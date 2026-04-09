DSLR కెమెరాతో పనేలేదు.. కళ్లుచెదిరే ఫొటోల కోసం 5 స్మార్ట్ఫోన్లపై ఓ లుక్కేయండి.. బడ్జెట్ ధరలోనే..!
Best camera smartphones under 50000: మీకు ఫోటోగ్రఫీ అంటే ప్రాణమా? ప్రొఫెషనల్ ఫోటోల కోసం ఖరీదైన డీఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే ఆగండి..! ప్రస్తుతం యాభై వేల రూపాయల బడ్జెట్లో లభిస్తున్న స్మార్ట్ఫోన్లు కెమెరాలకు దీటుగా పనితీరును కనబరుస్తున్నాయి. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన ఈ మొబైల్ ఫోన్లు మీ ఫోటోగ్రఫీ అనుభవాన్ని సరికొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్తాయి.
స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరాల విప్లవం..
నేటి కాలంలో స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం సమాచార మార్పిడికి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. అద్భుతమైన లెన్స్లు, శక్తివంతమైన సెన్సార్ల కలయికతో ఇవి ప్రొఫెషనల్ కెమెరాలను సవాలు చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా యాభై వేల రూపాయల విభాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తున్న ఫోన్లు ఫోటోగ్రాఫర్లకు వరంగా మారాయి.
అద్భుతమైన కెమెరా ఫోన్ల జాబితా..
1. వివో వి40 ప్రో: ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులకు ఈ జాబితాలో మొదటి ప్రాధాన్యత వివో వి40 ప్రో. ఇందులో వెనుక వైపు మూడు 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు ఉండగా, సెల్ఫీల కోసం కూడా 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించారు. అధిక కాంతిని ఇచ్చే అమోలెడ్ స్క్రీన్ తోపాటు పవర్ ఫుల్ ప్రాసెసర్ దీనికి అదనపు బలం.
2. ఒప్పో రెనో 12: ఈ ఫోన్ 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 8 మెగాపిక్సెల్ లెన్స్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే 6500 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ వల్ల రోజంతా ఫోటోలు తీసుకున్నా ఛార్జింగ్ సమస్య ఉండదు. వేగవంతమైన పనితీరును ఇచ్చే ప్రాసెసర్ దీని ప్రత్యేకత.
3. వన్ప్లస్ 13ఆర్ 5జీ: గేమింగ్, ఫోటోగ్రఫీ రెండింటినీ ఇష్టపడేవారికి ఇది సరైన ఎంపిక. 50 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ కెమెరా, అల్ట్రావైడ్ కెమెరా దీని సొంతం. 165 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఉన్నస్క్రీన్ వల్ల వీడియోలు చూడటం, ఫోటోలు ఎడిట్ చేయడం సులభతరం అవుతుంది.
4. శామ్సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్24 ఎఫ్ఈ: బ్రాండ్ విలువ, నాణ్యత కోరుకునే వారికి శామ్సంగ్ ఎల్లప్పుడూ ముందుంటుంది. ఇందులో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 12 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. డైనమిక్ అమోలెడ్ తెర వల్ల ఫోటోలు సహజ సిద్ధంగా కనిపిస్తాయి.
5. నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ ప్రో: విభిన్నమైన రూపం, మెరుగైన కెమెరా కావాలనుకునే వారికి ఇది సరిపోతుంది. 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో పాటు ఆప్టికల్ జూమ్ సౌకర్యం ఇందులో ఉంది. దీని వెనుక ఉండే ప్రత్యేకమైన లైట్ ఫోటోగ్రఫీలో సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ఖరీదైన కెమెరాలు మోయాల్సిన పని లేకుండా, మీ జేబులో పట్టే స్మార్ట్ఫోన్తోనే అద్భుతమైన ఫొటోలను బంధించవచ్చు. పైవన్నీ కూడా రాత్రి పూట తక్కువ కాంతిలో కూడా స్పష్టమైన ఫోటోలను అందించగలవు. మీ అవసరానికి తగిన ఫోన్ను ఎంచుకుని ఫోటోగ్రఫీని ఆస్వాదించండి.