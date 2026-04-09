Ai Plus Nova 2 Series: భారీ బ్యాటరీ, దిమ్మతిరిగే ఫీచర్లు.. భారత మార్కెట్లోకి ఏఐ+ నోవా 2 సిరీస్ ఫోన్లు ఎంట్రీ..!
Ai Plus Nova 2 Series: భారత మార్కెట్ లోకి ఏఐ ప్లస్ నోవా 2 సిరీస్ ఫోన్లు వచ్చేశాయి. భారీ బ్యాటరీతోపాటు కళ్లు చెదిరే ఫీచర్లతో ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి.
Ai Plus Nova 2 Series Price: భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఏఐ+ (Ai+) తన సరికొత్త నోవా 2 సిరీస్ను దేశీయ మార్కెట్లోకి ఘనంగా విడుదల చేసింది. ఏప్రిల్ 2026లో జరిగిన ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో నోవా 2 5జీ, నోవా 2 అల్ట్రా 5జీ మోడళ్లను ప్రదర్శించారు. అత్యంత పవర్ ఫుల్ 6,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో తక్కువ ధరలోనే ప్రీమియం అనుభూతిని అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ ఫోన్లు వచ్చాయి.
ధర..
ఏఐ+ నోవా 2 సిరీస్ ధరలు సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా నిర్ణయించారు.
ఏఐ+ నోవా 2 5జీ: దీని ప్రారంభ ధర రూ. 8,999 (4జీబీ+64జీబీ). మరో వేరియంట్ (6జీబీ+128జీబీ) ధర రూ. 10,999. ఇది ఏప్రిల్ 14 మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్లో లభిస్తుంది.
ఏఐ+ నోవా 2 అల్ట్రా 5జీ: దీని ప్రారంభ ధర రూ. 16,999 (6జీబీ+128జీబీ). గరిష్ట వేరియంట్ (8జీబీ+128జీబీ) రూ. 18,999 కి లభిస్తుంది. దీని అమ్మకాలు ఏప్రిల్ 17న ప్రారంభమవుతాయి.
అల్ట్రా 5జీ: పనితీరులో పవర్ ఫుల్..
నోవా 2 అల్ట్రా మోడల్ 6.78 అంగుళాల అమోలెడ్ స్క్రీన్ తో వస్తోంది. ఇది 144 హెర్ట్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్, అత్యధిక ప్రకాశాన్ని (2,500 నిట్స్) కలిగి ఉంది. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 చిప్సెట్ను వాడారు. ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే, 6,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీకి తోడుగా 33 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సౌకర్యం ఉంది. కెమెరా విభాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన సెన్సార్తో పాటు స్థిరమైన ఫోటోల కోసం ఓఐఎస్ సాంకేతికతను అందించారు.
నోవా 2 5జీ: బడ్జెట్ ధరలో మేటి ఫీచర్లు..
తక్కువ ధరలో 5జీ సేవలు కోరుకునే వారికి నోవా 2 5జీ చక్కటి ఎంపిక. ఇందులో 6.745 అంగుళాల హెచ్డీ ప్లస్ తెర ఉంది. ఇది యూనిసోక్ టీ8200 ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుంది. దీనిలో కూడా భారీ 6,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 18 వాట్ల ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. సెల్ఫీల కోసం 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అమర్చారు.
ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత సరికొత్త ఓఎస్తో పనిచేస్తాయి. ఇవి ధూళి, నీటి చినుకుల నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ64 రేటింగ్ను కలిగి ఉన్నాయి. భద్రత కోసం నోవా 2 5జీ మోడల్లో పక్క భాగంలో వేలిముద్ర సెన్సార్ను అందించారు. ఐదు విభిన్న ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఇవి వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంటాయి.