన ఫిక్స్ను రోల్ అవుట్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
11:54 AEST (పర్యవేక్షణ): సమస్యకు తాత్కాలిక పరిష్కారం అందించి, సైట్ పనితీరును పర్యవేక్షించడం ప్రారంభించారు.
12:21 AEST (మరోసారి సమస్య): సమస్య మళ్లీ తలెత్తడంతో, ఇంజనీర్లు మరో ఫిక్స్ను పుష్ చేశారు.
14:19 AEST (మళ్లీ పర్యవేక్షణ): రెండోసారి ఫిక్స్ అప్లై చేసి, పర్యవేక్షణ కొనసాగించారు.
16:44 AEST (పరిష్కారం): ఎట్టకేలకు సమస్య పూర్తిగా పరిష్కారమైనట్లు కాన్వా ప్రకటించింది.
ఒకేసారి కాకుండా, సమస్య పదే పదే రావడం వల్ల ప్యాచ్లు వేస్తూ దాన్ని అదుపులోకి తెచ్చారు. అయితే, ప్రధాన సమస్య ముగిసినప్పటికీ ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ యూజర్లకు కొద్దిసేపు సైట్ నెమ్మదిగా పనిచేసే అవకాశం ఉందని కాన్వా తెలిపింది.
ఇమేజ్లు ఎందుకు అప్లోడ్ కాలేదు?
సాధారణంగా ఇలాంటి అవుట్టేజ్లు బ్యాకెండ్ సర్వర్ సమస్యలు, కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ (CDN) గ్లిచ్లు లేదా రూటీన్ అప్డేట్ల సమయంలో వచ్చే లోపాల వల్ల జరుగుతుంటాయి. అయితే, కాన్వా దీనికి గల ఖచ్చితమైన సాంకేతిక కారణాన్ని ఇంకా వెల్లడించలేదు.
ఇంకా సమస్య ఎదురైతే ఏం చేయాలి?
కాన్వా సమస్య పరిష్కారమైందని చెప్తున్నా, మీ అకౌంట్లో ఇంకా ఇబ్బందులు ఉంటే ఈ క్రింది పద్ధతులు పాటించవచ్చు:
పేజీని రిఫ్రెష్ చేయండి: లేదా యాప్ను రీస్టార్ట్ చేయండి. దీనివల్ల తాత్కాలిక గ్లిచ్లు తొలగిపోతాయి.
క్యాచీ డేటా క్లియర్ చేయండి: బ్రౌజర్ క్యాచీని క్లియర్ చేయడం లేదా వేరే బ్రౌజర్లో ట్రై చేయడం మంచిది.
స్టేటస్ పేజీని చెక్ చేయండి: సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం కాన్వా అఫీషియల్ స్టేటస్ పేజీని చూడండి.
నెట్వర్క్ మార్చండి: ఇంటర్నెట్ స్లోగా ఉన్నప్పుడు కూడా అప్లోడ్ సమస్యలు రావచ్చు, కాబట్టి నెట్వర్క్ మార్చి చూడండి.
ఆల్టర్నేటివ్ టూల్స్: అత్యవసరమైన డిజైన్ పనులు ఉంటే.. అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ (Adobe Express), మైక్రోసాఫ్ట్ డిజైనర్ (Microsoft Designer), లేదా ఫిగ్మా (Figma) వంటి ప్రత్యామ్నాయ ప్లాట్ఫారమ్లను వాడుకోవచ్చు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాన్వాకు 15 కోట్ల మందికి పైగా యూజర్లు ఉన్నారు. భారతదేశంలో కూడా చిన్న వ్యాపారస్తులు, విద్యార్థులు, ఫ్రీలాన్సర్లు, సోషల్ మీడియా క్రియేటర్లు ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లు, రెజ్యూమేలు, ప్రెజెంటేషన్ల కోసం రోజువారీగా కాన్వాపైనే ఆధారపడతారు. అందువల్ల, కొద్దిసేపు అంతరాయం కలిగినా యూజర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతానికైతే సమస్య సర్దుమణిగింది.