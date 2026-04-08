AC Tips: రూం చల్లగా ఉండాలని ఏసీని ఇలా వాడితే.. ఆ నెక్ట్స్ జరిగేది తెలిస్తే కళ్లు తేలేస్తారంతే?
AC Maintenance Tips: వేసవిలో ఏసీ వినియోగం సర్వసాధారణం. అయితే, విద్యుత్ బిల్లును ఆదా చేసే క్రమంలో చాలామంది గది చల్లబడగానే ఏసీని ఆపేసి, మళ్లీ వేడి పెరగగానే ఆన్ చేస్తుంటారు. ఈ చిన్న పొరపాటు వల్ల మీ ఏసీ కంప్రెసర్ పాడవ్వడమే కాకుండా, కరెంటు బిల్లు కూడా రెట్టింపు అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అసలు ఏసీని మాటిమాటికీ ఆపడం వల్ల కలిగే నష్టాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
విద్యుత్ పొదుపు అనుకుంటే పొరపాటే..!
చాలామందికి ఉండే ఒక అపోహ ఏంటంటే, ఏసీని తక్కువ సమయం నడిపిస్తే కరెంటు ఆదా అవుతుందని. అందుకే ప్రతి పది, పదిహేను నిమిషాలకు ఒకసారి ఏసీని ఆన్, ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ, సాంకేతిక పరంగా చూస్తే ఇది తప్పుడు పద్ధతి. ఏసీని పదేపదే ఆపడం వల్ల విద్యుత్ ఆదా అవ్వకపోగా, మీ విద్యుత్ మీటర్ మరింత వేగంగా తిరిగేలా చేస్తుంది. దీనివల్ల నెల చివరలో వచ్చే బిల్లు మిమ్మల్ని బెంబేలెత్తిస్తుంది.
కంప్రెసర్పై పడే భారం ఎంత?
ఏసీలో అత్యంత కీలకమైన భాగం 'కంప్రెసర్'. ఇది ఏసీకి గుండె లాంటిది. మనం ఏసీని ఆన్ చేసిన ప్రతిసారీ, కంప్రెసర్ స్టార్ట్ కావడానికి సాధారణంగా తీసుకునే విద్యుత్ కంటే మూడు నుంచి నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ విద్యుత్తును గ్రహిస్తుంది. మీరు పదేపదే ఆపి, మళ్ళీ ఆన్ చేస్తున్నప్పుడు కంప్రెసర్ ప్రతిసారీ గరిష్ట శక్తిని ఉపయోగిస్తుంది. దీనివల్ల కంప్రెసర్ విపరీతంగా వేడెక్కి, కాలేపోయే అవకాశం ఉంది. ఒకసారి కంప్రెసర్ పాడైతే, దానిని బాగు చేయించడానికి లేదా కొత్తది కొనడానికి వేల రూపాయల ఖర్చు అవుతుంది.
నిపుణులు చెబుతున్న వాస్తవాలు..
ఏసీ మెకానిక్ల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఏసీని నిరంతరాయంగా ఒకే ఉష్ణోగ్రత వద్ద నడపడం వల్ల కంప్రెసర్ స్థిరంగా పని చేస్తుంది. గది చల్లబడిన తర్వాత కంప్రెసర్ తన వేగాన్ని తగ్గించుకుంటుంది. కానీ మీరు ఆపేసి మళ్ళీ వేడి పెరిగాక ఆన్ చేస్తే, గదిని మళ్ళీ చల్లబరచడానికి కంప్రెసర్ మళ్ళీ మొదటి నుంచి తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల యంత్రంపై భారం పెరిగి దాని జీవితకాలం తగ్గిపోతుంది.
ఏసీని వాడటానికి సరైన పద్ధతి ఇదే..
మీరు విద్యుత్ బిల్లు తగ్గించుకోవాలని అనుకుంటే ఈ సూచనలు పాటించండి:
సరైన ఉష్ణోగ్రత: ఏసీని ఎప్పుడూ 24 నుంచి 26 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద ఉంచండి. ఇది మానవ శరీరానికి సౌకర్యవంతంగా ఉండటమే కాకుండా, కంప్రెసర్పై భారాన్ని తగ్గిస్తుంది.
ఆటో మోడ్ వాడండి: ఏసీలో ఉండే ఆటో మోడ్ లేదా టైమర్ ఆప్షన్ను వాడండి. దీనివల్ల గది ఉష్ణోగ్రతను బట్టి ఏసీ దానంతట అదే సర్దుబాటు చేసుకుంటుంది.
గదిని మూసి ఉంచండి: కిటికీలు, తలుపులు సరిగ్గా మూసి ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. బయటి గాలి లోపలికి రాకపోతే ఏసీ త్వరగా చల్లబరుస్తుంది.
సుదీర్ఘ విరామం: మీరు గది నుంచి గంట కంటే ఎక్కువ సమయం బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఏసీని పూర్తిగా ఆపివేయండి. పది నిమిషాల కోసం ఆపి మళ్ళీ వేయడం అస్సలు మంచిది కాదు. ఈ చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల మీ ఏసీ ఎక్కువ కాలం మన్నిక రావడమే కాకుండా, మీ ఆర్థిక భారం కూడా తగ్గుతుంది.