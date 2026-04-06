BSNL Freedom Plan 2026: కేవలం రూ. 1 కే నెలంతా ఫ్రీ.. బీఎస్ఎన్ఎల్ సంచలన ఆఫర్!
BSNL Freedom Plan 2026: ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ బీఎస్ఎన్ఎల్ (BSNL) తన 'ఆజాదీ కా ప్లాన్'ను మళ్ళీ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కేవలం రూ. 1 కే 30 రోజుల పాటు అపరిమిత కాల్స్, 2GB రోజువారీ డేటాను పొందే వీలుంది. ఈ ఆఫర్ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..
BSNL Freedom Plan 2026: ప్రైవేట్ టెలికాం సంస్థలకు గట్టి పోటీనిస్తూ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) ఒక అద్భుతమైన ఆఫర్ను ప్రకటించింది. గతంలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రవేశపెట్టిన ‘బీఎస్ఎన్ఎల్ ఆజాదీ కా ప్లాన్’ (BSNL Freedom Plan) ను మళ్ళీ అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు సంస్థ తన అధికారిక ఎక్స్ (X) ఖాతా ద్వారా వెల్లడించింది.
ఏమిటీ ఆఫర్?
ఈ ప్లాన్ కింద కేవలం రూ. 1 చెల్లిస్తే చాలు, వినియోగదారులు 30 రోజుల పాటు నాన్-స్టాప్ సేవలను పొందవచ్చు. ఈ ఆఫర్ యొక్క ప్రధాన విశేషాలు ఇవే:
అపరిమిత కాల్స్: ఏ నెట్వర్క్కైనా 30 రోజుల పాటు అన్లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్.
భారీ డేటా: ప్రతిరోజూ 2GB హై-స్పీడ్ డేటా (మొత్తం 60GB).
ఎస్సెమ్మెస్లు: రోజుకు 100 ఉచిత ఎస్సెమ్మెస్లు.
ఉచిత సిమ్: ఈ ప్లాన్ తీసుకునే వారికి సిమ్ కార్డు కూడా ఉచితంగానే అందజేస్తారు.
కండిషన్స్ అప్లై:
ఈ ఆఫర్ అందరికీ వర్తించదు. దీనికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్ కేవలం కొత్తగా బీఎస్ఎన్ఎల్ కనెక్షన్ తీసుకునే వారికి లేదా ఇతర నెట్వర్క్ నుంచి పోర్ట్ (MNP) అయ్యే వారికి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ కేవలం ఏప్రిల్ 30, 2026 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆసక్తి గల వారు తమకు సమీపంలోని బీఎస్ఎన్ఎల్ కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC) లేదా గుర్తింపు పొందిన రిటైలర్ వద్ద ఈ ఆఫర్ను పొందవచ్చు.
మొబైల్ రీఛార్జ్ ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో, కేవలం ఒక రూపాయికే నెలంతా సేవలు అందించడం ద్వారా బీఎస్ఎన్ఎల్ తన నెట్వర్క్ను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని చూస్తోంది. మీరు కొత్త సిమ్ తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ ఏప్రిల్ 30 లోపు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడం ఉత్తమం.