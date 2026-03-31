Home టెక్నాలజీBikes For Students: స్టైల్ మాత్రమే కాదు, మైలేజీలోనూ అదుర్స్.. కాలేజీ కుర్రాళ్ల కోసం అదిరిపోయే 5 బైకులు

Bikes For Students: స్టైల్ మాత్రమే కాదు, మైలేజీలోనూ అదుర్స్.. కాలేజీ కుర్రాళ్ల కోసం అదిరిపోయే 5 బైకులు

Best Bikes For College Students: కాలేజీకి వెళ్లే యువతకు బైక్ అనేది కేవలం ప్రయాణ సాధనం మాత్రమే కాదు, అది వారి వ్యక్తిత్వానికి నిదర్శనం. స్టైల్ తోపాటు స్పీడ్, అలాగే మైలేజీని కోరుకునే విద్యార్థుల కోసం మార్కెట్లో ఉన్న ఐదు అత్యుత్తమ బైకుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Venkata Chari
Published on: 31 March 2026 11:03 AM IST
Bikes For Students
Bikes For Students: స్టైల్ మాత్రమే కాదు, మైలేజీలోనూ అదుర్స్.. కాలేజీ కుర్రాళ్ల కోసం అదిరిపోయే 5 బైకులు

Best Bikes For College Students: కాలేజీకి వెళ్లే యువతకు బైక్ అనేది కేవలం ప్రయాణ సాధనం మాత్రమే కాదు, అది వారి వ్యక్తిత్వానికి నిదర్శనం. స్టైల్ తోపాటు స్పీడ్, అలాగే మైలేజీని కోరుకునే విద్యార్థుల కోసం మార్కెట్లో ఉన్న ఐదు అత్యుత్తమ బైకుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కేవలం 88,800 రూపాయల ప్రారంభ ధరతో లభించే ఈ బైకులు క్యాంపస్‌లో కుర్రాళ్లను ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

1. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350: క్లాసిక్, మోడర్న్ కలయిక..

యువతలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన బైకుల్లో రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హంటర్ 350 మొదటి వరుసలో ఉంటుంది. దీని విభిన్నమైన రూపం, సిటీ రోడ్లపై సులభంగా నడిపే సౌలభ్యం దీనిని ప్రత్యేకంగా నిలుపుతుంది. ఇందులో 349 సీసీ పవర్ ఫుల్ ఇంజిన్ అందించారు. ఇది ప్రయాణాన్ని అత్యంత ఆహ్లాదకరంగా మారుస్తుంది. భద్రత కోసం ఇందులో రెండు వైపులా డిస్క్ బ్రేకులు, ఏబీఎస్ సౌకర్యం ఉంది. దీని ప్రారంభ ధర సుమారు 1,37,640 రూపాయలుగా ఉంది.

2. టీవీఎస్ రోనిన్: కొత్త తరహా అనుభూతి..

కొంచెం వెరైటీగా, విలాసవంతంగా కనిపించాలనుకునే వారికి టీవీఎస్ రోనిన్ సరైన ఎంపిక. దీని ఎల్ఈడీ హెడ్‌లైట్, గోల్డ్ రంగులో మెరిసే సస్పెన్షన్ బైకుకు ప్రీమియం లుక్ ఇస్తాయి. ఇందులో బ్లూటూత్ ద్వారా ఫోన్ అనుసంధానం చేసుకునే సదుపాయం ఉండటం వల్ల దారి తెలుసుకోవడం సులభం అవుతుంది. 225.9 సీసీ సామర్థ్యం గల ఈ బైక్ ధర 1,26,690 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

3. హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125ఆర్: బడ్జెట్ ధరలో స్పోర్ట్స్ లుక్..

తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఎక్కువ మైలేజీతో పాటు స్పోర్ట్స్ బైక్ లాంటి రూపం కావాలనుకునే వారికి హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125ఆర్ ఉత్తమమైనది. ఇది లీటరు పెట్రోల్‌కు సుమారు 66 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుంది. ట్యాంక్ తోపాటు బాడీ చూసేందుకు 200 సీసీ బైక్ లాగా కనిపిస్తాయి. దీని ప్రారంభ ధర కేవలం 88,800 రూపాయలు మాత్రమే.

4. బజాజ్ పల్సర్ ఎన్125: యువతకు ఇష్టమైన బ్రాండ్..

పల్సర్ అంటేనే ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్. కొత్తగా వచ్చిన ఎన్125 మోడల్ తక్కువ ఖర్చుతో పల్సర్ వైభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇందులో సరికొత్త ఇంజిన్, లేటెస్ట్ డిజిటల్ మీటర్ ఉన్నాయి. సిటీలో వేగంగా దూసుకెళ్లడానికి ఇది చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. దీని ధర సుమారు 92,270 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

5. హోండా హార్నెట్ 2.0: దూకుడుకు మారుపేరు..

చూడగానే కట్టిపడేసే రూపం హోండా హార్నెట్ 2.0 సొంతం. దీని వెడల్పాటి చక్రాలు, అధునాతన రూపం స్పోర్ట్స్ బైక్ అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. 184.4 సీసీ ఇంజిన్ ప్రయాణంలో మంచి వేగాన్ని ఇస్తుంది. మలుపులు తిరిగేటప్పుడు బైక్ స్థిరత్వం అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీని ప్రారంభ ధర సుమారు 1,47,134 రూపాయలుగా ఉంటుంది.

Royal Enfield Hunter 350, TVS Ronin, Hero Xtreme 125R, Pulsar N125, Honda Hornet 2.0
Venkata Chari

Venkata Chari

Related Stories
