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అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్స్.. రూ. 30వేల బడ్జెట్‌ ఫోన్లపై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు.. ఎగబడుతున్న జనాలు!

Amazon Prime Day Sale: మధ్యతరగతి స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులకు అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది.

Venkat
Published on: 4 July 2026 10:46 AM IST
Amazon Prime Day Sale
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అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్స్.. రూ. 30వేల బడ్జెట్‌ ఫోన్లపై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు.. ఎగబడుతున్న జనాలు!

Amazon Prime Day Sale: మధ్యతరగతి స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రియులకు అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. నేటి నుంచే (జులై 4) ప్రతిష్టాత్మక 'అమెజాన్ ప్రైమ్ డే 2026' విక్రయాలు భారతదేశంలో అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ముఖ్యంగా రూ. 30,000 లోపు బడ్జెట్‌లో అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్న బ్రాండెడ్ మొబైల్స్ కొనాలనుకునే వారికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం.

కొత్త ఫోన్ కొనాలని ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న కస్టమర్ల నిరీక్షణకు తెరపడింది. ఈ ఏడాది సరికొత్త సాంకేతికత, అదిరిపోయే కెమెరాలతో మార్కెట్లోకి వచ్చిన ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్లపై అమెజాన్ భారీ ధరల తగ్గింపును ప్రకటించింది. ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇతర పరికరాలపై ఏకంగా 80 శాతం వరకు డిస్కౌంట్లు లభిస్తుండటంతో కొనుగోలుదారులు వెబ్‌సైట్‌పై ఎగబడుతున్నారు. వన్‌ప్లస్, శామ్‌సంగ్, రెడ్‌మి వంటి దిగ్గజ కంపెనీలకు చెందిన ఫోన్లు ఈ సేల్‌లో అతి తక్కువ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎస్బీఐ (SBI), యాక్సిస్ (Axis) బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించే వారికి అదనపు రాయితీలు కూడా లభిస్తుండటంతో ఈ పండుగ సీజన్ డీల్స్ మరింత ఆకర్షణీయంగా మారాయి.

రూ. 30,000 లోపు లభిస్తున్న బెస్ట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ డీల్స్..

ఈ సేల్‌లో పాత ఫోన్లను మార్చుకునే వారికి భారీ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు, వడ్డీ లేని సులభ వాయిదాల పద్ధతి (నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ) వంటి ఎన్నో సదుపాయాలను అమెజాన్ కల్పించింది. ముఖ్యంగా రెడ్‌మి 15, శామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ ఏ17 మోడళ్లపై ఊహించని రేంజ్‌లో ధరలు దిగివచ్చాయి.

రెడ్‌మి 15 5జీ (Redmi 15 5G): శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ ప్రాసెసర్, ఏకంగా 7,000 ఎంఏహెచ్ (mAh) లాంగ్ లైఫ్ బ్యాటరీతో వచ్చే ఈ ఫోన్ అసలు ధర రూ. 36,999 కాగా, ఈ ప్రైమ్ డే సేల్‌లో ఏకంగా రూ. 24,498 కే లభిస్తోంది.

శామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ ఏ17 5జీ (Samsung Galaxy A17 5G): 8జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ స్టోరేజ్ కలిగిన ఈ నమ్మకమైన శామ్‌సంగ్ మోడల్ అసలు ధర రూ. 29,999 నుంచి తగ్గి, ప్రస్తుతం రూ. 24,499 ధరకే కస్టమర్లకు సొంతమవుతోంది.

ఐకూ జెడ్11ఎక్స్ 5జీ (iQOO Z11x 5G): గేమింగ్ ప్రియులు ఎంతో ఇష్టపడే ఈ మోడల్ రూ. 28,999 లాంచ్ ధర నుంచి తగ్గి, ప్రస్తుతం కేవలం రూ. 22,999 లకే అందుబాటులో ఉంది.

బడ్జెట్ ధరల్లో మరికొన్ని క్రేజీ ఆఫర్లు..

కేవలం రూ. 15,000 నుంచి రూ. 20,000 బడ్జెట్ ఉన్న వారి కోసం కూడా అమెజాన్ అదిరిపోయే ఫోన్లను సిద్ధం చేసింది. రియల్‌మి నార్జో 100 లైట్ 5జీ మోడల్ అసలు ధర రూ. 27,999 కాగా, ఈ సేల్‌లో ఏకంగా రూ. 16,249 కే లభిస్తోంది. అలాగే టెక్నో పాప్ ఎక్స్ 5జీ ఫోన్ కూడా రూ. 27,999 నుంచి సగానికి పైగా తగ్గి కేవలం రూ. 16,999 ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. మరోవైపు, ప్రీమియం విభాగంలో ఉన్న వన్‌ప్లస్ నార్డ్ సీఈ 6 మోడల్ కూడా రూ. 40,999 అసలు ధర నుంచి తగ్గి రూ. 33,999 కి లభిస్తోంది. అధిక రీఫ్రెష్ రేట్ ఉన్న డిస్‌ప్లేలు, వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉన్న ఈ ఫోన్లను కొనేందుకు యువత అమితాసక్తి చూపిస్తోంది.

అమెజాన్ ప్రైమ్ డే సేల్స్ ఎల్లప్పుడూ కస్టమర్లకు భారీ లాభాలను చేకూరుస్తాయి. ఈ జూలై 2026 సేల్‌లో లభిస్తున్న మొబైల్ ఆఫర్లు, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, కూపన్ ఆధారిత తగ్గింపులు నిజంగా మధ్యతరగతి జేబుకు ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఈ పరిమిత కాలపు ఆఫర్ ముగిసేలోపే మీ నచ్చిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అమెజాన్ యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్ ద్వారా బుక్ చేసుకుని లబ్ధి పొందండి.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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