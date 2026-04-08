AC Installation Safety Rules: ఏసీని ఇలా ఫిట్ చేస్తున్నారా.. జైలుకు వెళ్లడం పక్కా.. ఎందుకో తెలుసా?
AC Installation Safety Rules: వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు మనం ఇళ్లలో ఏసీలను ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. అయితే, ఆ ఏసీ ఫిట్టింగ్ చేసే సమయంలో చేసే చిన్న పొరపాటు మీ ప్రాణాలకే కాదు, ఇతరుల ప్రాణాలకు కూడా ముప్పుగా మారుతుంది. ఇటీవల జరిగిన కొన్ని విషాద సంఘటనల నేపథ్యంలో, ఏసీ ఏర్పాటుపై కఠినమైన చట్టపరమైన నిబంధనలు అమలులోకి వచ్చాయి. నిర్లక్ష్యం వహిస్తే జైలు శిక్ష తప్పదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆ ఒక్క నిర్లక్ష్యం..
సుమారు రెండేళ్ల క్రితం ఢిల్లీలోని కరోల్ బాగ్ ప్రాంతంలో ఒక భయంకరమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒక భవనం పై అంతస్తులో అమర్చిన ఏసీ అకస్మాత్తుగా ఊడి కింద పడింది. ఆ సమయంలో కింద నుంచి వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తిపై అది పడటంతో అతను అక్కడికక్కడే మరణించాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు అప్పట్లో సామాజిక మాధ్యమాల్లో సంచలనం సృష్టించాయి. మనం ఏసీ బిగించేటప్పుడు కేవలం గదిలో వచ్చే చల్లదనం గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తాం. కానీ, అది ఎంత పటిష్టంగా ఉందనే విషయాన్ని పట్టించుకోం. ముఖ్యంగా రోడ్డు వైపు లేదా బాల్కనీలో ఏసీలను ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
కఠినమైన చట్టాలు.. జైలు శిక్ష తప్పదు..!
భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) ప్రకారం, మీ నిర్లక్ష్యం కారణంగా ఎవరికైనా హాని కలిగినా లేదా ప్రాణాపాయం సంభవించినా అది నేరంగా పరిగణిస్తుంటారు. సెక్షన్ 125(A), సెక్షన్ 106 కింద కేసు నమోదు చేసే అవకాశం ఉంది. ఉద్దేశపూర్వకంగా కాకపోయినప్పటికీ, భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం వల్ల మరణం సంభవిస్తే భారీ జరిమానాతో పాటు జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. కేవలం ఏసీ మాత్రమే కాదు, మీ బాల్కనీ నుంచి పూల కుండీలు లేదా ఇతర వస్తువులు కింద పడి ఎవరికైనా గాయాలైనా దానికి ఇంటి యజమానే పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.
నియమ నిబంధనలు ఇవే..
మీ ఇంటి ఏసీ బయటి వైపుకు ఎక్కువగా చొచ్చుకువస్తే, దానిని అక్రమ కట్టడంగా లేదా ఆక్రమణగా పరిగణించే అవకాశం ఉంది. దీనిపై మున్సిపల్ అధికారులు చర్యలు తీసుకోవచ్చు. అలాగే, ఏసీకి ఉండే ఫ్రేమ్ కాలక్రమేణా వర్షం, ఎండ వల్ల తుప్పు పట్టి బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రతి ఏటా ఏసీ సర్వీసింగ్ చేయించేటప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్ బలంగా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయించుకోవడం తప్పనిసరి.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు..
ప్రమాదాలను నివారించడానికి ఈ సూచనలు పాటించండి:
ఏసీ బిగించేటప్పుడు నిపుణులైన వారితోనే పని చేయించుకోండి.
బాల్కనీ రెయిలింగ్పై పూల కుండీలను వేలాడదీయకండి. వాటిని నేలపై లేదా సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఉంచండి.
ఏసీ స్టాండ్ వదులుగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తే వెంటనే మరమ్మతు చేయించండి.
తుప్పు పట్టిన బోల్టులను వెంటనే మార్చడం మంచిది.
మన చిన్నపాటి జాగ్రత్త మన కుటుంబంతో పాటు సమాజంలోని ఇతరులను కూడా సురక్షితంగా ఉంచుతుంది. కాబట్టి చట్టపరమైన ఇబ్బందులు రాకముందే మీ ఇంటి ఏసీ భద్రతను తనిఖీ చేసుకోవడం మంచిది.