iPhone 18 Pro Max: లీకైన ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ ఫోటోలు.. డిజైన్ తోనే ఇచ్చిపడేసిందిగా..!
iPhone 18 Pro Max: లీకైన ఫొటోల్లో ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ ఫోన్ల మధ్యలో ఫోల్డబుల్ ఫోన్ను ఉంచారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
iPhone 18 Pro Max: టెక్ ప్రపంచంలో యాపిల్ ఉత్పత్తులకు ఉండే క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. తాజాగా రాబోయే ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్తో పాటు, యాపిల్ సంస్థ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందిస్తున్న 'ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్' (మడతపెట్టే ఫోన్) నమూనా ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అద్భుతమైన డిజైన్ తో కనిపిస్తున్న ఈ ఫోన్లను చూసి అభిమానులు ఇప్పుడే పండగ చేసుకుంటున్నారు. ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం..
సోషల్ మీడియాలో లీకైన ఫొటోలు..
ప్రముఖ సాంకేతిక నిపుణుడు సన్నీ డిక్సన్ తాజాగా ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్కు సంబంధించిన నమూనా ఫొటోలను పంచుకున్నారు. ఇందులో అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నది యాపిల్ సంస్థ తీసుకురాబోయే తొలి మడతపెట్టే ఐఫోన్. ఒక పుస్తకంలా విచ్చుకునే ఈ ఫోన్, చూడటానికి ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉండటమే కాకుండా ఆధునిక సాంకేతికతకు నిదర్శనంగా కనిపిస్తోంది. ఈ ఫోన్ తెరిచినప్పుడు ఒక చిన్న టాబ్లెట్లా మారి, వినియోగదారులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించనుంది.
ఐఫోన్ 18 ప్రో, ప్రో మ్యాక్స్తో పోలిక..
లీకైన ఫొటోల్లో ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ ఫోన్ల మధ్యలో ఈ మడతపెట్టే ఫోన్ను ఉంచారు. దీనిని బట్టి చూస్తే, సాధారణ ఐఫోన్ల కంటే ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ వెడల్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్ తన పాత పద్ధతిలోనే పవర్ ఫుల్ కెమెరాలు, ప్రీమియం రూపంతో రాబోతుండగా, ఫోల్డబుల్ ఫోన్ మాత్రం పూర్తిగా భిన్నమైన శైలిని కలిగి ఉంది. మల్టీటాస్కింగ్, వినోదం కోసం దీనిని ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసినట్లు సమాచారం.
సాంకేతిక మెరుగులతో మరిన్ని ఫీచర్లు..
ఈ మడతపెట్టే ఐఫోన్ లోపలి తెర ఐప్యాడ్ మినీ పరిమాణంలో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఫోన్ మూసి ఉంచినప్పుడు కూడా నోటిఫికేషన్లు, కాల్స్ చూసుకోవడానికి వీలుగా బయట వైపు చిన్న స్క్రీన్ ఉండవచ్చు. ఇతర కంపెనీల ఫోల్డబుల్ ఫోన్ల కంటే యాపిల్ తనదైన శైలిలో మరింత పటిష్టంగా, వినియోగదారులకు సులభంగా ఉండేలా దీనిని తీర్చిదిద్దుతోంది. అనుబంధ పరికరాల తయారీదారులు అందించిన కొలతల ఆధారంగా ఈ నమూనాలు రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది.
విడుదల ఎప్పుడు?
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, యాపిల్ తన తొలి మడతపెట్టే ఫోన్ను 2026 చివరిలో లేదా 2027 ప్రారంభంలో మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, దీనిపై కంపెనీ నుంచి ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. ఇవి కేవలం ప్రాథమిక అంచనాలు, లీకుల ఆధారంగా తెలిసిన విషయాలు మాత్రమే. ఏది ఏమైనా, ఫోల్డబుల్ మార్కెట్లోకి యాపిల్ ప్రవేశించడం అనేది స్మార్ట్ఫోన్ రంగంలో పెద్ద మార్పుగా మారుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.